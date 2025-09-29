IND Vs PAK Final: पाकिस्तानी कर्णधार सलमानचं ‘हँडशेक रडगाणं’, पत्रकार परिषदेत म्हणाला, "भारताने आमच्यासोबत..."

Pakistani captain Salman Ali Agha on handshake controversy : आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) थरारक अंतिम सामना भारताने जिंकत पाकिस्तानला पुन्हा एकदा हरवले आहेत. तिलक वर्माच्या नाबाद अर्धशतकाने भारताने 5 गडी राखून विजय मिळवत नवव्यांदा ट्रॉफी आपल्या झोळीत टाकली. पण या विजयाइतकाच चर्चेत राहिला तो भारताने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय. सामन्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याने या मुद्द्यावर प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ‘हँडशेकचं रडगाणं’ गायलं.
सामना संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सलमान म्हणाला, “ टूर्नामेंटमध्ये जे झालं त्यामुळे आम्ही नाराज आहोत. क्रिकेट हा सन्मान आणि भाऊबांधलकीचा जपणारा खेळ आहे. पण भारताने हस्तांदोलन न करून फक्त आमचा नाही, तर क्रिकेटचा अपमान केला आहे. आम्हाला यामुळे धक्का बसला.” त्याच्या बोलण्यातून हे स्पष्ट दिसून आलं की, तो भारतीय खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यासाठी आतुर झाला होता.
Salman Ali Agha on in presser
“ACC President sy trophy ni lain gy to kesy mily gi?”
“Jo ohno ny ground main kiya ye osk consequences hn.”
“Ap hmsy poch ry hain start ohno ny kiya.”
“Aaj wo jeet ry hn to 90s main hamny b unkonis tara haraya hai.”
pic.twitter.com/IREYNrOuDA
— Abu Bakar Tarar (@abubakartarar_) September 28, 2025
आशिया कपदरम्यान हा ‘हँडशेक विवाद’ आधीपासूनच गाजत होता. ग्रुप स्टेज आणि सुपर-4 सामन्यांनंतरही सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन टाळलं होतं. फायनलमध्येही हीच परंपरा कायम राहिली. त्यामुळे पाकिस्तानी शिबिरात चिड आणि नाराजी उघड दिसली.
फायनलमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने फखर जमन आणि साहिबजादा फहरानच्या जोरावर सुरुवात चांगली केली होती. पण कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्तीच्या भेदक माऱ्यापुढे संपूर्ण पाकिस्तानी संघ 146 धावांवर गारद झाला. प्रत्युत्तरात भारताची सुरुवात डळमळीत झाली. मात्र तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी जबाबदारी सांभाळत सामन्यात भारताला विजय मिळवून दिला.
भारतीय संघाने सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केलं होतं की ते पाकिस्तानी खेळाडूंशी किंवा पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्याकडून ट्रॉफी घेणार नाहीत. मैदानावर दिलेलं उत्तरच पुरेसं आहे, असं भारतीय खेळाडूंचं मत होतं. पाकिस्तान मात्र प्रत्येक टप्प्यावर बेइज्जत होत राहिला. कधी हस्तांदोलनासाठी तरसला, तर कधी ट्रॉफीसाठी हवालदिल झाला.
१. भारताने पाकिस्तानशी हस्तांदोलन का केले नाही?
भारतीय संघाने ठाम भूमिकेतून सामना संपल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले. कारण, संघाने स्पष्ट केलं होतं की ते पीसीबी आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्याशी कोणताही संवाद ठेवणार नाहीत.
२. पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा यांची प्रतिक्रिया काय होती?
सलमान यांनी हस्तांदोलन न करण्याला “क्रिकेटचा अपमान” म्हटलं आणि नाराजी व्यक्त केली.
३. हा हस्तांदोलनाचा वाद आधीही झाला होता का?
होय. ग्रुप स्टेज आणि सुपर-४ सामन्यांमध्येही भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानसोबत हस्तांदोलन टाळलं होतं