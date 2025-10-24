स्टार क्रिकेटरच्या नवजात बाळाचा मृत्यू, आनंदाचा क्षण दुःखात बदलला, नेमकं काय घडलं?

Aamir Jamal : पाकिस्तानचा ऑलराऊंडर क्रिकेटर आमिर जमाल (Aamir Jamal) याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. 29 वर्षीय क्रिकेटरने बुधवारी त्याच्या सोशल मीडियावर एक भावुक संदेश पोस्ट करून एक दुःखद बातमी आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली.
आमिर जमालने त्याच्या बाळाच्या बोटाला धरलेल्या छोट्या हाताचा फोटो शेअर केला आणि लिहिले, 'देवाची होतीस देवाकडे गेलीस. माझी लाडकी परी, मी तुला जास्तवेळ माझ्या कुशीत घेऊ शकलो नाही. आई आणि बाबांना तुझी खूप आठवण येईल. स्वर्गात तुला सर्वोच्च स्थान मिळो'.
आमिर जमालच्या या पोस्टवर त्याच्या चाहत्यांनी आणि अनेक क्रिकेटर्सनी संवेदना व्यक्त केली. पाकिस्तानची माजी महिला कर्णधार सना मीरने आमिरच्या पोस्टवर कमेंट करत लिहिलं की, 'देव तुला आणि तुझ्या पत्नीला हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देओ'. आमिर जमालचे जवळचे सहकारी मन्सूर राणा, राय एम. अजलान, प्रणव महाजन आणि उद्योजक हमजा नक्वी यांनीही कमेंट करून संवेदना व्यक्त केल्या.
हमजा नकवीने लिहीलं की, 'कृपया माझ्या संवेदना स्वीकारा. या कठीण काळात मी तुमच्यासाठी आणि तुमच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करत आहे. तू एक अविश्वसनीय क्रिकेटपटू आहेस आणि तुझं मन खूप मोठं आहे. मला आशा आहे की लवकरच तू पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करताना दिसशील'.
“From Allah , to Allah”
I couldn’t hold you longer my lil Angel
Baba&mama will miss you
May you stay on highest ranks in Heaven pic.twitter.com/j367GOs8VQ
Aamir Jamal (iaamirjamal) October 22, 2025
आमिर जमाल हा पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये पेशावर जल्मीचं प्रतिनिधित्व करतो. पाकिस्तानकडून 8 कसोटी, तीन वनडे आणि 6 टी20 सामने खेळले आहेत. आमिर शेवटचा जानेवारी 2025 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टेस्ट सीरिजमध्ये खेळला होता. तो सध्या सुरू असलेल्या कायद-ए-आझम ट्रॉफीमध्ये लाहोर रिजन व्हाईट्सकडून खेळत आहे.
आमिर जमाल यांच्याबाबत काय दुःखद बातमी समोर आली आहे?
उत्तर: पाकिस्तानचा २९ वर्षीय ऑलराऊंडर क्रिकेटर आमिर जमाल यांनी सोशल मीडियावर एक भावुक पोस्ट शेअर करून त्यांच्या बाळाच्या निधनाची दुःखद बातमी सांगितली. त्यांनी बाळाच्या छोट्या हाताचा फोटो शेअर करून लिहिले की, "देवाची होतीस देवाकडे गेलीस. माझी लाडकी परी, मी तुला जास्तवेळ माझ्या कुशीत घेऊ शकलो नाही. आई आणि बाबांना तुझी खूप आठवण येईल. स्वर्गात तुला सर्वोच्च स्थान मिळो."
आमिर जमाल यांची पोस्ट कधी शेअर करण्यात आली?
उत्तर: ही पोस्ट बुधवारी (२४ ऑक्टोबर २०२५ च्या आसपास) शेअर करण्यात आली. त्यात त्यांनी बाळाच्या हाताचा फोटो पोस्ट केला.
आमिर जमाल यांची क्रिकेट कारकीर्द कशी आहे?
उत्तर: आमिर जमाल हे पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) मध्ये पेशावर जल्मी संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. पाकिस्तानकडून त्यांनी ८ कसोटी, ३ वनडे आणि ६ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. त्यांचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना जानेवारी २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील दोन सामन्यांमध्ये झाला होता. सध्या ते कायद-ए-आझम ट्रॉफीमध्ये लाहोर रिजन व्हाईट्स संघाकडून खेळत आहेत.