Marathi News
मैदानाबाहेर बसून सिराजने भारताला वर्ल्डकप कसा जिंकून दिला? स्वत: सांगितलं Contribution काय

Mohammed Siraj on His Role भारतीय क्रिकेट संघाने टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर, भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये तो एक विधान करत, हातवारे करून संघ व्यवस्थापनाची खिल्ली उडवताना दिसतो. तो नेमकं काय म्हणाला याबद्दल जाणून घ्या...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 10, 2026, 08:10 AM IST
Pani pilana bat uthana Mohammed Siraj Questions Team Management : टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये सिराज हसत-खेळत बोलताना दिसतो, पण त्याच्या बोलण्यातून टीम मॅनेजमेंटवर हलक्याफुलक्या शैलीत टोला मारल्याचे अनेकांना जाणवत आहे. एका मुलाखतीदरम्यान अँकरने सिराजला विचारले की या स्पर्धेत त्याचा आणि कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) यांचा संघाच्या विजयात नेमका काय वाटा होता. त्यावर सिराजने मजेदार अंदाजात उत्तर देत म्हटले की, “आमची भूमिका खूप मोठी होती. आम्ही सतत बाहेर बसून खेळाडूंना पाणी देत होतो, त्यांचे बॅट उचलत होतो. नेट्समध्ये गोलंदाजी करून सरावात मदत करत होतो. त्याचबरोबर संघात सकारात्मक वातावरण ठेवण्याचं कामही करत होतो.”

मैदानात उतरून खेळायची इच्छा

सिराजने पुढे सांगितले की प्रत्येक खेळाडूला मैदानात उतरून खेळायची इच्छा असते. मात्र कधी कधी संघाच्या कॉम्बिनेशनमुळे काही खेळाडूंना बाहेर बसावे लागते. अशा वेळी वैयक्तिक भावनांपेक्षा संघाचा विचार महत्त्वाचा असतो. “कोणताही एक खेळाडू महत्त्वाचा नसतो, पण संघ महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे संघ जे ठरवतो तेच सर्वोत्तम असते,” असेही तो म्हणाला.

प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल 

सिराजच्या या प्रतिक्रियेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या वेगाने व्हायरल होत असून चाहत्यांमध्ये त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही चाहत्यांच्या मते, त्याने विनोदी शैलीत आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आणि प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर राहण्याबद्दल अप्रत्यक्षपणे प्रतिक्रिया दिली.

 

दरम्यान, अंतिम सामन्यात भारताने दमदार कामगिरी करत न्यूझीलंड  (New Zealand) वर मोठा विजय मिळवला. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 5 बाद 255 धावांचा भक्कम स्कोर उभारला, जो मेन्स वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup) अंतिम सामन्यांमधील सर्वात मोठ्या धावसंख्यांपैकी एक ठरला. या डावात Sanju Samson याने 46 चेंडूत 89 धावांची शानदार खेळी केली, तर इशान किशन (Ishan Kishan) याने 54 धावा केल्या आणि अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) याने 52 धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

भारताचा दणदणीत विजय 

मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ 19 षटकांत 159 धावांवरच मर्यादित राहिला आणि भारताने 96 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत पुन्हा एकदा टी20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी आपल्या नावावर केली.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

