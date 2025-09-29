English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pakistan Team: पराभवानंतर पाकिस्तानचा ड्रेसिंग रूम ड्रामा! पाहुणे स्टेजवर वाट पाहत राहिले आणि PAK संघ...

Asia Cup Presentation Ceremony 2025: आशिया कप फायनल सामना टीम इंडियाने जिंकला. पण त्या नंतरचा बक्षीस समारंभ बराच काळ पार पडलाच नाही.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 29, 2025, 10:56 AM IST
Pakistan Team Hides In Dressing Room: आशिया कप 2025 च्या रोमांचक फायनलनंतर भारताने पाकिस्तानवर मात करत विजेतेपद पटकावले. मात्र सामन्यानंतर झालेल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीत पाकिस्तान संघाने केलेल्या कृतीने सर्वांनाच धक्का बसला. सामना संपून बराच वेळ उलटला, पण पाकिस्तानचे खेळाडू ड्रेसिंग रूममधून बाहेरच आले नाहीत. त्यामुळे ट्रॉफी वितरण सोहळा तब्बल 1 तास 16 मिनिटे उशिरा सुरू झाला.

ड्रेसिंग रूममध्ये लपून बसले पाकिस्तानी खेळाडू

सामन्यानंतर काही वेळातच साधारणपणे पुरस्कार सोहळा सुरू होतो. पण यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. पाकिस्तानला संपूर्ण स्पर्धेत भारताकडून तीन वेळा पराभव पत्करावा लागला. अंतिम सामन्यातही भारताने त्यांना चिरडून टाकले. त्यामुळे निराश पाकिस्तानी खेळाडूंनी ड्रेसिंग रूममध्येच बसून राहणे पसंत केले. टीम इंडियाने सामन्यानंतर त्यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यासही नकार दिला. यामुळे अपमानित झालेली पाक टीम जवळपास दीड तास बाहेर आलीच नाही.

 

ट्रॉफीवरूनही निर्माण झाला वाद

फायनलनंतर एशियन क्रिकेट कौन्सिलचे चेअरपर्सन आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून भारताला ट्रॉफी देण्यात येणार होती. पण भारतीय खेळाडूंनी नक्वींनी दिलेली ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे वातावरण आणखी तणावपूर्ण झाले. भारतीय संघाने स्पष्ट केले की, ते ना पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करतील, ना नक्वींनी दिलेली ट्रॉफी घेतील.

 

भारतीय खेळाडूंचा गौरव

सोहळा शेवटी उशिरा का होईना पार पडला. अंतिम सामन्यात नाबाद 69धावांची विजयी खेळी करणाऱ्या तिलक वर्माला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार देण्यात आला. संपूर्ण स्पर्धेत दमदार कामगिरी करणाऱ्या अभिषेक शर्माला ‘प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट’ ठरवण्यात आले. पाकिस्तानला रनर-अप मेडल्स मिळाले, पण त्यांच्या उशिरामुळे वर्तनावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.

 

भारतीय संघाचा ठाम निर्णय

पाकिस्तानी खेळाडूंच्या या कृतीनंतर भारताने ठामपणे जाहीर केले की ते नक्वींकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नाहीत. त्यामुळे विजयानंतरचा आनंद द्विगुणित होण्याऐवजी या नाट्यमय घडामोडींनी वादंग निर्माण केला. तरीही टीम इंडियाने मैदानावर दिलेले उत्तर पुरेसे होते, असेच सर्वांचे मत होते.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

