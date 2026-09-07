पाकिस्तानी चाहत्यांनी भारतीय गोलंदाजांवर केली अश्लील टिप्पणी, म्हणाला - 'ही मुलगा...' पहा व्हिडिओ

भारतीय महिला संघ विरुद्ध पाकिस्तान महिला संघ यांच्यामध्ये सामना पार पडला. या एकतर्फी सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने आशिया कप 2026 च्या लीग सामन्यामध्ये 7 विकेट्सने विजय मिळवला. पाकिस्तानच्या संघाला पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करत असताना भारताच्या संघाने 55 धावांवर संपूर्ण पाकिस्तानच्या महिला संघाला बाद केले. हे लक्ष्य भारताच्या संघाने 8.4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केले, आता सोशल मिडियावर आशिया कप 2026 भारत पाकिस्तान सामना झाल्यानंतर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांवर पाकिस्तानचे चाहते हे अश्लिल टिपणी करताना दिसत आहे. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ खुप वेगाने व्हायरल होत आहे यामध्ये काही पाकिस्तानी चाहते हे मैदानावर भारतीय गोलंदाज क्रांती गौडच्या लिंगाबाबत अपमानास्पद टिपणी करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, पाकिस्तानी चाहत्यांवर त्यांच्या वागणुकीबद्दल जोरदार टीका होत आहे. व्हिडिओमध्ये एक पाकिस्तानी चाहता हा क्रांती गौडकडे बोट करुन म्हणतो की, तो (क्रांती गौड) एक मुलगा आहे आणि भारत नेहमी फसवणूनक करुन जिंकतो. पाकिस्तानी फॅन्सने क्रांतीच्या दिसण्याबद्दल आणि तिच्या लिंगाबद्दल टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे. व्हिडिओमधील व्यक्तींच्या ओळखीची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
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भारत-पाकिस्तान सामन्यांदरम्यान दोन्ही संघांच्या समर्थकांमध्ये उत्साह असणे सामान्य असले तरी, खेळाडूंच्या लिंग ओळखीबद्दल किंवा वैयक्तिक दिसण्याबद्दल अशा प्रकारच्या टिप्पण्या पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत. महिला खेळाडूंना त्यांच्या खेळाऐवजी त्यांच्या शरीरयष्टी, रूप आणि लिंगामुळे लक्ष्य केले जाण्याची समस्या नवीन नाही. सोशल मीडियापासून ते स्टेडियमपर्यंत, महिला खेळाडूंना अनेकदा अशा टिप्पण्यांचा सामना करावा लागतो. क्रांती गौरच्या या व्हिडिओने ही समस्या पुन्हा एकदा समोर आणली आहे.
The people are a reflection of the country pic.twitter.com/4WzNwWfy96— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) September 6, 2026
व्हायरल व्हिडिओनंतर टिपणी करणाऱ्या पाकिस्तानी चाहत्याला भारतीय चाहत्यांनी आणि क्रिकेट चाहत्यांनी यावर जोरदार टीका केली आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने दमदार कामगिरी आतापर्यत केली आहे. भारताच्या संघाने तीन लीग सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. तीन सामन्यामध्ये भारताने विजय मिळवल्यानंतर सेमीफायनलचा शर्यत मोकळी झाली आहे.