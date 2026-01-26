पाकिस्तानचा नवा शहाणपणा! T20 वर्ल्डकपमध्ये भारताविरोधात खेळणार नाही, 2 पॉइंट्स मुद्दामून घालवणार, अन् नंतर...

Pakistan to boycott match against India in T20 WC: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) बांगलादेशला वर्ल्डकपमधून बाहेर केलं आहे. बांगलादेश संघाने आयसीसी टी-20 वर्ल्डकप 2026 खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिला होता. तसंच आपले सामने श्रीलंकेत खेळवले जावेत अशी मागणी केली होती. आयसीसीने बांगलादेशची मागणी मान्य करण्यास नकार देत, 24 तासांचा अल्टिमेटम दिला होता. बांगलादेश बोर्डाकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही, तेव्हा आयसीसीने कडक पाऊल उचललं आणि त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढत त्यांच्या जागी स्कॉटलंडची निवड केली आहे.
बांगलादेश संघाला बाहेर काढल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) प्रचंड नाराज आहे. पाकिस्तानने आपण या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकू अशी धमकी दिली होती. अशातच आयसीसीने जर तुम्ही असं काही केलं तर गंभीर कारवाई केली जाईल, आणि त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला होता. आयसीसीने कारवाईचा इशारा देताच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने टी-20 वर्ल्डकपसाठी संघाची घोषणा केली.
पाकिस्तानचं संपूर्ण नाटक मात्र अद्याप संपलेलं दिसत नाही. जिओ सुपरच्या रिपोर्टनुसार, पाकिस्तान टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारताविरोधात होणाऱ्या ग्रुप सामन्यावर बहिष्कार टाकू शकतो. यासाठी ते गांभीर्याने विचार करत आहेत. हा सामना 15 फेब्रुवारीला कोलंबोच्या के आर प्रेमदासा स्टेडिअममध्ये खेळला जाणार आहे. पाकिस्तान याच्या माध्यमातून त्या निर्णयाचा विरोध करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे बांगलादेश टी-20 मधून बाहेर पडला आणि स्कॉटलंडला प्रवेश मिळाला.
सूत्रांनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विरोध करण्यासाठी अनेक पर्यायांचा विचार करत आहे. म्हणजे स्पर्धाही खेळता येईल आणि विरोधही केला जाऊ शकतो. जर पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना खेळला नाही तर त्यांना फक्त दोन गुणांचे नुकसान होईल, परंतु आयसीसीला आर्थिक नुकसान होऊ शकते. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी रणनीती आणि भविष्यातील योजनांवर चर्चा करण्यासाठी संघाला भेटतील. नक्वी म्हणाले की अंतिम निर्णय संघीय सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल.
मोहसिन नक्वी म्हणाले, "पंतप्रधान शाहबाज शरीफ सध्या देशात नाहीत. आम्ही ते परतल्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर करू." नक्वी यांनी आयसीसीवर टीका करताना म्हटलं की बांगलादेशला अन्याय्य वागणूक देण्यात आली आहे आणि हे "दुहेरी मानक" मानले पाहिजे. नक्वी यांनी आयसीसीच्या निर्णयात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) प्रभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मोहसीन नक्वी म्हणाले, "पाकिस्तानप्रमाणेच बांगलादेशही आयसीसीचा सदस्य आहे. एक देश दुसऱ्या देशावर हुकूमशाही करू शकत नाही. जर असे झाले तर पाकिस्तान आपली भूमिका स्पष्ट करेल."
नियोजित वेळापत्रकानुसार, पाकिस्तानच्या टी-20 विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात 7 फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध सामन्याने होईल. त्यानंतर पाकिस्तानी संघ 10 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेशी, 15 फेब्रुवारी रोजी भारताशी आणि 18 फेब्रुवारी रोजी नामिबियाशी सामना करेल. सुपर 8 स्टेज सामने 21 फेब्रुवारी ते 1 मार्च दरम्यान खेळले जातील, तर उपांत्य फेरीचे सामने 3 आणि 5 मार्च रोजी होतील. अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबाद किंवा कोलंबो येथे खेळला जाईल.
सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अश्रफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (यष्टीरक्षक), सैम अयुब, शाहीन शाह आफ्रिदी, उम्मेद खान, उम्मेद खान (विकेटकीपर) आणि उस्मान तारिक.