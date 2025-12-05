'आम्ही स्ट्रॉंग राहण्याचा प्रयत्न....', पलाश आणि स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर कशी आहे कुटुंबाची अवस्था? पलक मुच्छलने सांगितलं

Palak Muchhal on Smriti and Palash Wedding : भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना (Smriti Mandhana) आणि म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) या 23 नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न पोस्टपॉन्ड झालं आणि पुढे ढकलण्यात आलं. मात्र अनेक माध्यमांमधून माहिती समोर आली की या दोघांचं लग्न तुटलंय. यानंतर पलाशवर स्मृती सोबत चीट केल्याचे आरोप सुद्धा करण्यात आले. या सगळ्यात पलाश मुच्छलचं कुटुंब हे सध्या कठीण परिस्थितीतून जातंय. यावर पलाशची बहीण गायिका पलक मुच्छलने एका मुलाखतीतून स्पष्ट केलं. तिने सांगितलं की तिचं कुटुंब हे सध्या कोणत्या परिस्थितीतून जातंय आणि मागील काही दिवस हे खूप वेदनेत गेले.
पलाश मुच्छल आणि स्मृति मंधाना यांचं लग्न हे सांगलीत 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. पण ते अचानक पुढे ढकलण्यात आलं. सांगण्यात आलं की स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक खूप बिघडली, ज्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं. त्यानंतर पलाश सुद्धा हॉस्पिटलमध्ये भरती झाला अशा बातम्या समोर आल्या. मात्र दोघांचं लग्न तुटलं या बातमीने तेव्हा जोर धरला जेव्हा स्मृतीने पलाश सोबत लग्नापुर्वीच्या कार्यक्रमांचे सोसहल मीडियावर पोस्ट केलेले फोटो इंस्टाग्रामवरून डिलीट केले. ज्यात त्या दोघांच्या साखरपुड्याच्या सुद्धा फोटो आणि व्हिडीओ होता. त्यानंतर पलाशवर आरोप करण्यात आले की त्याने स्मृतीची फसवणूक केली. आता पलाशची बहीण पलक मुच्छलने या सर्व वादानंतर कुटुंबाच्या स्थितीवर भाष्य केलं आहे.
फिल्मफेयर सोबत बोलताना पलक मुच्छलने सध्याचा काळ तिच्या कुटुंबासाठी खूप आव्हानात्मक आहे असं म्हटलं. तिने सांगितलं की, 'सध्या दोन्ही कुटुंब खूप कठीण काळातून जात आहेत. आम्हाला या काळात सकारात्मकतेवर विश्वास ठेवायचा आहे आणि तो शक्य तितका पसरवायचा आहे. आम्ही मजबूत राहण्याचा प्रयत्न करत आहोत'.
यापूर्वी सुद्धा पलक मुच्छलने स्मृती आणि पलाशच्या लग्नाबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली होती जेव्हा दोघांचं लग्न तुटलं अशी माहिती पसरवत होते. स्मृती आणि पलाशचं लग्न लग्न पुढे ढकलल्यानंतर तिने सोशल मीडियावर स्टोरी शेअर करत लिहिले होतं की, 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे स्मृती आणि पलाशचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. या संवेदनशील काळात कुटुंबांच्या गोपनीयतेचा आदर करावा अशी मी सर्वांना विनंती करते'.
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न कधी होणार होतं?
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांचं लग्न सांगलीत २३ नोव्हेंबर रोजी होणार होतं, मात्र ते अचानक पुढे ढकलण्यात आलं.
लग्न पुढे ढकलण्याचं कारण काय सांगण्यात आलं?
स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत अचानक खूप बिघडली, ज्यामुळे त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं. त्यानंतर पलाश सुद्धा हॉस्पिटलमध्ये भरती झाला.
पलाश मुच्छलवर कोणते आरोप करण्यात आले?
पलाश मुच्छलवर स्मृती मंधानाची फसवणूक (चीट) केल्याचे आरोप करण्यात आले.