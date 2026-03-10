मैदानाबाहेर बसून सिराजने भारताला वर्ल्डकप कसा जिंकून दिला? स्वत: सांगितलं Contribution काय

Pani pilana bat uthana Mohammed Siraj Questions Team Management : टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये सिराज हसत-खेळत बोलताना दिसतो, पण त्याच्या बोलण्यातून टीम मॅनेजमेंटवर हलक्याफुलक्या शैलीत टोला मारल्याचे अनेकांना जाणवत आहे. एका मुलाखतीदरम्यान अँकरने सिराजला विचारले की या स्पर्धेत त्याचा आणि कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) यांचा संघाच्या विजयात नेमका काय वाटा होता. त्यावर सिराजने मजेदार अंदाजात उत्तर देत म्हटले की, “आमची भूमिका खूप मोठी होती. आम्ही सतत बाहेर बसून खेळाडूंना पाणी देत होतो, त्यांचे बॅट उचलत होतो. नेट्समध्ये गोलंदाजी करून सरावात मदत करत होतो. त्याचबरोबर संघात सकारात्मक वातावरण ठेवण्याचं कामही करत होतो.”
सिराजने पुढे सांगितले की प्रत्येक खेळाडूला मैदानात उतरून खेळायची इच्छा असते. मात्र कधी कधी संघाच्या कॉम्बिनेशनमुळे काही खेळाडूंना बाहेर बसावे लागते. अशा वेळी वैयक्तिक भावनांपेक्षा संघाचा विचार महत्त्वाचा असतो. “कोणताही एक खेळाडू महत्त्वाचा नसतो, पण संघ महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे संघ जे ठरवतो तेच सर्वोत्तम असते,” असेही तो म्हणाला.
सिराजच्या या प्रतिक्रियेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या वेगाने व्हायरल होत असून चाहत्यांमध्ये त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही चाहत्यांच्या मते, त्याने विनोदी शैलीत आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आणि प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर राहण्याबद्दल अप्रत्यक्षपणे प्रतिक्रिया दिली.
दरम्यान, अंतिम सामन्यात भारताने दमदार कामगिरी करत न्यूझीलंड (New Zealand) वर मोठा विजय मिळवला. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 5 बाद 255 धावांचा भक्कम स्कोर उभारला, जो मेन्स वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup) अंतिम सामन्यांमधील सर्वात मोठ्या धावसंख्यांपैकी एक ठरला. या डावात Sanju Samson याने 46 चेंडूत 89 धावांची शानदार खेळी केली, तर इशान किशन (Ishan Kishan) याने 54 धावा केल्या आणि अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) याने 52 धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ 19 षटकांत 159 धावांवरच मर्यादित राहिला आणि भारताने 96 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत पुन्हा एकदा टी20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी आपल्या नावावर केली.