पाकिस्तानी महिला संघाचं विराट कोहली कनेक्शन; LIVE मॅचदरम्यान कॅमेराने अचूकपणे टिपली मैदानातील 'ती' गोष्ट

Womens Asia Cup 2026 : महिला आशिया कप 2026 ची स्पर्धा सध्या दुबईत खेळवली जात असून यात 10 आणि 11 सप्टेंबर रोजी या स्पर्धेत सेमी फायनल सामना रंगणार आहे. 10 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात सामना खेळवला जाणार असून 11 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सामना खेळवला जाईल. 7 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध हॉंगकॉंग यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानचा 72 धावांनी विजय झाला. या सामन्यात पाकिस्तानची महिला स्पिनर नाशरा संधूने 7 धाव 6 विकेट घेतल्या. तिच्या कामगिरीपेक्षा तिच्या बुटांनीच अधिक लक्ष वेधून घेतले. भारतीय दिग्गज विराट कोहलीच्या 'One8' या ब्रँडचे बूट घालूनच नाशरा मैदानात उतरली होती.
पाकिस्तान विरुद्ध हॉंगकॉंग सामन्यात केवळ नाशरा संधूच नाही तर पाकिस्तानच्या काही इतर महिला खेळाडू सुद्धा विराट कोहलीच्या 'One8' या ब्रँडचे स्नीकर्स घातलेले दिसले. या खेळाडूंनी One8 Cover Drive 18 हे क्रिकेट शूज घातले होते. याचे फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाले चर्चेचा विषय ठरले. भारताची स्टार फलंदाज स्मृति मंधाना ही स्पर्धेदरम्यान अशाच स्नीकर्समध्ये दिसून आली. स्मृती मंधाना ही One8 ब्रँडची अँबॅसिडर आणि प्रोडक्ट को-क्रिएटर आहे. मंदना अनेक प्रसंगी 'One8' ची उत्पादने वापरतानाही दिसून आली आहे. यामध्ये 'One8 कव्हर ड्राइव्ह' क्रिकेट शूज आणि 'SEAM XVIII सिग्नेचर एडिशन' स्नीकर्स यांसारख्या विशिष्ट बुटांचा समावेश आहे.
नाशरा संधूने तिच्या गोलंदाजीच्या प्रत्येक ओव्हरमध्ये दबदबा निर्माण केला. तिने दुसऱ्या ओव्हरमध्ये १ विकेट, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये दोन विकेट तर चौथ्या ओव्हरमध्ये तब्बल तीन विकेट घेतले. पाकिस्तानला 143 धावांचे लक्ष्य यशस्वीपणे राखण्यात मदत करण्यात तिच्या या शानदार गोलंदाजीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. संधूची ही कामगिरी पाकिस्तानच्या महिला क्रिकेटसाठी ऐतिहासिक ठरली. महिलांच्या एका टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सहा बळी घेणारी ती पहिली पाकिस्तानी गोलंदाज बनली. यापूर्वी, ओमाइमा सोहेलने 2022 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध 13 धावांत 5 विकेट घेण्याची कामगिरी केली होती, तर निदा दारने 2018 मध्ये याच प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध 21 धावांत 5 विकेट घेतले होते. संधूने आतापर्यंत महिलांच्या 88 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 89 विकेट घेतल्या.