स्मृती मंधानाने नाही 'या' व्यक्तीने लग्नाला नकार दिला, गायकाच्या आईने केला खुलासा, सांगितलं खरं कारण

Palash Muchhal Mother Statment : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची उपकर्णधार स्मृती मंधाना (Smriti Mandhana) आणि म्युझिक डिरेक्टर आणि गायक पलाश मुच्छल (Palash Mucchal) या दोघांचा विवाह सोहळा 23 नोव्हेंबर रोजी होणार होता. मात्र स्मृतीचे वडील श्रीनिवास यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि त्यामुळे स्मृतीने स्वतः तिचं लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला अशी माहिती समोर आली. मात्र लग्न सोहळा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे सोशल मीडियावर विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. काहीजण कौटुंबिक कलह तर काही पलाश मुच्छचला यासाठी जबाबदार धरत आहेत. असं असतानाच आता पलाशच्या आईने मीडिया समोर येत मोठा खुलासा केलाय.
स्मृती मंधाना हिच्या वडिलांना रुग्णालयात दाखल केल्यावर दुसऱ्या दिवशी पलाशची तब्येत सुद्धा बिघडल्याने त्याला देखील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. स्मृती आणि पलाशचं लग्न पुढे ढकलल्यामुळे सोशल मीडियावर अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. पलाशची आई अमिता मुच्छल यांनी मंगळवारी हॉस्पिटलमध्ये येऊन पलाशच्या तब्येतीची विचारपूस केली. त्या भावुक होऊन हॉस्पिटल बाहेर आल्याचं मीडियाच्या कॅमेऱ्यात कैद झालं. अमिता मुच्छल यांनी काहीवेळाने मीडियाला प्रतिक्रिया देताना खुलासा केला की २३ नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न हे स्मृती नाही तर त्यांचा मुलगा पलाशनेच रद्द केलं आणि पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. यामागचं मोठं कारण सुद्धा त्यांनी सांगितलं. पलाशच्या आईने दावा केला की स्मृतीपेक्षा पलाश स्वतः तिच्या वडिलांच्या खूप जवळ होता.
मुलाखतीत अमिता मुच्छल म्हणाल्या की, 'पलाश आणि स्मृतीच्या वडिलांशी खूप अटॅचमेंट आहे. स्मृतीपेक्षा जास्त ते दोघे एकमेकांशी क्लोज आहेत. जेव्हा स्मृतीच्या वडिलांची तब्येत बिघडली तेव्हा पलाशने स्मृतीच्या आधी निर्णय घेतला की काका बरे होईपर्यंत फेरे करू नयेत'.
प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल ही स्मृती मंधानाचा होणार नवरा पलाश मुच्छलची बहीण आहे. स्मृती आणि पलाशचं लग्न लग्न पुढे ढकलल्यानंतर तिने सोशल मीडियावर स्टोरी शेअर करत लिहिले की, 'स्मृतीच्या वडिलांच्या प्रकृतीमुळे स्मृती आणि पलाशचे लग्न पुढे ढकलण्यात आले आहे. या संवेदनशील काळात कुटुंबांच्या गोपनीयतेचा आदर करावा अशी मी सर्वांना विनंती करते'.
स्मृती आणि पलाश यांच्या लग्नाआधीचे वेगवेगळे सोहळे अधिक थाटात पार पडले. अगदी हळदी समारंभापासून ते डी. व्हाय पाटील स्टेडियममध्ये पलाशने स्मृतीला लग्नासाठी प्रपोज केल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले. याच सोहळ्यांदरम्यान संगीत सोहळ्यात स्मृतीचे वडिल श्रीनिवास मंधाना यांनी ‘कुडमाई’ या गाण्यावर डान्स केला. डान्सदरम्यान त्यांनी आपल्या मुलीच्या डोक्यावर मायेनं हात फिरवला. मात्र अचानक त्यांची तब्येत बिघडली. श्रीनिवास यांना छातीत कळ आली. त्यांना असहाय वेदना होऊ लागल्या आणि तातडीने त्यांना उपचारांसाठी सांगलीतील सर्वहित हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरमध्ये हालवण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थीर आहे.