  • बाबर आझमला भयानक शिव्या घातल्या! दोन पाकिस्तानी महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल

बाबर आझमला भयानक शिव्या घातल्या! दोन पाकिस्तानी महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल

 टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला आहे. यानंतर पाकिस्तानाच संतपाची लाट उसळली आहे. बाबर आझमला शिव्या घालणाऱ्या दोन महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 16, 2026, 08:35 PM IST
बाबर आझमला भयानक शिव्या घातल्या! दोन पाकिस्तानी महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल

IND vs PAK T20 World Cup 2026: टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला आहे. भारताने पाकिस्तानचा 62 धावांनी दारुण पराभव केला आहे. पराभवानंतर पाकिस्तानी क्रिकेटप्रेमी संतापले.  स्टार फलंदाज बाबर आझमवर टीकेचा भडिमार होत आहे. अशातच दोन पाकिस्तानी महिलांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.  या व्हिडिओत महिला मैदानातच बाबर आझमला शिव्या घालताना दिसत आहेत. 

पाकिस्तानच्या पराभवानंतर माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनी सोशल मीडियावर त्यांच्या संघाच्या पराभवाबद्दल संताप व्यक्त केला.  तर चाहत्यांनीही संताप व्यक्त केला. या महान खेळाडूला बाद केल्यानंतर दोन पाकिस्तानी मुली शिव्या देत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. रविवारी रात्री कोलंबोमध्ये झालेल्या एकतर्फी सामन्यात माजी कर्णधार बाबर, शादाब खान आणि वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीसारखे अनुभवी खेळाडूंची कामगिरी अतिशय खराब होती. या खेळाडूंनी पाकिस्तानी क्रिकेटप्रेमींचा अपेक्षाभंग केला.  भारताचा युवा सलामीवीर इशान किशन याने 40 चेंडूत 77 धावा काढत  पाकिस्तानी गोलंदाजीचा धुव्वा उडवला. दरम्यान, पाकिस्तानचे फलंदाज भारताच्या वेगवान गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाजांसमोर निराश झाले.

बाबर आझमवर सगळेच संतापले

बाबर आझमचे कट्टर टीकाकार अहमद शहजाद यांनी एक्स वर लिहिले की, "बाबर पुन्हा एकदा स्वस्त झाला आहे. या फॉरमॅटमध्ये त्याची योग्यता सिद्ध करण्याची ही त्याची शेवटची संधी असू शकते." बाबरला सातत्याने पाठिंबा देणारे आणखी एक माजी कर्णधार मोहम्मद युसूफ यांनीही म्हटले आहे की, या दारुण पराभवानंतर बाबर आणि शाहीनची टी-२० कारकीर्द संपली पाहिजे. युसूफने इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले की, "शाहीन, बाबर आणि शादाबची कारकीर्द आता संपत चालली आहे. पाकिस्तानच्या टी-२० संघाला कमकुवत संघांविरुद्ध पोकळ विजयांची नाही तर नवीन खेळाडूंची गरज आहे." माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने भारतीय वृत्तवाहिनी एबीपीवर बाबरच्या सुपरस्टार दर्जाची खिल्ली उडवली. तो म्हणाला, "तुम्ही एका खेळाडूला (बाबर आझम) सुपरस्टार बनवले आहे जो तुम्हाला एकही सामना जिंकून देऊ शकत नाही. गेल्या 15-20 वर्षांत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. परिस्थितीचे दुःखद सत्य हे आहे की आम्ही एकेकाळी भारताला कठीण आव्हान दिले होते, पण आज आम्ही त्यांना पराभूत करण्याचे स्वप्नही पाहू शकत नाही. अनेक माजी खेळाडूंनी, सामान्य पाकिस्तानी चाहत्यांसह, इतर अनेक वरिष्ठ खेळाडूंसह त्याला संघातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे.

 

