पलाश मुच्छलला हॉस्पिटलमध्ये का दाखल करण्यात आलं होतं? समोर आलं खरं कारण

Palash Muchhal : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना (Smriti Mandhana) आणि म्युझिक डिरेक्टर आणि गायक पलाश मुच्छल (Palash Mucchal) या दोघांचा विवाह सोहळा 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होता. मात्र स्मृतीचे वडील श्रीनिवास यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि त्यामुळे स्मृती आणि पलाशचं लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला गेला अशी माहिती समोर आली. मात्र लग्न सोहळा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे सोशल मीडियावर विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. अशातच स्मृतीच्या वडिलांनंतर तिचा होणार नवरा पलाशची प्रकृती सुद्धा बिघडली आणि त्याला देखील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र आता पलाशला नेमकं काय झालं होतं यासंदर्भातली माहिती समोर आली आहे.
स्मृतीच्या वडिलांना 23 नोव्हेंबर रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना हृदयविकाराचा धक्का आल्याची समस्या जाणवत होती. त्यानंतर काही तासात स्मृतीचा होणारा नवरा पलाशला सुद्धा तब्येत बिघडल्यामुळे अचानकपणे सांगलीतील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र पलाशला नेमकं काय झालं याबाबत माहिती समोर आली नव्हती. आता समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार पलाशची तब्येत जास्त स्ट्रेसमुळे बिघडली होती. मिड डेच्या रिपोर्टनुसार, पलाश मुच्छलची तब्येत आता बरी आहे आणि त्याला लवकरच डिस्चार्ज दिला जाईल. परंतू पुढील तीन आठवडे त्याला पूर्णपणे आराम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सोबतच त्याने कोणताही अतिरिक्त ताण घेऊ नये असा सल्ला दिला आहे. रिपोर्ट्सनुसार पलाशच्या हृदयाचे सुद्धा काही टेस्ट करण्यात आले. जेव्हा पलाश हॉस्पिटलमध्ये भरती झाला तेव्हा त्याच्या छातीत दुखणं, श्वास घ्यायला त्रास होणं, घाबरल्या सारखं होणं इत्यादी त्रास होत होता. डॉक्टरांनी त्याची ईसीजी काढली आणि 2डी इको सारख्या टेस्ट केल्या. या टेस्टमधून कोणतेही घाबरण्यासारखे कारण समोर आले नाही. डॉक्टरांनी सांगितलं की पलाशची तब्येत स्ट्रेस आणि एंग्जाइटीच्या कारणांमुळे खराब झाली होती. आता त्याच्या प्रकृतीमध्ये सुधार आहे.
एकीकडे पलाश बरा होतोय तर दुसरीकडे स्मृतीचे वडील श्रीनिवास यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. श्रीनिवास यांनी सुद्धा मागील काही दिवसात खूप ताण सहन केला आता डॉक्टरांनी त्यांना आरामाचा सल्ला दिला आहे. महत्वाची गोष्ट अशी आहे की तिच्या वडिलांची तब्येत बिघडल्यानंतर, स्मृतीने तिच्या लग्नाशी संबंधित सर्व फोटो आणि व्हिडिओ इंस्टाग्रामवरून काढून टाकले त्यानंतर सोशल मीडियावर विविध चर्चांना उधाण आलं.
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न कधी होणार होते?
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होते.
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न का पुढे ढकलण्यात आले?
स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छलचे लग्न स्मृतीच्या वडिलांची प्रकृती बिघडल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले.
पलाश मुच्छलला काय झाले होते?
पलाश मुच्छलला स्ट्रेस आणि एंग्जाइटीच्या कारणांमुळे तब्येत बिघडली होती.