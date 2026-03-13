‘दो भाई दोनो तबाही…’ पाकिस्तानी फील्डर्सची मैदानात मज्जाच मज्जाच! बांग्लादेशविरुद्धच्या सामन्यातील हा व्हायरल Video बघाच!

Pakistan vs Bangladesh Funny Moment Viral : पाकिस्तन आणि त्याचा पाकिस्तानी क्रिकेटचा (Team Pakistan) संघ हा अनेकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूंसोबत गोलंदाजी आणि फलंदाजी तर चर्चेत असतेच पण त्याच सोबत पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूंची खराब फील्डिंग अनेकदा चर्चेचा विषय ठरते. आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सोपे कॅच सोडणे, रनआउटच्या संधी दवडणे किंवा साधे थ्रो चुकवणे अशा प्रकारांमुळे पाकिस्तानच्या संघाची अनेकदा खिल्ली उडवली जाते. याशिवाय त्याच्या वर्तवणुकीचीसुद्धा चेष्टा केली जाते. आता पुन्हा एकदा असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला असून त्यामध्ये पाकिस्तानच्या फील्डिंगमुळे संघाची पुन्हा एकदा नाचक्की झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. हा व्हिडीओ बघून सोहळा मीडिया यूजर्स मज्जा घेत आहेत. तुम्हीही हा व्हिडीओ बघितला तर तुम्हालाही हसू येईल.
हा प्रकार बांगलादेश क्रिकेट संघ (Team Bangladesh) आणि पाकिस्तानी क्रिकेट संघ यांच्यात खेळल्या गेलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात घडला. आयसीसी पुरुष टी20 विश्वचषक (ICC Men's T20 World Cup 2026) स्पर्धेनंतर पाकिस्तानचा संघ बांग्लादेश दौऱ्यावर गेला असून दोन्ही संघांदरम्यान तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जात आहे. पहिल्या सामन्यात बांग्लादेशच्या डावादरम्यान पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी एक सोपी रनआउटची संधी गमावली आणि त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला आहे.
व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये दिसते की शाहीन शाह आफ्रिदी (Shaheen Shah Afridi) च्या चेंडूवर बांग्लादेशचा फलंदाज शॉट मारून धाव घेण्याचा प्रयत्न करतो. नॉन-स्ट्रायकर एंडवरील फलंदाजही वेगाने धाव घेतो. मात्र चेंडू मारणारा फलंदाज अचानक परत आपल्या क्रीजमध्ये जातो. त्या वेळी दोन्ही फलंदाज एकाच एंडवर उभे राहतात, त्यामुळे पाकिस्तानला रनआउट करण्याची मोठी संधी मिळते.
चेंडू फील्डरकडे येतो आणि तो बॉलिंग एंडकडे थ्रो करतो. मात्र तिथे चेंडू पकडण्यासाठी कोणीच तयार नसते. एक खेळाडू धावत येतो, पण चेंडू नीट पकडू शकत नाही आणि तो पडतो. त्यानंतर आणखी दोन फील्डर विकेटजवळ येतात, पण तोपर्यंत उशीर झालेला असतो आणि फलंदाज सुरक्षितपणे परत क्रीजमध्ये पोहोचतो. हा प्रकार पाहून चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पाकिस्तानच्या फील्डिंगची जोरदार खिल्ली उडवली आहे.
TWO JOKER TEAM IN THE WORLD CRICKET
Just Bangladesh being Bangladesh and Pakistan being Pakistan pic.twitter.com/RS25VU5QAs
— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) March 12, 2026
11 मार्च रोजी झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना अत्यंत खराब कामगिरी केली. संपूर्ण संघ केवळ 114 धावांवर बाद झाला. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) याने 27 धावा केल्या, तर फहीम अश्रफ (Faheem Ashraf) याने 37 धावांची खेळी केली. याशिवाय मोहम्मद रिझवान (Mohammad Rizwan) फक्त 10 धावा करून बाद झाला. उर्वरित फलंदाजांना दोन अंकी धावसंख्याही गाठता आली नाही.
114 धावांचे सोपे लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या बांग्लादेशने शानदार फलंदाजी करत सामना सहज जिंकला. तन्झिद हसन तमीम (Tanzid Hasan Tamim) याने नाबाद 67 धावांची खेळी केली, तर नजमुल हुसेन शांतो (Najmul Hossain Shanto) याने 27 धावा केल्या. बांग्लादेशने अवघ्या 15.1 षटकांत लक्ष्य गाठत 8 विकेट्सने सामना जिंकला.
या सामन्यामुळे पाकिस्तानच्या फलंदाजीसोबतच त्यांच्या फील्डिंगवरही जोरदार टीका होत आहे.