पाकिस्तानची टीम आशिया कपमधून बाहेर पडणार असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. आज आशिया कप अंतर्गत त्यांचा सामा यूएईविरुद्ध होणार आहे. पण त्या आधीच पाकिस्तान टीमने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 17, 2025, 06:44 PM IST
पाकिस्तानचा रडीचा डाव! आशिया कपमधून बाहेर पडण्याचा घेतला निर्णय! सांगितलं धक्कादायक कारण!
Pakistan Team: पाकिस्तानची टीम आशिया कपमधून बाहेर पडणार असल्याचे वृत्त समोर येत आहे. आज आशिया कप अंतर्गत त्यांचा सामा यूएईविरुद्ध होणार आहे. पण त्या आधीच पाकिस्तान टीमने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

आशिया कप 2025 ला बायकॉट करण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संघाने मंगळवारी यूएई विरुद्ध होणाऱ्या सामन्याआधीची पत्रकार परिषद रद्द केली. अशातच प्रश्न विचारला जातोय की स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणारा पाकिस्तान पत्रकार परिषदेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना घाबरला का? पाकिस्तानने भारताविरुद्ध सामना झाल्यावर धमकी दिली होती की जर आयसीसीने मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना काढून टाकले नाही तर पाकिस्तान यूएईसोबत होणार पुढील सामना खेळणार नाही आणि स्पर्धेवर सुद्धा बहिष्कार टाकेल. पण आयसीसीने पाकिस्तानची मागणी फेटाळून लावली आणि अँडी पायक्रॉफ्टला काढून टाकण्यास नकार दिला. 

आयसीसीच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान तोंडावर पडला. पाकिस्तानला भीती वाटू लागली की जर आयसीसीच्या या निर्णयानंतरही ते पत्रकार परिषदेला गेले तर त्यांना कठीण प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. या भीतीमुळे पाकिस्तानने पत्रकार परिषद रद्द केली. आशिया कप 2025 मध्ये बुधवारी पाकिस्तान आणि यूएई यांच्यात सामना होणार आहे. सुपर-4 मध्ये पात्रतेच्या दृष्टीने हा सामना महत्त्वाचा ठरेल.  हा सामना जिंकणारा संघ भारतासोबत सुपर-4 साठी पात्र ठरेल. तेव्हा  हा सामना पाकिस्तान आणि यूएई दोघांसाठीही करो या मरो सारखा असेल.  टीम इंडिया आधीच यूएई आणि पाकिस्तानला हरवून सुपर-4 साठी पात्र ठरला आहे. आता यूएई आणि पाकिस्तान पैकी कोणता संघ सुपर 4 मध्ये भारताच्या बरोबर पुढे जाईल हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

पीसीबीने केली होती तक्रार : 
रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी टॉस दरम्यान दरम्यान मॅच रेफरीने पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा याला भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवशी हस्तांदोलन करू नये असे सांगितले होते. तेव्हा मॅच रेफरी विरोधात पीसीबीने आयसीसीकडे केली होती. मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट याला पॅनलमधून काढून टाकावे अन्यथा पाकिस्तान संघ स्पर्धेतील पुढील सामन्यांवर बहिष्कार टाकेल असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु आयसीसीने पाकिस्तानची मागणी फेटाळून लावली आणि अँडी पायक्रॉफ्टला काढून टाकण्यास नकार दिला. 

ग्रुप ए सुपर 4 चं समीकरण : 
रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेटने जबरदस्त विजय मिळवला. ज्यामुळे आधी यूएई आणि नंतर पाकिस्तानवरील विजयामुळे त्यांची पॉईंट्स टेबलमधील जागा निश्चित झाली. ओमानवरील विजयामुळे यूएईने आशिया कपमधील आपलं आव्हान अजून कायम ठेवलं. आता पाकिस्तानच्या बरोबरीने त्यांचे दोन अंक झाले आहेत. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारत 4 पॉईंट्सने नंबर 1 वर तर पाकिस्तान 2 पॉईंट्सने नंबर 2 वरती तर यूएईचा संघ 2 पॉईंट्सने नंबर 3 वर आहे. तर ओमानच्या खात्यात शुन्य पॉईंट्स आहेत. 17 डिसेंबर रोजी यूएई विरुद्ध पाकिस्तान सामना अत्यंत महत्वाचा असेल कारण या सामन्यात विजयी होणारा संघ 4 पॉईंट्स मिळवेल आणि भारतासोबत सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल. शुक्रवारी भारताचा सामना ओमान विरुद्ध होणार आहे, परंतु या सामन्याच्या निकालाचा कोणताही परिणाम सुपर 4 च्या क्वालीफिकेशनवर होणार नाही. 

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळे संबंध ताणलेले असताना भारताने पाकिस्तानविरोधात क्रिकेट खेळू नये असा सूर असतानाही आशिया कपमध्ये भारताने सामना खेळला. भारताने पाकिस्तानवर 7 गडी आणि 25 चेंडू राखून मात केली आणि सामना जिंकला. यानंतर सूर्यकुमारने हा विजय पहलगाममधील पीडितांना आणि भारतीय लष्कर जवनांना समर्पित केला. 

पाकिस्तानने २० षटकांत १२७/९ धावा केल्या (फहिम अशरफ ४० धावा). भारताने १५.५ षटकांत १३१/३ धावा करून ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सूर्यकुमार यादव (कर्णधार) यांनी ४७* धावा केल्या, तर कुलदीप यादव (३/१८), अक्षर पटेल (२/१८) आणि जसप्रीत बुमराह (२/२८) यांनी गोलंदाजीत कमाल केली. सलमान अली आघा पाकिस्तानचे कर्णधार होते. हे भारताचे पाकिस्तानविरुद्ध एशिया कपमधील सहावे सलग विजय होता.

