/टीम हॉटेलमधून गायब झाला खेळाडू, संघाला फसवून निसटला, नेमकं काय झालं?

Commonwealth Games 2026 : 23 जुलै ते 2 ऑगस्ट दरम्यान ग्लासगो येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्पर्धा पारपडली. या स्पर्धेनंतर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा शरमेने मान खाली घालावी लागेल अशी घटना घडली आहे. पाकिस्तानचा बॉक्सर कुदरतुल्लाह टीम हॉटेलमधून अचानक गायब झाला आहे. यामुळे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पुन्हा एकदा वादात अडकली आहे. मात्र ही काही पहिली वेळ नसून मोठ्या आंतरराष्ट्रीय इव्हेन्टनंतर पाकिस्तानी एथलीट परदेशातून गायब झाले असतील. जवळपास प्रत्येक स्पर्धेनंतर पाकिस्तानी बॉक्सर परदेशातून पळून गेल्याची घटना समोर येते.
पाकिस्तान ऑलम्पिक असोसिएशनच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितलंय की, कुदरतुल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये आपल्या वेट कॅटेगरीमध्ये सामना झाल्यावर टीम हॉटेलमधून रहस्यमयपणे गायब झाला. सर्वात हैराण करणारी गोष्ट अशी की कुदरतुल्लाहचा पासपोर्ट संघाच्या टीम मॅनेजरकडे जमा होता. मात्र तरीही सुरक्षा आणि मॅनेजमेंटला फसवून कुदरतुल्लाह फरार होण्यात यशस्वी झाला. तो खेळाडू रविवारी मायदेशी परतणार होता. परंतु संघ स्कॉटलंडहून निघण्यापूर्वी सुमारे सहा तास आधी तो बेपत्ता झाला.
बॉक्सिंग स्पर्धेत कुदरतुल्लाहला सुरुवातीच्या फेरीतून बाहेर व्हावे लागले होते. मात्र नॅशनल संघातील इतर सदस्यांसोबत तो ग्लासगोमध्ये थांबला होता. त्याला रविवार 2 ऑगस्ट रोजी पहाटे 2 च्या सुमारास हॉटेल रूमवर शेवटचं पाहण्यात आलं होतं. मात्र जेव्हा तो सकाळी हॉटेलच्या लॉबीमध्ये संघासोबत दिसला नाही तेव्हा पोलिसांना याबाबत माहिती देण्यात आली.
पाकिस्तानी खेळाडूंचा विदेशातून गायब होण्याचा इतिहास खूप जुना आहे. बर्मिंगममध्ये आयोजित कॉमनवेल्थ 2022 च्या दरम्यान सुद्धा दोन बॉक्सर सुलेमान बलोच आणि नजीरुल्लाह खान गायब झाले होते. त्यावेळी सुद्धा त्यांचे पासपोर्ट सुद्धा मॅनेजरकडे सुरक्षित ठेवलेले होते. तर इटलीच्या बुस्टो अर्सीझिओ शहरात आयोजित 2024 च्या जागतिक ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेदरम्यान आशियाई सुवर्णपदक विजेता बॉक्सर झोहेब रशीद हा सुद्धा आपल्याच रूममेटकडील परकीय चलन आणि मौल्यवान वस्तू चोरून रात्रीच गायब झाला होता.