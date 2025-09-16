English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आधी बॉयकोटची धमकी आता पत्रकार परिषदेतून माघार... प्रश्नांना घाबरला पाकिस्तान?

Asia Cup 2025 :  पाकिस्तानच्या संघाने मंगळवारी यूएई विरुद्ध होणाऱ्या सामन्याआधीची पत्रकार परिषद रद्द केली. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतोय की स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणारा पाकिस्तान पत्रकार परिषदेतील प्रश्नांना उत्तर द्यायला घाबरला का?  

पूजा पवार | Updated: Sep 16, 2025, 09:32 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ला बायकॉट करण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संघाने मंगळवारी यूएई विरुद्ध होणाऱ्या सामन्याआधीची पत्रकार परिषद रद्द केली. अशातच प्रश्न विचारला जातोय की स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणारा पाकिस्तान पत्रकार परिषदेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना घाबरला का? पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना झाल्यावर धमकी दिली होती की जर आयसीसीने मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना काढून टाकले नाही तर पाकिस्तान यूएईसोबत होणार पुढील सामना खेळणार नाही आणि स्पर्धेवर सुद्धा बहिष्कार टाकेल. पण आयसीसीने पाकिस्तानची मागणी फेटाळून लावली आणि अँडी पायक्रॉफ्टला काढून टाकण्यास नकार दिला. 

आयसीसीच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान तोंडावर पडला. पाकिस्तानला भीती वाटू लागली की जर आयसीसीच्या या निर्णयानंतरही ते पत्रकार परिषदेला गेले तर त्यांना कठीण प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. या भीतीमुळे पाकिस्तानने पत्रकार परिषद रद्द केली. आशिया कप 2025 मध्ये बुधवारी पाकिस्तान आणि यूएई यांच्यात सामना होणार आहे. सुपर-4 मध्ये पात्रतेच्या दृष्टीने हा सामना महत्त्वाचा ठरेल.  हा सामना जिंकणारा संघ भारतासोबत सुपर-4 साठी पात्र ठरेल. तेव्हा  हा सामना पाकिस्तान आणि यूएई दोघांसाठीही करो या मरो सारखा असेल.  टीम इंडिया आधीच यूएई आणि पाकिस्तानला हरवून सुपर-4 साठी पात्र ठरला आहे. आता यूएई आणि पाकिस्तान पैकी कोणता संघ सुपर 4 मध्ये भारताच्या बरोबर पुढे जाईल हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

पीसीबीने केली होती तक्रार : 

रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी टॉस दरम्यान दरम्यान मॅच रेफरीने पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा याला भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवशी हस्तांदोलन करू नये असे सांगितले होते. तेव्हा मॅच रेफरी विरोधात पीसीबीने आयसीसीकडे केली होती. मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट याला पॅनलमधून काढून टाकावे अन्यथा पाकिस्तान संघ स्पर्धेतील पुढील सामन्यांवर बहिष्कार टाकेल असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु आयसीसीने पाकिस्तानची मागणी फेटाळून लावली आणि अँडी पायक्रॉफ्टला काढून टाकण्यास नकार दिला. 

ग्रुप ए सुपर 4 चं समीकरण : 

रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेटने जबरदस्त विजय मिळवला. ज्यामुळे आधी यूएई आणि नंतर पाकिस्तानवरील विजयामुळे त्यांची पॉईंट्स टेबलमधील जागा निश्चित झाली. ओमानवरील विजयामुळे यूएईने आशिया कपमधील आपलं आव्हान अजून कायम ठेवलं. आता पाकिस्तानच्या बरोबरीने त्यांचे दोन अंक झाले आहेत. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारत 4 पॉईंट्सने नंबर 1 वर तर पाकिस्तान 2 पॉईंट्सने नंबर 2 वरती तर यूएईचा संघ 2 पॉईंट्सने नंबर 3 वर आहे. तर ओमानच्या खात्यात शुन्य पॉईंट्स आहेत. 17 डिसेंबर रोजी यूएई विरुद्ध पाकिस्तान सामना अत्यंत महत्वाचा असेल कारण या सामन्यात विजयी होणारा संघ 4 पॉईंट्स मिळवेल आणि भारतासोबत सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल. शुक्रवारी भारताचा सामना ओमान विरुद्ध होणार आहे, परंतु या सामन्याच्या निकालाचा कोणताही परिणाम सुपर 4 च्या क्वालीफिकेशनवर होणार नाही. 

FAQ : 

पाकिस्तानने आशिया कप 2025 बहिष्कार टाकण्याची धमकी का दिली?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारताविरुद्धच्या सामन्यातील हँडशेक विवादावरून धमकी दिली. मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना पॅनेलमधून काढून टाकण्याची मागणी केली होती, अन्यथा स्पर्धेवर बहिष्कार टाकू असं म्हटलं होतं.  

पाकिस्तानने यूएईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषद का रद्द केली?

आयसीसीने पायक्रॉफ्टला काढण्यास नकार दिल्यामुळे पाकिस्तानला कठीण प्रश्नांना सामोरं जावं लागेल या भीतीने पत्रकार परिषद रद्द केली. यामुळे बहिष्काराची अफवा आणि अधिक तीव्र झाली.   

 हँडशेक विवाद काय होता?

१४ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारत-पाकिस्तान सामन्यात टॉसदरम्यान मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघा यांना सूर्यकुमार यादवशी हस्तांदोलन न करण्यास सांगितलं होतं. सामना संपल्यानंतरही भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवला नाही.  

Asia Cup 2025Cricket Newsmarathi newsPakistan team

