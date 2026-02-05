English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ICC vs PCB: पाकिस्तनसाठी भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची किंमत 13,00,00,00,000 रुपये! हट्ट पडू शकतो महागात

ICC vs PCB: पाकिस्तनसाठी भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची किंमत 13,00,00,00,000 रुपये! हट्ट पडू शकतो महागात

ICC vs PCB: पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियाद्वारे घोषणा केली की पाकिस्तान क्रिकेट संघ आगामी टी-20 विश्वचषकात सहभागी होईल, परंतु 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकेल. त्यांच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रस्त्यावर येऊ शकते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 5, 2026, 07:54 AM IST
ICC vs PCB: पाकिस्तनसाठी भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याची किंमत 13,00,00,00,000 रुपये! हट्ट पडू शकतो महागात
Pakistan to face 13000000000 rs heavy financial loss ICC prepares death warrant to PCB if they boycott Ind match t20 world cup 2026

India vs Pakistan, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय त्यांच्या क्रिकेट व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो. 1 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावरून जाहीर केले की पाकिस्तान संघ स्पर्धेत सहभागी होईल, मात्र 15 फेब्रुवारीला कोलंबो येथे होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या सामन्याचा बहिष्कार करणार आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. जर आयसीसीने हा सामना न खेळल्याबद्दल पीसीबीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा फटका थेट बोर्डाच्या आर्थिक स्थितीला बसेल. सध्याच्या 2024–27 या आयसीसी आर्थिक चक्रात पाकिस्तानला सुमारे 144 दशलक्ष डॉलर मिळणार आहेत. यामध्ये दरवर्षी मिळणाऱ्या अंदाजे 38 दशलक्ष डॉलरच्या मोठ्या वाट्याचा समावेश आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ICC च्या कारवाईमुळे PCBची आर्थिक गणिते बिघडू शकतात

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयसीसीकडून मिळणाऱ्या निधीमुळे पीसीबी आजपर्यंत आर्थिकदृष्ट्या स्थिर राहू शकला आहे. हा निधी जवळपास 40 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, भारताविरुद्ध सामना न खेळल्यास आयसीसीने जर ही रक्कम कमी केली, तर पाकिस्तान क्रिकेटला गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

हे ही वाचा: Video: "मोदींनी ठरवलं तर पाकिस्तानी क्रिकेट..." IND vs PAK टाळण्याचा हट्ट पाकिस्तानला महागात पडणार? रमीज राजांचा इशारा चर्चत

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानला 2024 च्या टी20 वर्ल्ड कप आणि मागील वर्षी झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी आधीच मोठा वाटा मिळाला आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे यजमानपद पाकिस्तानकडे होते आणि सुमारे 70 दशलक्ष डॉलरच्या बजेटमधून त्यांना अतिरिक्त 6 दशलक्ष डॉलर मिळाले होते.

आयोजक म्हणून अपेक्षित कमाई झाली नाही

अंदरूनी माहितीनुसार, या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी पीसीबीने मोठा खर्च केला होता. मात्र, तिकीट विक्री आणि हॉस्पिटॅलिटी बॉक्समधून अपेक्षेइतकी कमाई झाली नाही. करारानुसार भारताविरुद्धचा सामना दुबईतील तटस्थ मैदानावर खेळवण्यात आल्यामुळे पाकिस्तानला आपल्या घरच्या मैदानावर केवळ एकच सामना खेळता आला.

हे ही वाचा: 4 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आणि तो ही मुख्यमंत्र्यांच्या मेकअपसाठी! अर्थव्यवस्था डबघाईला लागलेल्या पाकिस्तानमध्ये संतापाची लाट

 

भारत–पाक सामना म्हणजे कमाईचा कणा

सूत्रांनी हेही स्पष्ट केले की सध्याच्या आयसीसी आर्थिक चक्रासाठी प्रसारकांनी जवळपास 3 अब्ज डॉलर गुंतवले आहेत. त्यांना नफा मिळवण्यासाठी भारत–पाकिस्तान सामन्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. दोन्ही देशांतील प्रत्येक सामना प्रसारकांसाठी सुमारे 250 दशलक्ष डॉलर किंवा त्याहून अधिक कमाई करून देतो, असा अंदाज आहे.

हे ही वाचा: World Cup Cricket 2026: IND vs PAK सामना होणारच, कारण… T20 वर्ल्ड कपवर माजी पाकिस्तानी कर्णधाराचा मोठा दावा

 

यामुळेच भारताविरुद्ध सामना न खेळण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय केवळ राजकीय नसून, तो त्यांच्या क्रिकेटच्या आर्थिक भवितव्यावरही मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
World Cup 2026ICC T20 world cup 2026IND vs Pak

इतर बातम्या

तब्बल 32 तासांनंतर Mumbai Pune Expressway वरील वाहतूक सुरळी...

पुणे