IPL 2030 मध्ये खेळणार 'हा' पाकिस्तानी खेळाडू? BCCI लिलावात करणार त्याचा समावेश?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये होणाऱ्या राजकीय तणावामुळे शेजारील देशातील खेळाडूंना बीसीसीआय आयपीएलमध्ये खेळण्याची परवानगी देत नाही. पण आता पाकिस्तानच्या खेळाडूचा आयपीएल खेळण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. पाकिस्तानच्या खेळाडूला आयपीएल खेळण्याची संधी कशी मिळू शकते यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
पाकिस्तानच्या खेळाडूंना आयपीएल खेळण्यावर बंदी टाकण्यात आली आहे, पण असे काही खेळाडू आहेत जे पाकस्तानी वंशाचे आहेत. पण ते इतर संघाकडून खेळत असतात, यामध्ये काही पाकिस्तानी खेळाडू हे इंग्लंडसाठी खेळले आहेत तर काही दक्षिण आफ्रिकेसाठी देखील खेळले आहेत. हे पाकिस्तानी वंशाचे खेळाडू अनेक आयपीएलमध्ये खेळले आहेत. आता असा एक खेळाडू आहे जो आगामी आयपीएल सिझनमध्ये खेळण्यासाठी त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये होणाऱ्या राजकीय तणावामुळे शेजारील देशातील खेळाडूंना बीसीसीआय आयपीएलमध्ये खेळण्याची परवानगी देत नाही. आता पाकिस्तानचा मोहम्मद आमिर याचा आयपीएल खेळण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
पाकिस्तानचा मोहम्मद आमिर हा पाकिस्तानकडून खेळला आहे, त्याने दोन वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृती घेतली आहे. याआधी त्याने 2024 च्या टी20 विश्वचषकामध्ये खेळण्यासाठी देखील क्रिकेटमधून मागे निवृती घेतली होती. पण 2024 मध्ये पाकिस्तान विश्वचषकाच्या लीग टप्प्यामधून बाहेर पडल्यानंतर त्याने पुन्हा निवृतीची घोषणा केली होती. मागील काही महिन्यांपासून पाकिस्तानचा मोहम्मद आमिर याला ब्रिटिश नागरिकत्व मिळाले आहे. त्यामुळे तो आता आयपीएल खेळण्यासाठी पात्र ठरला आहे. मोहम्मद आमिरने याआधी देखील त्याने यूके पासपोर्ट मिळवण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहे असे त्याने सांगितले होते.
मोहम्मद आमिर याची पत्नी नर्गिस खान, ही ब्रिटिश नागरिक त्यामुळे तिच्यामार्फत यूके पासपोर्ट मिळवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. त्याने अनेकदा त्याच्या मुलाखतींमध्ये देखील आयपीएल खेळण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली होती. आता त्याला ब्रिटीश परदेशी खेळाडू म्हणून नागरिकत्व मिळाल्यानंतर आता तो आयपीएलच्या लिलावामध्ये नोंदणी प्रक्रियेसाठी त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जेव्हा आमिरने त्याच्या राष्ट्रीयत्वातील कथित बदलाबद्दल असलेली स्टोरी सोशल मिडियावर पोस्ट केली तेव्हा याबद्दल उघड झाले.
MUHAMMAD AMIR IN IPL.— Sheri. (@CallMeSheri1_) May 20, 2026
- Mohammad Amir has officially received his British passport.
- He's now eligible to participate in IPL. pic.twitter.com/DiUlFYvGA7
याआधी आमिरने स्वतः पाकिस्तानी चॅट शो 'हारना मना है' या शक्यतेचे संकेत त्याने दिले होते. यामध्ये तो म्हणाला होता की त्याला जर त्याला ब्रिटिश पासपोर्ट मिळाला, तर तो आयपीएलमध्ये खेळण्यास पात्र ठरेल आणि त्याने आयपीएल खेळण्याची इच्छा देखील त्याने व्यक्त केली होती.