स्मृतिसोबत लग्न पुढे ढकल्याच्या चर्चेदरम्यान पलाश मुच्छल प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात! Viral फोटोमुळे गोंधळ

Palash Muchhal Spotted at Premanand Maharaj Ashram: पलाश मुच्छल यांना नुकतेच प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात पाहिले गेले. त्यांच्या स्मृतीसोबतच्या लग्नाला उशीर होत असताना त्यांच्या भेटीमुळे नवीन चर्चांना उधाण आले आहे. त्याचा आश्रमातील एक फोटोही व्हायरल झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 3, 2025, 11:33 AM IST
Palash Muchhal Spotted at Premanand Maharaj Ashram Amid Smriti Mandhana Wedding Delay: भारतीय महिला क्रिकेटची स्टार स्मृति मंधाना आणि लोकप्रिय म्युझिक कंपोजर पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाबाबत चाहत्यांमध्ये सध्या प्रचंड उत्सुकता आणि अफवांचा गदारोळ सुरु आहे. दोघांचे लग्न गेल्या महिन्यात होण्याची अपेक्षा होती, मात्र अचानक येणाऱ्या आरोग्य समस्यांमुळे आणि इतर कारणांमुळे हा सोहळा पुढे ढकलला गेला. स्मृति मंधानाच्या वडिलांना लग्नाच्या तयारीच्या दरम्यान अचानक तब्येत बिघडल्याचे समजते. त्यानंतरच मीडिया रिपोर्ट्समध्ये पलाश मुच्छलदेखील आरोग्याच्या कारणांमुळे हॉस्पिटलमध्ये असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर काही अफवा पसरल्या की, पलाशच्या वागण्यात काही अनैतिक किंवा अप्रमाणिक वर्तनामुळे लग्न अनिश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे. यामुळे चाहत्यांमध्ये संभ्रम आणि उत्सुकता दोन्ही वाढल्या आहेत.

पलाश मुच्छल प्रेमा नंद महाराजांच्या आश्रमात

या चर्चेच्या दरम्यान, सोशल मीडियावर एक वायरल फोटो दिसला ज्यात पलाश मुच्छल आश्रमात आपल्या आईसह उपस्थित असल्याचे दिसते. फोटोत तो मास्क घालून, शांत बसलेला आहे आणि परिसरात उपस्थित लोकांच्या मध्ये लक्षात येतो. या फोटोला पाहून Reddit आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लगेच चर्चा सुरू झाली. एका युजरने म्हटले की, “मी 2 डिसेंबरच्या प्रेमानंद महाराजांच्या चर्चा पाहत होतो आणि मला पूर्ण खात्री आहे की मास्क घालून पुढच्या रांगेत बसलेला व्यक्ती पलाशच आहे. त्याच्या हातावरची मेहंदी, वापरात असलेली नामजप माळ आणि काही इतर गोष्टी तपासल्यावर हे स्पष्ट झाले.”

दुसऱ्या युजरने आणखी निरीक्षण करत म्हटले की, “त्याचा बॉडीगार्ड आणि आई सुद्धा व्हिडीओमध्ये आहेत.  तसेच राजपाल यादव सुद्धा तिथे दिसतो. हे स्पष्ट करते की ते एकत्र आले आहेत.”

चाहत्यांच्या मनात उत्सुकता 

या वायरल फोटोमुळे चाहत्यांमध्ये लग्नाच्या विलंबाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. सोशल मीडियावर प्रत्येक छोट्या अपडेटवर चर्चा होते आहे, आणि चाहते नेहमीच दोघांबाबतची नवीन माहिती शोधत आहेत. काही चाहते विश्वास ठेवतात की, पलाशची आश्रमातील भेट काही मानसिक आणि आध्यात्मिक आधारासाठी आहे. काही लोक अफवा पसरवत आहेत की, या भेटीमागे काही गंभीर समस्या किंवा कौटुंबिक वाद आहेत.

चाहत्यांचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडियावर प्रत्येक फोटो आणि व्हिडीओची बारकाईने तपासणी केली जात आहे, आणि त्यातून वेगवेगळ्या निष्कर्षांवर पोहचले जात आहे.

 

लग्न विलंबाचा प्रभाव आणि जोडीच्या भविष्यातील शक्यता

पलाश-मंधाना जोडप्याचे लग्न अद्याप अनिश्चित आहे, त्यामुळे या दोघांभोवती प्रत्येक छोटीशी घटना मीडिया आणि चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय बनली आहे. स्मृति मंधाना आणि पलाश मुच्छल यांनी अद्याप कोणतेही सार्वजनिक विधान केलेले नाही, त्यामुळे अफवा आणि चर्चा सुरूच आहेत. चाहत्यांना वाटते की, दोघांनी वैयक्तिक कारणांमुळे लग्न सध्या स्थगित ठेवले आहे, परंतु भविष्यात पुन्हा लवकरच लग्न होईल. सोशल मीडियावर काही युजर्स म्हणतात की, आश्रमातील भेट म्हणजे पलाशने मानसिक शांतता मिळवण्यासाठी घेतलेली वेळ असावी.

चाहत्यांसाठी मार्गदर्शन

चाहत्यांनी अफवा आणि सोशल मीडिया पोस्टवर खोट्या निष्कर्षावर विश्वास ठेवू नये. प्रत्येक नवीन फोटो किंवा व्हिडीओ बघताना, सत्य आणि अफवा वेगळे करण्याचे प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. लग्नाबाबत अंतिम माहिती फक्त पलाश आणि स्मृति यांच्या अधिकृत घोषणेनंतरच समजेल.

या घटनांनी सोशल मीडियावर फोटो, व्हिडीओ आणि चर्चा सध्या ट्रेंड करत आहेत. चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे आणि प्रत्येक अपडेट लगेच व्हायरल होत आहे.

