  • पलाश मुच्छलने स्मृति मंधानासोबतचं लग्न मोडल्याच्या 2 महिन्यांनंतर केली ही गोष्ट, आता फक्त....

पलाश मुच्छलने स्मृति मंधानासोबतचं लग्न मोडल्याच्या 2 महिन्यांनंतर केली 'ही' गोष्ट, आता फक्त....

गायक पलाश मुच्छल आणि क्रिकेटर स्मृती मानधना यांचे लग्न मोडले. मात्र दोन महिने उलटूनही ते चर्चेचा विषय राहिले आहे. पलाशने आता त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून स्मृतीशी संबंधित सर्व पोस्ट डिलीट केल्या आहेत, ज्यात तिच्या वाढदिवसाविषयी आणि इतर कार्यक्रमांबद्दलच्या पोस्टचा समावेश आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 25, 2026, 07:06 PM IST
बॉलिवूड गायक पलाश मुच्छलने क्रिकेटर स्मृती मानधनाशी लग्न केले होते, परंतु लग्नापूर्वीच हे नाते संपले. यामुळे अनेक अटकळ निर्माण झाली. नवीनतम अपडेट म्हणजे पलाशने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून स्मृतीसोबतचे सर्व फोटो आणि पोस्ट डिलीट केल्या आहेत. पलाशविरुद्ध सुरू असलेल्या वाद आणि फसवणुकीच्या आरोपांदरम्यान हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्याचा त्याने जोरदार इन्कार केला आहे.

सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी रविवारी, 25 जानेवारी 2026 रोजी लक्षात घेतले की पलाश मुच्छलने त्याच्या इंस्टाग्राम फीडवरून स्मृती मानधनासोबतच्या सर्व पोस्ट डिलीट केल्या आहेत. त्याने यापूर्वी क्रिकेटरसाठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आणि सणांशी संबंधित प्रेमाने भरलेल्या पोस्ट शेअर केल्या होत्या. दोघांनी आधीच सोशल मीडियावर एकमेकांना अनफॉलो केले होते.

पलाशवर विचित्र आरोप 

पलाशवर स्मृतीची फसवणूक केल्याचे काही आरोप ऑनलाइन समोर आले होते. तथापि, गायकाने हे आरोप खोटे आणि निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. त्याच्यावर ₹४० लाखांच्या फसवणुकीचा आरोपही करण्यात आला आहे आणि त्याने मानहानीचा खटलाही दाखल केला आहे.

नोव्हेंबरमध्ये होणार होतं लग्न 

पलाश आणि स्मृतीचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार होते. सुरुवातीला दोन्ही कुटुंबांनी आरोग्याच्या कारणास्तव लग्न पुढे ढकलले होते. डिसेंबर 2025 च्या अखेरीस ते रद्द करण्यात आले. पलाश आणि स्मृतीने अद्याप लग्न रद्द करण्याचे कारण उघड केलेले नाही. स्मृतीने पलाशशी संबंधित सर्व पोस्ट सोशल मीडियावरून आधीच हटवल्या आहेत.

स्मृती आणि पलाश सहा वर्षांपासून करत होते डेटिंग

पलाश मुच्छल आणि स्मृती मानधना 2019 पासून डेटिंग करत होते. स्मृती ही पलाशची बहीण पलक मुच्छलची जवळची मैत्रीण होती. गेल्या वर्षी दोघांनी त्यांचे नाते सार्वजनिक केले आणि लग्नाची घोषणा केली. तथापि, लग्नाच्या दिवशीच त्यांचे नाते तुटले. आता, स्मृतीच्या मैत्रिणीने केलेल्या आरोपांमुळे पलाशचा विश्वासघात पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

नेमकं काय झालं?

अभिनेता-निर्माता विज्ञान माने यांनी पलाश मुच्छल आणि स्मृती मानधना यांच्यातील लग्न तुटल्यानंतर काही दिवसांनीच त्यांच्यात घडलेल्या घटनेची खरी कहाणी उघड केली. माने यांनी पुष्टी केली की मुच्छलने मानधना यांची फसवणूक केली होती. गायिका दुसऱ्या महिलेसोबत रंगेहाथ पकडला गेली. वृत्तानुसार, या घटनेनंतर स्मृती मानधना यांच्या मित्राने पलाश मुच्छल यांना मारहाण केली. मानधना यांचा बालपणीचा मित्र असल्याचा दावा करणाऱ्या विज्ञान मानेच्या या दाव्याची आम्ही स्वतंत्रपणे पडताळणी करू शकत नाही. हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना माने यांनी पलाश मुच्छल यांच्यावर एका चित्रपटासाठी 40 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. वृत्तानुसार, या प्रकरणात महाराष्ट्रातील सांगली येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

