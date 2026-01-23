'पाकिस्तानने बांगलादेशला भडकवलं ...', T20 विश्वचषक वादावर भारताच्या चॅम्पियन खेळाडूचा मोठा आरोप

T20 World Cup Boycott row madan lal on bangladesh pakistan: अनेक दिवसांपासून भारत आणि बांगलादेश यांच्यात वाद सुरूच आहे. आता आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बांगलादेशने माघार घेण्याच्या निर्णयावर भारताच्या माजी क्रिकेटपटू मदन लाल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय पूर्णपणे क्रिकेटबाह्य असून पाकिस्तानकडून बांग्लादेशला भारताविरोधात उभे राहण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डाने सुरक्षेच्या कारणांचा हवाला देत आपल्या सामन्यांचे आयोजन भारताऐवजी श्रीलंकेत करण्याची मागणी आयसीसीकडे केली होती. मात्र, आयसीसीने ही मागणी फेटाळल्यानंतर बांग्लादेशने थेट स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
1983 च्या विश्वविजेत्या भारतीय संघाचे सदस्य असलेले मदन लाल यांनी ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना या निर्णयाला “अत्यंत मूर्खपणाचा” ठरवले. ते म्हणाले की, बांगलादेशने माघार घेण्याच्या निर्णयाच्या भारत किंवा बीसीसीआयवर कोणताही परिणाम होणार नाही, उलट याचा फटका बांग्लादेशलाच बसेल. “इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतून दूर राहणे म्हणजे बांग्लादेशसाठी आर्थिक नुकसान आहे. यामागे पाकिस्तानचा हात असून भारताला अडचणीत आणण्याचा हा राजकीय डाव आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
बांगलादेशचे सामने कोलकत्ता आणि मुंबई येथे होणार होते. यावर प्रतिक्रिया देताना मदन लाल म्हणाले की, ही दोन्ही शहरे देशातील सर्वात सुरक्षित शहरांपैकी आहेत. “मुंबईसारख्या सुरक्षित शहरात खेळण्यास नकार देणे म्हणजे सुरक्षेचा मुद्दा केवळ निमित्त आहे. हा सगळा खेळ राजकारणाचा आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जर बांग्लादेश अधिकृतपणे स्पर्धेतून बाहेर राहिला, तर त्याच्या जागी स्कॉटलंड संघाला संधी दिली जाऊ शकते. बांग्लादेशला वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, इटली आणि नेपाळसोबत एका गटात ठेवण्यात आले होते.
मदन लाल यांच्या मते, या निर्णयाचा भारतावर काहीही परिणाम होणार नसला, तरी दीर्घकाळात बांग्लादेश क्रिकेटला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.
जर बांगलादेशने टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून अधिकृतपणे माघार घेतली, तर त्याचा थेट आर्थिक फटका खेळाडू आणि क्रिकेट बोर्डाला बसण्याची शक्यता आहे. स्पर्धेत न खेळल्यास खेळाडूंना मॅच फी, कामगिरीनुसार मिळणारे बोनस तसेच वर्ल्ड कपमध्ये सहभागासाठी दिली जाणारी प्राईज मनी गमवावी लागू शकते.