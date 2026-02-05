T20 World Cup 2026: 'ICC ऑफिस बॉम्बने उडवण्याची धमकी', IND VS PAK वादात आता दहशतवादाची एंट्री!

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सुद्धा भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) सामान्याशी निगडित वाद संपण्याचं नाव घेत नाही. पाकिस्तान सरकारने काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर पोस्ट करून भारताविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर आयसीसीने पाकिस्तानला या निर्णयाने होणाऱ्या दूरगामी परिणामांबाबत सांगितले होते. आता पाकिस्तानच्या एका युट्युबरचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासमोर (Pakistan Cricket Board) झुकत नाही यावरून नाराज होऊन आयसीसीचं ऑफिस बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली आहे.
अर्सलान नासिर नावाच्या पाकिस्तानी यूट्यूबरने आयसीसी आणि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात एका व्हिडीओमध्ये अभद्र भाषेत कमेंट्स केले त्यानंतर सरळ आयसीसी ऑफिस बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली आहे. त्याने ही धमकी व्हिडीओ बनवून दिली. हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. दरम्यान झी २४ तास या व्हिडीओच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही.
पाकिस्तानी यूट्यूबर अर्सलान नासिरने जवळपास 15 मिनिटांचा लांब व्हिडीओ पोस्ट केलाय ज्यात त्याने हे धमकी दिलीये. दरम्यान व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये त्याने 'हिलेरियस क्रिकेट रिव्ह्यू' आणि 'कॉमेडी कमेंट्री' असं लिहिलंय. पण अर्सलानची टोन ही गंभीर आणि धमकी सारखीच आहे. अर्सलानने खास करून आयसीसीच्या मुख्यालयावर निशाणा साधला आहे. त्याने म्हटले कि आयसीसी ऑफिस हे सुरक्षित असल्याचं एकमेव कारण दुबई आहे. अर्सलानने म्हटले की, 'आयसीसी ऑफिस दुबईमध्ये असल्याच्या कारणाने सुरक्षित आहे. जर हे ऑफिस भारतात असतं तर आतापर्यंत आमच्या लोकांनी त्या ऑफिसला आणि त्याच्या आसपासच्या भागाला बॉम्बने उडवलं असतं'.
पाकिस्तानी यूट्यूबर अर्सला हा या गोष्टीने अधिक नाराज दिसला की आयसीसीने पाकिस्तानला वॉर्निंग कशी दिली. आयसीसीने 15 फेब्रुवारीला श्रीलंका आणि कोलंबोमध्ये भारतासोबत होणाऱ्या टी20 वर्ल्ड कप सामन्यावर बॉयकॉटची घोषणा केली. त्यानंतर आयसीसीने त्याला वॉर्निंग दिली. अर्सलानने आयसीसी सोबतच बीसीसीआयवर सुद्धा टीका केली. मात्र त्याने सर्वात अभद्र गोष्टी टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि आयसीसी चेअरमन जय शाह यांच्यासाठी वापरल्या. अर्सलानने आशिया कप 2025 दरम्यान झालेल्या 'हॅन्डशेक' वादाचा सुद्धा यात उल्लेख केला.
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.