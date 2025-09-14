English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup 2025 : पाकिस्तानने टॉस जिंकला! सूर्यकुमार यादवने 'या' खेळाडूंना दिली प्लेईंग 11 मध्ये संधी

IND VS PAK : दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने जिंकला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 14, 2025, 07:55 PM IST
Asia Cup 2025 : पाकिस्तानने टॉस जिंकला! सूर्यकुमार यादवने 'या' खेळाडूंना दिली प्लेईंग 11 मध्ये संधी
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात रविवार 14 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 चा (Asia Cup) सहावा सामना खेळवला जाणार आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने जिंकला आहे. 

दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर रविवारी भारत - पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला जात असून पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध सामना खेळला यात त्यांनी 9 विकेटने विजय मिळवला. तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला. भारत पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये असून सध्या त्या दोघांचेही एक - एक पॉईंट्स झाले आहेत. आता जो संघ रविवारचा सामना जिंकेल त्यांचे सुपर 4 मध्ये पोहोचण्याचे चान्सेस वाढतील. रविवारच्या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी प्लेईंग 11 मध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. 

काय म्हणाले कर्णधार? 

टॉस हरल्यावर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'आम्ही प्रथम गोलंदाजी करण्याचा विचार करत होतो, त्यामुळे आम्ही समाधानी आहोत. आम्ही फक्त एका स्ट्रिपच्या अंतरावर खेळलो, एक चांगली खेळपट्टी होती आणि रात्री फलंदाजीसाठी चांगली होती. वातावरण दमट आहे म्हणून दव पडण्याची आशा आहे. बाकी आम्ही तोच संघ घेऊन उतरतोय'. टॉस जिंकल्यावर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा म्हणाला की, 'प्रथम फलंदाजी करायला जात आहे. आम्ही चांगले क्रिकेट खेळत आहोत, खूप उत्साहित आहोत. खेळपट्टी संथ दिसतेय. फक्त प्रथम फलंदाजी करून बोर्डवर धावा काढायच्या आहेत. आम्ही गेल्या २० दिवसांपासून इथे आहोत आणि या परिस्थितीची सवय झाली आहे.'

भारताची प्लेईंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11: साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

FAQ :

भारत-पाकिस्तान सामन्याचा टॉस कोणी जिंकला?

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला.

भारत आणि पाकिस्तानने आपल्या प्लेइंग 11 मध्ये बदल केले का?

नाही, दोन्ही संघांनी रविवारच्या सामन्यासाठी आपल्या प्लेइंग 11 मध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत.

 यापूर्वी दोन्ही संघांनी कोणते सामने जिंकले?

भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएईवर 9 गडी राखून विजय मिळवला, तर पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी विजय मिळवला.

IND vs PakCricket Newsmarathi newsteam india

