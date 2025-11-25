स्मृती मंधानाच्या नणंदेची सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल, लग्न पुढे ढकलण्याचं नेमकं कारण सांगितलं

Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना (Smriti Mandhana) आणि म्युझिक डिरेक्टर पलाश मुच्छल (Palash Mucchal) या दोघांचा विवाह सोहळा 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होता. मात्र स्मृतीचे वडील श्रीनिवास यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि त्यामुळे लग्न पुढे ढकलण्यात आलं असल्याची माहिती समोर आली. मात्र लग्न सोहळा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे सोशल मीडियावर विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. काहीजण कौटुंबिक कलह तर काही पलाश मुच्छचला यासाठी जबाबदार धरत आहेत. असं असताना आता स्मृतीची होणारी नणंद म्हणजेच पलक मुच्छलने स्मृती आणि पलाशचं लग्न नक्की का पुढे ढकलण्यात आलं याचं कारण सांगितलं आहे.
प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल ही स्मृती मंधानाचा होणार नवरा पलाश मुच्छलची बहीण आहे. स्मृती आणि पलाशचं लग्न लग्न पुढे ढकलल्यानंतर तिने सोशल मीडियावर स्टोरी शेअर करत लिहिले की, 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे स्मृती आणि पलाशचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. या संवेदनशील काळात कुटुंबांच्या गोपनीयतेचा आदर करावा अशी मी सर्वांना विनंती करते'.
स्मृती आणि पलाश यांच्या लग्नाआधीचे वेगवेगळे सोहळे अधिक थाटात पार पडले. अगदी हळदी समारंभापासून ते डी. व्हाय पाटील स्टेडियममध्ये पलाशने स्मृतीला लग्नासाठी प्रपोज केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले. याच सोहळ्यांदरम्यान संगीत सोहळ्यात स्मृतीचे वडिल श्रीनिवास मंधाना यांनी ‘कुडमाई’ या गाण्यावर डान्स केला. डान्सदरम्यान त्यांनी आपल्या मुलीच्या डोक्यावर मायेनं हात फिरवला. मात्र अचानक त्यांची तब्येत बिघडली. श्रीनिवास यांना छातीत कळ आली. त्यांना असहाय वेदना होऊ लागल्या आणि तातडीने त्यांना उपचारांसाठी सांगलीतील सर्वहित हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये हालवण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थीर आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे लग्न सोहळा पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर स्मृतीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन लग्न सोहळ्यापूर्वीच्या विधींचे सर्व व्हिडीओ आणि रिल्स काढून टाकले आहेत. केवळ लग्न सोहळा पुढे ढकलल्याने स्मृतीने आधीच्या कार्यक्रमांचे व्हिडीओ का काढले असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. मात्र हे व्हिडीओ का हटवण्यात आले आहेत याचं स्पष्टीकरण वर आणि वधू पक्षापैकी कोणीही दिलेलं नाही. त्यामुळेच स्मृतीच्या या निर्णयामागील गूढ कायम आहे. स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती सध्या स्थिर असून लवकरच त्यांना डिस्चार्ज दिला जाईल असं सांगण्यात येत आहे. मात्र स्मृतीचं पुढे ढकललेलं लग्न नेमकं किती पुढे ढकलण्यात आलंय हे निश्चित नाही.
