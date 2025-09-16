राहुल गांधींचं कौतुक तर भारतावर टीका... शाहिद आफ्रिदीचा डर्टी गेम, पाहा काय म्हणाला?

Shahid Afridi On Rahul Gandhi : पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने (Shahid Afridi) काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचं कौतुक केलंय. भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर 'धर्माचं कार्ड' वापरत असल्याचा आरोप केला आहे. यावरून आता भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर निशाणा साधला आहे.
14 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 चा सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात पाकिस्तानला भारताने 7 विकेट आणि 25 बॉल राखून पराभूत केलं. सामन्यापूर्वी टॉस दरम्यान आणि सामना संपल्यावर टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन केलं नाही. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियाने हा निर्णय घेतला होता. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये सूर्यकुमारने हा विजय पहलगाम हल्ल्यात आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीयाना समर्पित केला. मात्र भारतीय संघाच्या या कृतीने पाकिस्तानचा तीळपापड झाला आणि भारताने घेतलेल्या या भूमिकेवर पाकिस्तानच्या आजी आणि माजी खेळाडूंनी टीका केली. एवढंच नाही तर त्यांनी यासंदर्भात आयसीसीकडे सुद्धा तक्रार केल्याची माहिती आहे.
आपल्या नॅशनल न्यूज चॅनलच्या लाईव्ह शो दरम्यान पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने भारतीय सरकार आणि त्यांच्या धोरणांवर टीका करत असताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींचे कौतुक केले. व्हिडिओमध्ये शाहिद आफ्रिदी म्हणाला की, 'ही खूप घाणेरडी मानसिकता आहे. जोपर्यंत त्यांच्याकडे असे नेते आहेत तोपर्यंत हे असेच राहील. त्यांचे बाकीचे नेते चांगले आहेत. राहुल गांधी हे खूप सकारात्मक विचारसरणीचे आहेत. त्यांना संवादाच्या माध्यमातून सर्वांसोबत चालायचे आहे. पण काही ढोंगी लोक... चला यार, एक इस्रायल पुरेसे नव्हते आणि तुम्ही इथे इस्रायल बनण्याचा प्रयत्न करत आहात'.
Rabid Hindu-hater Shahid Afridi, who never misses a chance to spew venom against India and dream of Kashmir joining Pakistan, is suddenly all praise for Rahul Gandhi.
आफ्रिदीच्या टीकेवर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले की, 'भारताचा द्वेष करणाऱ्या प्रत्येकाला राहुल गांधी आणि काँग्रेसमध्ये एक मित्र सापडला आहे'. हा व्हिडिओ रिट्विट करत भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी लिहिले कि, 'भारताविरुद्ध विष ओकण्याची आणि काश्मीर पाकिस्तानात विलीन करण्याचे स्वप्न पाहणारा कट्टर हिंदू द्वेषी शाहिद आफ्रिदी अचानक राहुल गांधींचे कौतुक करत आहे. आफ्रिदी म्हणतो की राहुल पाकिस्तानशी 'चर्चा' करू इच्छितात तर पंतप्रधान मोदींवर हल्ला करताना भारताच्या पाकिस्तानबद्दलच्या धोरणांची तुलना इस्रायलच्या गाझामधील कृतींशी करतो. प्रत्येक भारतद्वेष्ट्याला राहुल गांधींमध्ये मित्र का मिळतो? जेव्हा भारताचे शत्रू तुमचे कौतुक करायला सुरुवात करतील, तेव्हा भारतातील लोकांना कळेल की तुमची निष्ठा कोणाशी आहे'.
शाहिद आफ्रिदीने भारतीय सरकारवर काय आरोप केले?
आफ्रिदींनी भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर धर्म आणि हिंदू-मुस्लिम कार्ड वापरून सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले, "ही खूप घाणेरडी मानसिकता आहे. जोपर्यंत त्यांच्याकडे असे नेते आहेत तोपर्यंत हे असेच राहील."
भारत-पाकिस्तान आशिया कप २०२५ सामन्यात काय घडले?
१४ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या आशिया कप २०२५ ग्रुप स्टेज सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ७ विकेटने आणि २५ बॉल राखून पराभूत केले. सामन्यापूर्वी टॉसदरम्यान आणि सामना संपल्यावर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही.
शाहिद आफ्रिदीने राहुल गांधींचे कौतुक का आणि कशासाठी केले?
शाहिद आफ्रिदीने राहुल गांधींच्या सकारात्मक विचारसरणी आणि संवादाच्या माध्यमातून सर्वांसोबत चालण्याच्या दृष्टिकोनाचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, "राहुल गांधी हे खूप सकारात्मक विचारसरणीचे आहेत. त्यांना संवादाच्या माध्यमातून सर्वांसोबत चालायचे आहे."