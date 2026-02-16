IND VS PAK : भारताविरुद्धचा पराभव जिव्हारी, पाकिस्तानात टीव्ही फुटले! चाहत्यांना अश्रू अनावर Video Viral

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS PAK :रविवारी भारताकडून झालेला लाजिरवाणा पराभव पाकिस्तानी फॅन्सच्या जिव्हारी लागला. यावेळी आपल्या संघाचा परफॉर्मन्स पाहून संतापलेल्या पाकिस्तानी फॅन्सनी टीव्ही फोडले यासोबतच काहींना अश्रू सुद्धा अनावर झाले.   

पूजा पवार | Updated: Feb 16, 2026, 10:10 AM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 61 धावांनी मोठा विजय मिळून सुपर 8 फेरीमध्ये एंट्री घेतली. रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करून पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या पाकिस्तानला भारतीय गोलंदाजांनी 114 धावांवरच ऑल आउट केले. भारताकडून झालेला लाजिरवाणा पराभव पाकिस्तानच्या जिव्हारी लागला. यावेळी आपल्या संघाचा परफॉर्मन्स पाहून संतापलेल्या पाकिस्तानी फॅन्सनी टीव्ही फोडले यासोबतच काहींना अश्रू सुद्धा अनावर झाले. 

पाकिस्तानात टीव्ही फुटले : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या ग्रुप स्टेज सामन्यात भारताकडून झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तान फॅन्स भडकले. स्टेडियममधून बाहेर पडताना सुद्धा पाकिस्तानी फॅन्सनी त्यांच्या संघाच्या परफॉर्मन्सवर टीका केली. एवढंच नाही तर पाकिस्तान संघाला सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलं जातंय. दरम्यान एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. यात भारताचा गोलंदाज हार्दिक पंड्याने उस्मान तारीकच्या रूपाने पाकिस्तानची शेवटची विकेट घेतली आणि भारताने हा सामना जिंकला. या विकेटनंतर सामना पाहत असलेल्या काही पाकिस्तानी क्रिकेट फॅन्सनी रागात दगडाने टीव्ही फोडला. यावेळी काहींनी त्यांच्या संघावर अभद्र भाषेत टीका सुद्धा केली. भारत - पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये आलेल्या काही पाकिस्तानी चाहत्यांना पराभवानंतर अश्रू अनावर झाले. 

पाकिस्तानची फलंदाजी सुपर फ्लॉप : 

भारताकडून विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान मिळालं असताना पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात उतरले. मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये हार्दिक पंड्याने साहिबजादा फरहानला  शून्यावर बाद केले. त्यानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी ढासळतच गेली आणि 78 धावांपर्यंत त्यांनी 7 विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने 44, शाहीन आफ्रिदीने 23, शादाब खानने 14 तर फहीम अश्रफने 10 धावा केल्या. 

हेही वाचा :  IND VS PAK : पाकिस्तान विरुद्धचा विजय कॅप्टन सूर्याने कोणाला केला समर्पित? मॅचनंतर बोलताना म्हणाला.....

 

ग्रुप ए चा पॉईंट्स टेबल : 

ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाने 6 पॉईंट्स मिळवून अव्वल स्थानी स्वतःला कायम ठेवलंय. तर दुसऱ्या क्रमांकावर 0.788 च्या नेट रन रेटने यूएसएचा संघ पुढे आहे. पाकिस्तानची भारताविरुद्ध सामना गमावल्यावर तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. त्यांचा नेट रन रेट -0.403 आहे. तर नेदरलँड 2 पॉईंट्सने चौथ्या स्थानी आहे. तर नामिबियाला एकाही सामन्यात विजय मिळवता न आल्याने ते थेट स्पर्धेतून बाहेर पडलेत. 

