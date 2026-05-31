/42 वर्षे जुना विक्रम अखेर तुटला, पाकिस्तानला मिळाला नवा वेगवान स्टार! पदार्पण सामन्यात केली ऐतिहासिक कामगिरी

Pakistan vs Australia Arafat Minhas : पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये काल मालिकेचा पहिला एकदिवसीय सामना खेळवण्यात आला. या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला 5 विकेट्सने पराभूत करुन मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये मालिकेचा पहिला सामना हा रावलपिंडीतील रावलपिंडी क्रिकेट मैदानावर हा सामना खेळवण्यात आला. ऑस्ट्रेलियन संघाचे कर्णधारपद हे जोश इंग्लिशकडे सोपवण्यात आले आहे तर पाकिस्तानचे नेतृत्व शाहिन अफरिदी करत आहे. या सामन्यात पाकिस्तानचा युवा गोलंदाज अराफत मिन्हास हा संघासाठी गेमचेंजर ठरला त्याने या सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी केली.
पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये झालेल्या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तान युवा गोलंदाज अराफत मिन्हास याने त्याच्या पदार्पण सामन्यात पाच विकेट्स घेतले. त्याने हे पाच विकेट्स घेऊन 42 वर्ष जुना रेकॅार्ड नावावर केला आहे. हा पराक्रम पाकिस्तानच्या कोणत्याही खेळाडूने एकदिवसीय पदार्पण सामन्यात केला नव्हता. अराफत मिन्हास याने 10 ओव्हर कालच्या सामन्यात टाकल्या त्याने यामध्ये फक्त 32 धावा दिल्या आणि पाच विकेट्स घेऊन विक्रमांच्या पुस्तकात आपले नाव कोरले आहे. अराफत मिन्हास याने कोणत्या ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना बाहेरचा रस्ता दाखवला यासंदर्भात वाचा.
अराफत मिन्हास याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्याने त्याची पहिली विकेट ही ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जोश इंग्लिस याची LBW करून घेतली. त्यानंतर त्याने मार्नस लॅबुशेनला शून्यावर बाद केले. या युवा फिरकीपटूची जादू इथेच थांबली नाही, कारण त्याने कॅमेरॉन ग्रीनलाही शून्यावर बाद करून ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का दिला. त्यानंतर मिन्हासने प्रस्थापित फलंदाज मॅथ्यू शॉर्टला बाद करून आपल्या संघाला आणखी एक मोठे यश मिळवून दिले. शॉर्टने 76 चेंडूंमध्ये 55 धावा केल्या होत्या. आपल्या शेवटच्या षटकात त्याने नॅथन एलिसची विकेट घेऊन पाच बळी पूर्ण केले आणि आपले पदार्पण ऐतिहासिक ठरवले.
A spell for the ages as Arafat Minhas becomes Pakistan’s first men’s bowler to take a ODI five-for on debut— ICC (@ICC) May 31, 2026
अराफत मिन्हास याने केलेली कामगिरी ही याआधी 1984 मध्ये केली होती. एकदिवसीय पदार्पणातील पाकिस्तानच्या सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम झाकीर खान यांच्या नावावर होता, यावेळी विक्रम झाकीर यांनी 4 विकेट्स घेतले होते. तर पाकिस्तानचे महान फिरकी गोलंदाज अब्दुल कादिर यांनीही 1983 मध्ये आपल्या एकदिवसीय पदार्पणात चार बळी घेतले होते. मालिकेच्या या पहिल्या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या दमदार गोलंदाजीमुळे ऑस्ट्रेलियाचा संघ हा 200 धावांवर गुंडाळण्यात आला, हे लक्ष पाकिस्तानच्या संघाने 42.2 ओव्हरमध्ये पाच गडी गमावून पूर्ण केले आणि मालिकेचा पहिला विजय नोंदवून मालिकेत आता आघाडी घेतली आहे.