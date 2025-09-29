Pakistan Team: पराभवानंतर पाकिस्तानचा ड्रेसिंग रूम ड्रामा! पाहुणे स्टेजवर वाट पाहत राहिले आणि PAK संघ...

Pakistan Team Hides In Dressing Room: आशिया कप 2025 च्या रोमांचक फायनलनंतर भारताने पाकिस्तानवर मात करत विजेतेपद पटकावले. मात्र सामन्यानंतर झालेल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीत पाकिस्तान संघाने केलेल्या कृतीने सर्वांनाच धक्का बसला. सामना संपून बराच वेळ उलटला, पण पाकिस्तानचे खेळाडू ड्रेसिंग रूममधून बाहेरच आले नाहीत. त्यामुळे ट्रॉफी वितरण सोहळा तब्बल 1 तास 16 मिनिटे उशिरा सुरू झाला.
सामन्यानंतर काही वेळातच साधारणपणे पुरस्कार सोहळा सुरू होतो. पण यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. पाकिस्तानला संपूर्ण स्पर्धेत भारताकडून तीन वेळा पराभव पत्करावा लागला. अंतिम सामन्यातही भारताने त्यांना चिरडून टाकले. त्यामुळे निराश पाकिस्तानी खेळाडूंनी ड्रेसिंग रूममध्येच बसून राहणे पसंत केले. टीम इंडियाने सामन्यानंतर त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासही नकार दिला. यामुळे अपमानित झालेली पाक टीम जवळपास दीड तास बाहेर आलीच नाही.
Pakistan team still in the dressing room. Only Indian players on the field. pic.twitter.com/2GE5nQ4Mmn
— Gargi Raut (@gargiraut15) September 28, 2025
फायनलनंतर एशियन क्रिकेट कौन्सिलचे चेअरपर्सन आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून भारताला ट्रॉफी देण्यात येणार होती. पण भारतीय खेळाडूंनी नक्वींनी दिलेली ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे वातावरण आणखी तणावपूर्ण झाले. भारतीय संघाने स्पष्ट केले की, ते ना पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करतील, ना नक्वींनी दिलेली ट्रॉफी घेतील.
Interior Minister of Pakistan Mohsin Naqvi was on stage to present Asia Cup Trophy to Team India.
And Indian Team players were busy on their phones. Ignored him so hard. This is brutal. pic.twitter.com/8jDT1Vq11k
— Incognito (@Incognito_qfs) September 28, 2025
सोहळा शेवटी उशिरा का होईना पार पडला. अंतिम सामन्यात नाबाद 69धावांची विजयी खेळी करणाऱ्या तिलक वर्माला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार देण्यात आला. संपूर्ण स्पर्धेत दमदार कामगिरी करणाऱ्या अभिषेक शर्माला ‘प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट’ ठरवण्यात आले. पाकिस्तानला रनर-अप मेडल्स मिळाले, पण त्यांच्या उशिरामुळे वर्तनावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
ABHISHEK SHARMA WON THE PLAYER OF THE TOURNAMENT AWARD. pic.twitter.com/MksEbvvzT4
— Johns. (@CricCrazyJohns) September 28, 2025
पाकिस्तानी खेळाडूंच्या या कृतीनंतर भारताने ठामपणे जाहीर केले की ते नक्वींकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे विजयानंतरचा आनंद द्विगुणित होण्याऐवजी या नाट्यमय घडामोडींनी वादंग निर्माण केला. तरीही टीम इंडियाने मैदानावर दिलेले उत्तर पुरेसे होते, असेच सर्वांचे मत होते.