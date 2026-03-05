पाकिस्तानी खेळाडूचं महिला हॉटेल कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन, अलार्म वाजवून केली स्वतःची सुटका! टी20 वर्ल्ड कपदरम्यानची घटना

Pakistani Cricketer misbehave with female hotel staff: टी20 वर्ल्ड कपदरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट संघाशी संबंधित एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. श्रीलंकेत सुरू असलेल्या स्पर्धेदरम्यान पाकिस्तान संघातील एका सदस्यावर हॉटेलमधील महिला कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ उडाली असून पाकिस्तान संघ पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. विशेष म्हणजे ही घटना अशा वेळी घडल्याचे सांगितले जात आहे, जेव्हा पाकिस्तान संघ स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळे आधीच टीकेचा सामना करत होता. क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित एका अहवालानुसार ही घटना श्रीलंकेतील कँडी शहरात घडली. पाकिस्तान संघ ज्या हॉटेलमध्ये थांबला होता, तेथे काम करणाऱ्या एका महिला हाऊसकीपिंग कर्मचाऱ्याशी संबंधित खेळाडूने अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे. सांगितले जात आहे की हा प्रकार पाकिस्तानचा सुपर-8 फेरीतील शेवटचा सामना श्रीलंकेविरुद्ध होण्याच्या काही वेळ आधी घडला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित खेळाडूने हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याशी अनुचित वर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे ती महिला घाबरली आणि तिने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी तात्काळ हॉटेलचा सुरक्षा अलार्म वाजवला. अलार्मचा आवाज ऐकताच हॉटेलमधील इतर कर्मचारी आणि सुरक्षा कर्मचारी लगेच घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत त्या महिलेला सुरक्षित ठिकाणी नेले.
यानंतर संपूर्ण प्रकाराची माहिती पाकिस्तान संघाच्या व्यवस्थापनाला देण्यात आली. हा प्रकार घडल्यानंतर हॉटेल प्रशासनाने या प्रकरणावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पाकिस्तान संघाचे मॅनेजर नावेद चीमा यांना या घटनेबद्दल माहिती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी तातडीने हॉटेल व्यवस्थापनाशी चर्चा केली आणि संबंधित खेळाडूच्या वतीने माफी मागितली. संघाच्या अंतर्गत शिस्तीच्या नियमांनुसार त्या खेळाडूवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. शिस्तभंग केल्याबद्दल त्याच्यावर आर्थिक दंड लावण्यात आला आणि त्याला कडक इशारा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या वेळी प्रकरण अधिक वाढू नये म्हणून दोन्ही बाजूंनी तोडगा काढण्यात आला.
तथापि, या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित खेळाडूची ओळख अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. अहवालांनुसार हे प्रकरण अद्याप पूर्णपणे संपलेले नाही. पाकिस्तान संघातील तो खेळाडू आपल्या देशात परतल्यानंतर त्याला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डासमोर हजर राहावे लागू शकते. त्यानंतर त्याच्यावर आणखी कडक शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, पाकिस्तान संघासाठी हा टी20 वर्ल्ड कप अत्यंत निराशाजनक ठरला. संघाला सुपर-8 फेरीपलीकडे जाता आले नाही आणि नेट रनरेटच्या कारणामुळे त्यांना सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळू शकले नाही. स्पर्धेतून बाहेर पडल्यामुळे संघावर आधीच टीकेची झोड उठली होती. त्यानंतर आता या नव्या घटनेमुळे संघाच्या प्रतिमेला आणखी धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
स्पर्धा संपल्यानंतर पाकिस्तान संघातील खेळाडू वेगवेगळ्या गटांमध्ये आपल्या देशात परतले. काही खेळाडू 1 मार्च रोजी परतले, तर उर्वरित खेळाडू 2 मार्च रोजी पाकिस्तानमध्ये पोहोचले. ही घटना समोर आल्यानंतर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांदरम्यान खेळाडूंच्या मैदानाबाहेरील वर्तनावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यापूर्वीही पाकिस्तानच्या काही खेळाडूंशी संबंधित वादग्रस्त प्रकरणे समोर आली होती. मागील वर्षी इंग्लंडमध्ये पाकिस्तान शाहीन संघाच्या दौऱ्यादरम्यान युवा फलंदाज हैदर अली याला गंभीर आरोपांमुळे पोलिसांनी अटक केली होती. नंतर पुराव्यांच्या अभावामुळे त्याची सुटका करण्यात आली होती.
तसेच याआधीही पाकिस्तान संघाशी संबंधित काही सदस्यांवर परदेश दौऱ्यादरम्यान गैरवर्तनाचे आरोप झाले होते. त्यामुळे आता या ताज्या घटनेनंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या प्रकरणाकडे किती गांभीर्याने पाहतो आणि संबंधित खेळाडूवर कोणती पुढील कारवाई करतो, याकडे क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.