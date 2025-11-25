अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनावर पाकिस्तानी क्रिकेटर झाला व्यक्त, सोशल मीडिया पोस्ट होतेय व्हायरल

Rashid Latif on Dharmendra : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल (Dharmendra Deol) यांचं सोमवार 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधन झालं. धर्मेंद्र यांनी वयाच्या ८९ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनानंतर जवळपास प्रत्येक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींनी शोक व्यक्त केला. क्रिकेट क्षेत्रातून सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, हरभजन सिंह, युवराज सिंग, विराट कोहली इत्यादी सर्वांनी अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या जाण्यावर शोक व्यक्त केला. प्रत्येकाने धर्मेंद्र यांच्या सोबतच्या आठवणी शेअर केल्या. त्यात आता पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर राशिद लतीफ याने सुद्धा धर्मेंद्र यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली.
पाकिस्तानचा माजी कर्णधार राशिद लतीफने दिग्गज बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला. त्याने म्हंटले की, 'धर्मेंद्र जी एक दिग्गज अभिनेते होते. 'शोले' सारखे क्लासिक चित्रपट अजूनही आपल्या हृदयात राहतात. ते केवळ भारतातच नव्हे तर पाकिस्तानातही प्रचंड लोकप्रिय होते. त्यांचा वारसा नेहमीच लक्षात ठेवला जाईल'.
89 व्या वर्षी धर्मेंद्र यांना काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्ट देण्यात आलं होतं. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना जुहू येथील त्यांच्या घरी नेण्यात आले, परंतु सोमवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनावर अनेकांनी शोक व्यक्त केला.
हेही वाचा : स्मृती मंधानाच्या नणंदेची सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल, लग्न पुढे ढकलण्याचं नेमकं कारण सांगितलं
दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र देओल यांच्या निधनानंतर सचिन तेंडुलकरने एक भावूक पोस्ट केली. यात त्याने लिहिले की, 'धर्मेंद्रजींच्या प्रेमात पडलेल्या अनेक लोकांपैकी मी एक आहे. त्यांनी त्यांच्या बहुमुखी अभिनयाने आमचे मनोरंजन केले. जेव्हा मी त्यांना पडद्यामागे भेटलो तेव्हा माझे पडद्यावरचे नाते अधिक घट्ट झाले. त्याची ऊर्जा अफाट होती आणि ते मला नेहमी म्हणायचे की तुला पाहून माझे रक्त एक किलोने वाढते. ते इतके स्वागतशील होते की सर्वांनाच खास वाटले. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीचे कौतुक न करणे अशक्य आहे. त्यांच्या जाण्याने माझे मन जड झाले आहे. मला दहा किलो रक्त कमी झाल्यासारखे वाटतेय. मला तुझी आठवण येईल'.
धर्मेंद्र देओल यांचे निधन कधी झाले?
धर्मेंद्र देओल यांचे निधन 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाले.
धर्मेंद्र देओल यांचे वय किती होते?
धर्मेंद्र देओल यांचे वय 89 वर्ष होते.
धर्मेंद्र देओल यांचा अंतिम संस्कार कुठे करण्यात आला?
धर्मेंद्र देओल यांचा अंतिम संस्कार मुंबईच्या विले पार्ले श्मशान घाटात करण्यात आला.