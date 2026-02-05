ICC vs PCB: पाकिस्तनसाठी भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची किंमत 13,00,00,00,000 रुपये! हट्ट पडू शकतो महागात

India vs Pakistan, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय त्यांच्या क्रिकेट व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो. 1 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावरून जाहीर केले की पाकिस्तान संघ स्पर्धेत सहभागी होईल, मात्र 15 फेब्रुवारीला कोलंबो येथे होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या सामन्याचा बहिष्कार करणार आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. जर आयसीसीने हा सामना न खेळल्याबद्दल पीसीबीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा फटका थेट बोर्डाच्या आर्थिक स्थितीला बसेल. सध्याच्या 2024–27 या आयसीसी आर्थिक चक्रात पाकिस्तानला सुमारे 144 दशलक्ष डॉलर मिळणार आहेत. यामध्ये दरवर्षी मिळणाऱ्या अंदाजे 38 दशलक्ष डॉलरच्या मोठ्या वाट्याचा समावेश आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयसीसीकडून मिळणाऱ्या निधीमुळे पीसीबी आजपर्यंत आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहू शकला आहे. हा निधी जवळपास 40 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, भारताविरुद्ध सामना न खेळल्यास आयसीसीने जर ही रक्कम कमी केली, तर पाकिस्तान क्रिकेटला गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानला 2024 च्या टी20 वर्ल्ड कप आणि मागील वर्षी झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी आधीच मोठा वाटा मिळाला आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे यजमानपद पाकिस्तानकडे होते आणि सुमारे 70 दशलक्ष डॉलरच्या बजेटमधून त्यांना अतिरिक्त 6 दशलक्ष डॉलर मिळाले होते.
अंदरूनी माहितीनुसार, या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी पीसीबीने मोठा खर्च केला होता. मात्र, तिकीट विक्री आणि हॉस्पिटॅलिटी बॉक्समधून अपेक्षेइतकी कमाई झाली नाही. करारानुसार भारताविरुद्धचा सामना दुबईतील तटस्थ मैदानावर खेळवण्यात आल्यामुळे पाकिस्तानला आपल्या घरच्या मैदानावर केवळ एकच सामना खेळता आला.
सूत्रांनी हेही स्पष्ट केले की सध्याच्या आयसीसी आर्थिक चक्रासाठी प्रसारकांनी जवळपास 3 अब्ज डॉलर गुंतवले आहेत. त्यांना नफा मिळवण्यासाठी भारत–पाकिस्तान सामन्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. दोन्ही देशांतील प्रत्येक सामना प्रसारकांसाठी सुमारे 250 दशलक्ष डॉलर किंवा त्याहून अधिक कमाई करून देतो, असा अंदाज आहे.
यामुळेच भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय केवळ राजकीय नसून, तो त्यांच्या क्रिकेटच्या आर्थिक भवितव्यावरही मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो.