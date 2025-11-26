पलाश मुच्छलच्या 'त्या' फोटोंमुळे गोंधळ; स्मृती मंधानासोबत लग्न तुटल्याचा चर्चेत एक्स-गर्लफ्रेंडला केलेल्या प्रपोजलचा Video Viral

Palash Muchhal Photos Viral: भारतीय क्रिकेटची स्टार बॅटर स्मृती मंधाना आणि संगीतकार-चित्रपट दिग्दर्शक पलाश मुच्छल हे दोघे मागील काही दिवसांपासून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. एकेकाळी ‘स्वप्नातील जोडी’ मानल्या जाणाऱ्या या दोघांच्या लग्नाचे अचानक पुढे ढकलणे हे सध्या इंटरनेटवरील सर्वात मोठं हॉट टॉपिक बनलं आहे. सोशल मीडियावरून न्यूज पोर्टल्सपर्यंत सर्वत्र त्यांच्याच नात्यावर चर्चा रंगत आहे.
या चर्चेदरम्यान अचानक पलाश मुच्छलचा एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल झाला आहे. एक्स (Twitter) वर फिरणाऱ्या या व्हिडीओमध्ये पलाश आपल्या माजी प्रेयसी बिरवा शाहला रोमँटिक अंदाजात प्रपोज करताना दिसतो. हा व्हिडीओ जवळजवळ 2017 चा असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडीओमध्ये पलाश आणि बिरवा यांचे अनेक फोटो आहेत, ज्यात दोघेही एकमेकांच्या जवळ दिसत आहेत.
विशेष म्हणजे, ज्या फोटोमध्ये पलाश गुडघ्यावर बसून बिरवाला प्रपोज करताना दिसतो, तो फोटो प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड चर्चा निर्माण करत आहे. पार्श्वभूमी फुले, लाईट्स, सजावट आणि रोमँटिक सेटअपने सजलेली असल्याने तो क्षण अधिकच खास वाटतो. हा फोटो आता पुन्हा एकदा इंटरनेटवर व्हायरल झालं आहे.
Palash Muchhal and his ex Birva Shah pic.twitter.com/0nVRaia3CQ https://t.co/T8kNaz2REU
— Mention Cricket (@MentionCricket) November 25, 2025
स्मृती आणि पलाश यांचे लग्न 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी होणार होते. तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली होती. पण समारंभाच्या काही तास आधीच ती तारीख पुढे ढकलण्यात आली. अधिकृत कारण म्हणून स्मृती मंधानाच्या वडिलांची तब्येत अचानक खराब झाल्याचे सांगण्यात आले.
तथापि, सोशल मीडियावर लोक या कथेला पूर्णतः वेगळं वळण देत आहेत. पलाशची एका मुलीसोबतची कथित चॅट समोर आल्यानंतर परिस्थिती आणखीच गुंतागुंतीची बनली. काही यूजर्सचा दावा आहे की या चॅट्समुळेच दोघांच्या नात्यात तणाव निर्माण झाला. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पलाश मुच्छल किंवा स्मृती मंधाना, दोघांकडूनही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
एकीकडे जुने व्हिडीओ आणि फोटोज व्हायरल होत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांच्या लग्नासंबंधी नवनवीन दावे सोशल मीडियावर समोर येत आहेत. फॅन्स मात्र संभ्रमात आहेत, अखेर सत्य काय? लग्न खरंच तणावामुळे पुढे ढकललं की फक्त कौटुंबिक कारणं?
सध्या दोन्हीही व्यक्ती शांत आहेत, पण इंटरनेटवरील चर्चा अजून वाढतच चालली आहे.