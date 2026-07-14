/पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारत दौऱ्यावर करायचे ड्रग्सची तस्करी? माजी अधिकाऱ्याच्या दाव्याने खळबळ

Pakistan Team : केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे माजी अधिकारी आरवीएस मणि यांनी दावा केला आहे की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हे भारत दौऱ्यावर आल्यावर ड्रग्स तस्करी करायचे. त्यांनी यावेळी आरोप करत असताना शोएब अख्तर आणि मोहम्मद आसिफ यांचं नाव देखील घेतलं ज्यांना यापूर्वी या आरोपांखाली पकडण्यात आलं होतं. तेव्हा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने शोएब अख्तरवर दोन वर्ष तर मोहम्मद आसिफवर एक वर्षांची बंदी घातली होती. संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, तो स्वतःसाठी नाही तर तस्करीसाठी अंमली पदार्थ सोबत आणत होता. त्याने पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंसह काही अधिकाऱ्यांवरही अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप केला.
आरवीएस मणिने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत दावा केला आहे की मुंबई हल्ल्याच्या नॅरेटिव्हला हिंदू आतंकवाद म्हणून समोर आणण्याची योजना होती. जर मुंबई पोलिसांचे अधिकारी तुकाराम ओंबळेने अजमल कसाबला जिवंत पकडलं नसतं तर हा हल्ला हिंदू द्वारे करण्यात आला असं सांगितलं गेलं असतं. त्यांनी सांगितलं की अजमलने हातात कलावा घातला होता.
Pakistani cricketers, delegation members & players like Shoaib Akhtar & Mohammad Asif used to traffic drugs into India on every tour.Megh Updates July 14, 2026
In one reported case, they panicked and self-confessed. Their coach Bob Woolmer, who called out the trafficking, DIED under… pic.twitter.com/9NAnR4dIkj
केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे माजी अधिकारी आरवीएस मणि यांनी रिपोर्टचा दाखला देत दावा केला की, दहशतवादी हल्ल्याची 30 टक्के फंडिंग ड्रग्स तस्करीच्या पैशातून झाली. त्यांनी सांगितलं की ही पाकिस्तानची पॉलिसी आहे. त्यांनी मुलाखतीत बोलताना बॉब वूल्मरचा उल्लेख केला ज्याचा 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप दरम्यान अगदी रहस्यमय प्रकारे मृत्यू झाला होता. सुरुवातीच्या तपासात हे समोर आलं होतं की, वूल्मरची गळा दाबून हत्या करण्यात आली. मात्र त्यानंतर तपासात जमैका पोलिसांनी त्याला हार्ट अटॅक आल्याने निधन झाल्याचे सांगितलं.