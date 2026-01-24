English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'पलाशला दुसऱ्या महिलेसोबत रंगेहात पकडले...' स्मृती मंधानाच्या बालमित्राचा दावा; 40 लाखांच्या फसवणुकीची तक्रारही दाखल

Smriti Mandhana’s childhood friend on Palaash Muchhal : अभिनेता-निर्माता विद्यान माने यांनी गायक-संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्यावर स्फोटक आरोप केले आहेत, ज्यात त्यांनी भारतीय क्रिकेटपटू स्मृतीला फसवल्याचाही दावा केला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 24, 2026, 07:38 AM IST
Palaash Muchhal was caught red-handed with another woman: गायक-संगीतकार पलाश मुच्छल गेल्या काही दिवसांपासून स्मृती मानधनासोबत लग्न मोडल्यापासून चर्चेत आहे. तो वारंवार वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला दिसत आहे. लग्नाच्या बातम्यांमधून बाहेर पडत नाही तोवर त्याच्यावर अजून एक मोठा आरोप लागला आहे. पलाश मुच्छल याच्याविरोधात अभिनेता-निर्माता विद्न्यान माने याने गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. माने याने दावा केला आहे की पालाशने भारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मंधाना हिची फसवणूक केली असून, एका अद्याप प्रदर्शित न झालेल्या चित्रपटाच्या नावाखाली आपल्याकडून 40 लाखांहून अधिक रक्कम उकळली आहे. या प्रकरणी माने याने सांगली येथे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. याशिवाय त्याने अजून काही गंभीर आरोप केले आहेत. 

काय म्हणाला विद्न्यान माने? 

विद्न्यान माने स्वतःला स्मृती मंधानाचा बालपणीचा मित्र असल्याचे सांगतो. मानधना कुटुंबीयांमार्फतच आपली ओळख पलाश मुच्छलशी झाल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. एका मुलाखतीत माने याने आरोप केला की नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या लग्नाच्या कार्यक्रमादरम्यान पालाश दुसऱ्या महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसला होता. “23 नोव्हेंबर 2025 रोजी लग्नाचे कार्यक्रम सुरू असताना तो दुसऱ्या महिलेसोबत बेडवर पकडला गेला. परिस्थिती अतिशय गंभीर होती. काही महिला क्रिकेटपटूंनी त्याला मारहाणही केली. मला वाटले होते की तो लग्न करून सांगलीत स्थिर होईल, पण माझ्यावरच हे सगळं उलटलं,” असा दावा माने याने केला.

चित्रपटातील गुंतवणूक आणि ब्लॅकमेलचे आरोप

माने याचा आणखी आरोप आहे की पलाश आणि त्याच्या कुटुंबीयांसोबत संबंधित एका चित्रपटासाठी त्याने 40 लाखांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली होती. मात्र, नंतर चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी बजेट वाढल्याचे सांगून त्याच्याकडे पुन्हा पैशांची मागणी करण्यात आली.  “गेल्या महिन्यात त्याच्या आईशी (अमिता मुच्छल) भेट झाली असता त्यांनी चित्रपटासाठी 1.5 कोटी रुपये लागतील असे सांगितले. आणखी 10 लाख रुपये गुंतवले नाहीत तर आधीचे पैसेही मिळणार नाहीत, अशी धमकी देण्यात आली. त्यामुळेच मला तक्रार दाखल करावी लागली,” असे माने याचे म्हणणे आहे.

लग्न रद्द झाल्यानंतर संपर्क पूर्णपणे तोडल्याचा आरोप

माने यानुसार लग्न रद्द झाल्यानंतर मुच्छल कुटुंबीयांनी त्याच्याशी सर्व प्रकारचा संपर्क बंद केला. “मला सर्व ठिकाणी ब्लॉक करण्यात आले. चित्रपटातील इतर कलाकारांनाही मानधन मिळालेले नाही, हे नंतर समजले. चित्रपटसृष्टीत फसवणूक ऐकली होती, पण हा सरळसरळ चोरीचा प्रकार आहे,” असा आरोप त्याने केला. त्याचबरोबर, आपल्याला धमक्या येत असल्याचे आणि चित्रपट पूर्ण असूनही त्याची कोणतीही प्रगती नसल्याचेही माने याने सांगितले.

‘सर्व पुरावे पोलिसांना देणार’

पुढील पावले स्पष्ट करताना माने म्हणाला की, या प्रकरणातील सर्व सत्य बाहेर आणणार आहे. “माझ्याकडे चॅट्स, कॉल रेकॉर्डिंग्ससह सर्व पुरावे आहेत. ते मी पोलिस आणि माध्यमांना सादर करणार आहे,” असे त्याने नमूद केले.

डिसेंबर 2025 मध्ये लग्न अधिकृतपणे रद्द

पालाश मुचाळ आणि स्मृती मंधाना यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार होते. मात्र दोन्ही कुटुंबातील आरोग्यविषयक कारणांमुळे आधी लग्न पुढे ढकलण्यात आले आणि नंतर डिसेंबर 2025 मध्ये ते कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले. यानंतर सुरू झालेल्या चर्चांवर पडदा टाकत दोघांनी स्वतंत्र निवेदनांद्वारे लग्न होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. स्मृती मंधानाने या कठीण काळात खासगीपणाचा आदर करण्याचे आवाहन केले होते.

 

