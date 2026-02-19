'आम्ही किमान भारताला हरवलंय, तुम्ही तर...', शाहिद आफ्रिदी आणि मोहम्मद युसूफला पाकिस्तानच्या स्टारने सुनावलं

Pakistan Star takes dig on Former Cricketers: टी-20 वर्ल्डकपमध्ये 15 फेब्रुवारीला पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असणारे भारत आणि पाकिस्तान संघ आमने-सामने आले होते. यावेळी नेहमीप्रमाणे भारताने पाकिस्तानला धूळ चारली. भारताने 61 धावांनी पाकिस्तानचा पराभव करत आपली बाजू अधिक भक्कम असल्याचं दाखवून दिलं. एकेकाळी अटीतटीचे होणारे हे सामने आता एकतर्फी होत असल्याने पाकिस्तानमधील क्रिकेट चाहते संघावर प्रचंड नाराज आहेत. पाकिस्तानच्या अनेक माजी खेळाडूंनी संघावर जोरदार टीका केली असून, शाहिद आफ्रिदी आणि मोहम्मद युसूफ प्रचंड आक्रमक झाले होते. शाहिद आफ्रिदीने आपला जावई शाहीन आफ्रिदी, बाबर आझम आणि शादाब खान यांना आता टी-20 संघातून बाहेर काढा असा सल्लाच दिला आहे. मोहम्मद युसूफनेही असंच मत मांडलं आहे. "शाहीन, बाबर आणि शादाबची वेळ आता संपली आहे. पाकिस्तानच्या टी-20 संघाला नव्या खेळाडूंची गरज आहे जे चांगली कामगिरी करतील. फक्त दुबळ्या संघांविरोधातील विजयाला अर्थ नाही," असं त्याने एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं आहे.
यानंतर शादाबने दोन्ही माजी खेळाडूंना प्रत्युत्तर दिलं असून, तुम्ही वर्ल्डकपमध्ये भारताला कधीच हरवू शकला नाहीत याची आठवण करुन दिली. फक्त 2021 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानने भारताचा पराभव केला होता. शादाब खान त्या संघाचा भाग होता.
"टीकेबद्दल बोलायचं झाल्यास, तुम्ही त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. प्रत्येकाचं आपलं स्वत:चं काहीतरी मत असतं. मला वाटतं मी परत आल्यापासून फक्त एक ओव्हर चांगली गेली नाही. त्यामुळेच माझ्यावर टीका होत आहे," असं शादाब खानने म्हटलं आहे.
पुढे तो म्हणाला की, "पण मला स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. ज्याच्यावर माझं नियंत्रण आहे त्याचाच मी विचार करतो. एखादा वाईट दिवस किंवा एखादी वाईट ओव्हर असते. हे टी-20 क्रिकेट आहे, तुम्ही एकतर धावा देऊ शकता किंवा विकेट मिळवू शकता. मी त्याबद्दल फार विचार करत नाही".
यानंतर त्याने पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंना ते दिग्गज असले तरी सध्याच्या संघाने केली आहे ती कामगिरी करु शकले नसल्याची आठवण करुन दिली. "टीका होणं आमच्या हातात नाही. माजी खेळाडूंची काही मतं असतात. ते दिग्गज होते, पण आम्ही केली ती कामगिरी तेदेखील करु शकले नाहीत. आम्ही वर्ल्डकपमध्ये भारताचा पराभव केला आहे. टीका हा क्रिकेटच्या इतिहासाचा भाग आहे," असं तो म्हणाा.
पाकिस्तान संघ टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 फेरीत पोहोचला आहे. आता त्यांचा सामना श्रीलंका (28 फेब्रुवारी), इंग्लंड (24 फेब्रुवारी) आणि न्यूझीलंडशी (21 फेब्रुवारी) होणार आहे.