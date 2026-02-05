भारताविरोधातील सामन्यावर अखेर पाकिस्तानचा निर्णय! पंतप्रधानांनीच स्पष्ट केली भूमिका, 'खेळाच्या मैदानात...'

Pakistan PM Shehbaz Sharif on Boycotting India Match: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारतासोबतच्या टी-20 विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या आपल्या सरकारच्या निर्णयाचं समर्थन केलं असून, ते योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, बांगलादेशला पाठिंबा देण्यासाठी ही एक विचारपूर्वक घेतलेली भूमिका असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. कराचीमध्ये एका सरकारी बैठकीनंतर शरीफ म्हणाले, "आम्ही टी-20 विश्वचषकाबाबत खूप स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की आम्ही भारतासोबतचा सामना खेळणार नाही. कारण खेळाच्या मैदानावर राजकारण होता कामा नये". आम्ही अतिशय विचारपूर्वक भूमिका घेतली असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
पाकिस्तान क्रिकेट संघाने 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकला आहे. 'सुरक्षेच्या कारणास्तव' भारतात सामने खेळण्यास नकार दिल्यामुळे बांगलादेशच्या जागी स्कॉटलंडची निवड करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. जर पाकिस्तान क्रिकेट संघ या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी उपस्थित राहिला नाही, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आयसीसीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला दिला आहे. हा सामना प्रायोजक, प्रसारक, जाहिरातदार आणि स्वतः आयसीसीसह अनेक संबंधितांसाठी मोठा आर्थिक फायद्याचा स्रोत आहे.
एका निवेदनात, आयसीसीने म्हटलं आहे की, पीसीबी आपल्या देशातील क्रिकेटवर होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण आणि दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करेल अशी आशा आहे. कारण याचा जागतिक क्रिकेट परिसंस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा पीसीबी स्वतः एक सदस्य आणि लाभार्थी आहे. दरम्यान, पाकिस्तान संघ शनिवारी नेदरलँड्सविरुद्ध सुरू होणाऱ्या पहिल्या फेरीच्या सामन्यांसाठी कोलंबोमध्ये आहे. पीसीबीने म्हटलं आहे की, बाद फेरीत भारताशी सामना करावा लागला तरीही ते आपल्या सरकारच्या निर्णयासोबत ठाम राहतील.
वेगवान गोलंदाज मुस्तफिझुर रहमानला इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मधून वगळल्यानंतर बांगलादेशने भारतात प्रवास करण्यास नकार दिला होता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) या वेगवान गोलंदाजाच्या सहभागामागील कारण स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही, परंतु ही घटना बांगलादेशमध्ये वाढलेल्या भारतविरोधी आणि हिंदूविरोधी भावनांच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे.
1983 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे कर्णधार कपिल देव यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, हे प्रकरण फक्त राजकारणापुरतं मर्यादित नसून थेटपणे अनेक तरुण क्रिकेटर्सच्या करिअवर प्रभाव पाडणारं आहे.
ते म्हणाले, "जर खेळाडूंनी हा निर्णय घेतला असेल तर ते पुढे येऊन ते सांगू शकतात. पण जर बोर्डाने म्हटलं की ते खेळणार नाहीत, तर ते देशाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचेस." त्यांनी पुढे इशारा दिला की वारंवार माघार आणि बहिष्कारामुळे पाकिस्तान क्रिकेट एकटे पडेल. "ही परिस्थिती पाकिस्तानसाठी चांगली दिसत नाही. तुम्ही संपूर्ण पिढी नष्ट करत आहात," असा इशाराही त्यांनी दिला.
या बहिष्कारामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेला (ICC) अस्वस्थ स्थितीत आणलं आहे. भारत-पाकिस्तान सामने हे ICC स्पर्धांचा व्यावसायिक कणा मानले जातात आणि अनेकदा प्रसारण महसुलाचा महत्त्वपूर्ण भाग निर्माण करतात.
बांगलादेश संघ टी-20 वर्ल्डकपचा भाग नसून, त्यांच्या जाही स्कॉटलंड संघाला समाविष्ट करण्यात आलं आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने यावर नाराजी व्यक्त करत बांगलादेश संघाच्या समर्थनार्थ निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान सरकारने आपल्या संघाला श्रीलंकेत जाण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र 15 फेब्रुवारीत भारताविरोधातील सामना न खेळण्याची अट ठेवली आहे.
क्रिकेटच्या भाषेत याला 'सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन' असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ आपल्या मर्जीने काही सामने खेळणे आणि काही न खेळणे. ही आपल्या तत्वांची लढाई आहे असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. पण आयसीसी हा स्पर्धेच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि व्यवसायासाठी हा एक मोठा धोका मानत आहे.