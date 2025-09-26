'....अन् म्हणे यांना आशिया कप जिंकायचाय', पाकिस्तानी खेळाडूंच्या चुका पाहून येईल हसू; VIDEO व्हायरल

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धा (Asia Cup 2025) आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचली आहे. सुपर 4 पैकी भारत आणि पाकिस्तान (India VS Pakistan) या दोन संघांनी फायनलसाठी क्वालिफाय केलं असून आता यांच्यात 28 सप्टेंबर रोजी महामुकाबला रंगणार आहे. गुरुवारी पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश (Pakistan VS Bangladesh) यांच्यात फायनलमधील स्थानासाठी निर्णायक सामना पार पडला. यात पाकिस्तानने बांगलादेशचा 11 धावांनी पराभव केला आणि फायनलमध्ये स्थान निश्चित केलं. मात्र असं असलं तरी पाकिस्तानी खेळाडूंनी बांगलादेश विरुद्धच्या सामन्यात गोलंदाजी आणि फलंदाजीत अनेक चुका केल्या. काही प्रसंगांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, जे पाहून कोणालाही हसू अनावर होईल. फायनलमध्ये भारताला हरवून आशिया कप जिंकण्याचं स्वप्न पाहणारा पाकिस्तानचा संघ मैदानात अशा शुल्लक चुका कसा करू शकतो हे पाहून पाकिस्तानी फॅन्स सुद्धा डोक्यावर हात मारतील.
सदर प्रसंग बांगलादेशची इनिंग सुरु असताना पाचव्या ओव्हरमध्ये घडला. जेव्हा बांगलादेशचे दोन कर्णधार सैफ हसन आणि तौहीद हृदोय क्रीजच्या एकाच टोकावर उभे होते. पण असं असूनही फिल्डर्स दोघांपैकी एकही फलंदाजाला रन आउट करू शकले नाहीत. 4 ओव्हरनंतर बांगलादेशचा स्कोअर 23/1 असा होता. पाचव्या ओव्हरला शाहीन आफ्रिदी गोलंदाजीसाठी आला. तौहीद हृदोय यावेळी स्ट्राईकवर होते. या ओव्हरमध्ये, शाहीन आफ्रिदीच्या पहिल्याच चेंडूवर, तौहीद हृदोय ने बॅकवर्ड पॉइंटकडे शॉट मारला. तौहीद हृदोयने शॉट मारताच, नॉन-स्ट्रायकर एंड फलंदाज सैफ हसन रन घेण्यासाठी धावला, परंतु तौहीद हृदोय त्याच्या जागेवरून हललाही नाही.
नॉन-स्ट्रायकर एंडवर असलेला फलंदाज सैफ हसन धावत आला आणि स्ट्रायकर एंडवर उभा राहिला, जिथे त्याचा सहकारी फलंदाज तौहीद हृदोय आधीच उभा होता. दरम्यान, पॉइंटवर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षक सॅम अयुबने चेंडू पकडला आणि नॉन-स्ट्रायकर एंडवर फेकला, परंतु तो थ्रो स्टंपवर लागला नाही. शिवाय, बॅकअपसाठी एकही पाकिस्तानी खेळाडू उपस्थित नव्हता. त्यानंतर चेंडू मिड-ऑफकडे गेला. मिड-ऑनवर असलेल्या पाकिस्तानी फिल्डरला चेंडू योग्यरित्या गोळा करता आला नाही आणि त्याने वेळेवर स्टंपवर थ्रो केला नाही. एवढ्यात बांगलादेशचा फलंदाज सैफ हसन दुसऱ्या बाजूला पोहोचाल सुद्धा. पाकिस्तानी संघाची अशी फिल्डिंग पाहून सर्व हसू लागले.
पाकिस्तानची फलंदाजीची इनिंग सुरु असताना 10 व्या ओव्हरला अजून एक प्रसंग घडला ज्यामुळे प्रेक्षकांना हसू अनावर झालं. मैदानात पाकिस्तानकडून हारिस रौफ आणि सलमान अली आघा फलंदाजी करत होते. सलमानने शॉट खेळला आणि तो सिंगल धाव घेण्यासाठी पळाला. या जोडीने एक धाव पूर्ण केली आणि सलमानने अजून एक धाव घेण्यासाठी हारिसला इशारा केला, पण हारिसने त्याला नकार दिला. त्यावेळी लॉन्ग ऑनवर बांगलादेशचा फिल्डर रिशाद हुसेन बॉल पकडताना थोडासा गोंधळला, ज्यामुळे फलंदाजांना आणखी एक धाव घ्यावी लागली. त्यांनी दुसरी धाव पूर्ण केली. मात्र जेव्हा रिप्ले पाहिला तेव्हा असं दिसून आलं की, हारिसने पहिला एक रन सुद्धा पूर्ण केला नाही आणि तो शॉर्ट-रन घोषित करण्यात आला.
आशिया कप 2025 मध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यातील सामना कसा पार पडला?
उत्तर: गुरुवारी (२५ सप्टेंबर २०२५) पार पडलेल्या या निर्णायक सामन्यात पाकिस्तानने बांगलादेशचा ११ धावांनी पराभव केला. यामुळे पाकिस्तानने फायनलमध्ये स्थान निश्चित केले. भारताने आधीच फायनलसाठी पात्रता सिद्ध केली असल्याने, २८ सप्टेंबरला भारत-पाकिस्तान फायनल होणार आहे.
पाकिस्तानच्या फलंदाजीमध्ये शॉर्ट रनचा प्रसंग कसा घडला?
उत्तर: पाकिस्तानच्या इनिंगच्या १०व्या ओव्हरमध्ये हारिस रौफ आणि सलमान अली आघा फलंदाजी करत होते. सलमानने शॉट मारला आणि एक रन घेण्यासाठी धावला. पहिला रन पूर्ण झाला नाही तरी सलमानने दुसरा रन घेण्याचा प्रयत्न केला, पण हारिसने नकार दिला. लॉन्ग ऑनवर बांगलादेशचा फिल्डर रिशाद हुसेन गोंधळला, ज्यामुळे दुसरा रन घेतला गेला. मात्र, रिप्ले पाहता हारिसने पहिलाच रन पूर्ण केला नव्हता, त्यामुळे तो शॉर्ट रन घोषित झाला आणि पाकिस्तानला एक धाव कमी झाली.
बांगलादेशच्या इनिंगमध्ये क्रीजच्या एकाच टोकावर दोन फलंदाज कसे उभे राहिले आणि पाकिस्तानला रन आउट का करता आला नाही?
उत्तर: बांगलादेशच्या इनिंगच्या पाचव्या ओव्हरमध्ये (शाहीन आफ्रिदी गोलंदाज करताना), स्ट्रायकर एंडवरील तौहीद हृदोयने बॅकवर्ड पॉइंटकडे शॉट मारला. नॉन-स्ट्रायकर एंडवरील सैफ हसन रन घेण्यासाठी धावला, पण तौहीद हललीच नाही. परिणामी दोघेही स्ट्रायकर एंडवर उभे राहिले. सॅम अयुबने चेंडू पकडून थ्रो केला, पण तो स्टंपवर लागला नाही आणि बॅकअप फिल्डरही नव्हता. मिड-ऑनवर चेंडू गेला आणि तोही वेळेवर थ्रो करू शकला नाही. सैफ हसन दुसऱ्या एंडवर पोहोचला, आणि पाकिस्तानी फिल्डिंगमुळे हा सोपा रन आउट चुकला.