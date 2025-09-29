English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND Vs PAK Final: पाकिस्तानी कर्णधार सलमानचं ‘हँडशेक रडगाणं’, पत्रकार परिषदेत म्हणाला, "भारताने आमच्यासोबत..."

IND Vs PAK Final: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतिम सामन्यात भारताने पुन्हा एकदा आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला पाच विकेट्सने पराभूत करून नवव्यांदा आशिया कप जिंकला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 29, 2025, 12:17 PM IST
Pakistani captain Salman Ali Agha on handshake controversy : आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025)  थरारक अंतिम सामना भारताने जिंकत पाकिस्तानला पुन्हा एकदा हरवले आहेत. तिलक वर्माच्या नाबाद अर्धशतकाने भारताने 5 गडी राखून विजय मिळवत नवव्यांदा ट्रॉफी आपल्या झोळीत टाकली. पण या विजयाइतकाच चर्चेत राहिला तो भारताने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय. सामन्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याने या मुद्द्यावर प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ‘हँडशेकचं रडगाणं’ गायलं.

दिसली सलमानची तडफड

सामना संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सलमान म्हणाला, “ टूर्नामेंटमध्ये जे झालं त्यामुळे आम्ही नाराज आहोत. क्रिकेट हा सन्मान आणि भाऊबांधलकीचा जपणारा खेळ आहे. पण भारताने हस्तांदोलन न करून फक्त आमचा नाही, तर क्रिकेटचा अपमान केला आहे. आम्हाला यामुळे धक्का बसला.” त्याच्या बोलण्यातून हे स्पष्ट दिसून आलं की, तो भारतीय खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यासाठी आतुर झाला होता.

हे ही वाचा: भारताने जिंकलेला आशिया चषक घेऊन गेलेल्या PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वींना भारताचा इशारा; 'लवकरात लवकर...'

 

वादाची पार्श्वभूमी

आशिया कपदरम्यान हा ‘हँडशेक विवाद’ आधीपासूनच गाजत होता. ग्रुप स्टेज आणि सुपर-4 सामन्यांनंतरही सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन टाळलं होतं. फायनलमध्येही हीच परंपरा कायम राहिली. त्यामुळे पाकिस्तानी शिबिरात चिड आणि नाराजी उघड दिसली.

हे ही वाचा: Pakistan Team: पराभवानंतर पाकिस्तानचा ड्रेसिंग रूम ड्रामा! पाहुणे स्टेजवर वाट पाहत राहिले आणि PAK संघ...

 

मैदानावर भारताचा दबदबा

फायनलमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने फखर जमन आणि साहिबजादा फहरानच्या जोरावर सुरुवात चांगली केली होती. पण कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्तीच्या भेदक माऱ्यापुढे संपूर्ण पाकिस्तानी संघ 146 धावांवर गारद झाला. प्रत्युत्तरात भारताची सुरुवात डळमळीत झाली. मात्र तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी जबाबदारी सांभाळत सामन्यात भारताला विजय मिळवून दिला.

 

भारताची ठाम भूमिका

भारतीय संघाने सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केलं होतं की ते पाकिस्तानी खेळाडूंशी किंवा पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्याकडून ट्रॉफी घेणार नाहीत. मैदानावर दिलेलं उत्तरच पुरेसं आहे, असं भारतीय खेळाडूंचं मत होतं. पाकिस्तान मात्र प्रत्येक टप्प्यावर बेइज्जत होत राहिला.  कधी हस्तांदोलनासाठी तरसला, तर कधी ट्रॉफीसाठी हवालदिल झाला.

हे ही वाचा: Tilak Varma: T20I मध्ये पहिल्यांदाच 'अशी' घटना घडली, तिलक वर्मासोबत नक्की काय झालं?

 

FAQ

१. भारताने पाकिस्तानशी हस्तांदोलन का केले नाही?

भारतीय संघाने ठाम भूमिकेतून सामना संपल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले. कारण, संघाने स्पष्ट केलं होतं की ते पीसीबी आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्याशी कोणताही संवाद ठेवणार नाहीत.

२. पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा यांची प्रतिक्रिया काय होती?

सलमान यांनी हस्तांदोलन न करण्याला “क्रिकेटचा अपमान” म्हटलं आणि नाराजी व्यक्त केली.

३. हा हस्तांदोलनाचा वाद आधीही झाला होता का?

होय. ग्रुप स्टेज आणि सुपर-४ सामन्यांमध्येही भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन टाळलं होतं

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

team pakistanAsia Cup 2025Asia Cup IND vs PAKsalman ali agha

