T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानची सुपर 8 मध्ये एंट्री, पुन्हा भारत - पाकिस्तान येणार आमनेसामने? पाहा समीकरण

T20 World Cup 2026 Super 8 : टी20 वर्ल्ड कपमध्ये आता पाकिस्तान संघाची सुद्धा सुपर 8 फेरीत एंट्री झाली आहे. ग्रुप स्टेजमधील शेवटच्या सामन्यात नामिबियाला तब्बल 102 धावांनी पराभूत करून पाकिस्तानचा संघ सुपर 8 च्या फेरीत पोहोचलाय. पाकिस्तानने नामिबियाला विजयासाठी 200 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात नामिबिया अयशस्वी ठरली आणि ते 17.3 ओव्हरमध्ये ऑलआउट झाले.
पाकिस्तान सुपर 8 साठी क्वालिफाय झाली असून टी 20 वर्ल्ड कपमधील सुपर 8 सामन्यांना शनिवार 21 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे. पाकिस्तानचा पहिला सुपर स्टेज सामना हा 21 फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंड विरुद्ध होईल. 24 फेब्रुवारी दुसरा सुपर 8 सामना हा इंग्लंड विरुद्ध तर तिसरा सुपर 8 सामना 28 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेविरुद्ध होईल. आता पर्यंत सुपर 8 मध्ये ग्रुप ए मध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे हे संघ क्वालिफाय झालेत तर ग्रुप बी मध्ये श्रीलंक, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान हे चार संघ क्वालिफाय झालेत. पाकिस्तानच्या ग्रुप बी मध्ये तीनही बलाढ्य संघ आहेत. त्यामुळे त्यांना पराभूत करून सेमी फायनल गाठणं अवघड ठरू शकतं.
15 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना झाला होता. यात भारताने पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय केला. पाकिस्तान 114 धावांवर ऑल आउट झाले होते. आता सुपर 8 फेरीत पाकिस्तान आणि भारत एका ग्रुपमध्ये नाहीत. मात्र जर पाकिस्तान त्यांच्या ग्रुपमधील सुपर 8 सामने जिंकून सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झाली तर कदाचित भारत पाकिस्तान यांच्यात सेमी फायनलचा सामना खेळवला जाऊ शकतो. 4 मार्च रोजी एक सेमी फायनल सामना श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे खेळवला जाणार आहे.