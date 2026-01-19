English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी टीमला मोठा धक्का! सुरुवातीच्या सामन्यांमधून स्टार गोलंदाज बाहेर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी टीमला मोठा धक्का! सुरुवातीच्या सामन्यांमधून स्टार गोलंदाज बाहेर

T20 World Cup 2026 : मागील काही दिवसांपासून स्टार गोलंदाज दुखापतीने त्रस्त होता आणि तो अद्याप पूर्णपणे फिट न झाल्याने तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुरुवातीच्या काही सामन्यांमध्ये संघाचा भाग नसणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 19, 2026, 05:08 PM IST
टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी टीमला मोठा धक्का! सुरुवातीच्या सामन्यांमधून स्टार गोलंदाज बाहेर
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे. जवळपास एक महिना ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळवली जाणार असून एकूण 20 संघांनी यात सहभाग घेतलाय. ऑस्ट्रेलियाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष जॉर्ज बेली यांनी सोमवारी बोलताना ऑस्ट्रेलियाचा स्टार गोलंदाज पॅट कमिन्स हा मागील काही दिवसांपासून दुखापतीने त्रस्त होता आणि तो अद्याप पूर्णपणे फिट न झाल्याने तो सुरुवातीच्या काही सामन्यांमध्ये संघाचा भाग नसेल असं सांगितलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पॅट कमिन्स का बाहेर झाला? 

ऑस्ट्रेलियाचा स्टार गोलंदाज पॅट कमिन्स सध्या लंबर बोन स्ट्रेस इंजरीमधून बरा होतोय. ही समस्या 2025-26 च्या एशेस सीरिजपूर्वी समोर आली होती. ज्यामुळे ती पाचपैकी चार सामन्यांमधून बाहेर झाला. एशेस सीरिज दरम्यान त्याने रिहॅब केलं आणि एडिलेड टेस्टमध्ये पुनरागमन करत सहा विकेट सुद्धा घेतल्या. पण पूर्णपणे फिट होण्यासाठी त्याला अजूनही वेळ लागणार आहे. ज्या कारणामुळे त्याला शेवटच्या सामन्यांमधून बाहेर राहावे लागले. 

चयनकर्ता जॉर्ज बेलीने सांगितलं : 

पाकिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी20 सीरिजमधून ऑस्ट्रेलियाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष जॉर्ज बेली यांनी पॅट कमिन्स, जोश हेझलवूड आणि टिम डेव्हिड यांना संघातून बाहेर ठेवण्याबद्दल बोलले. त्याने पुढे सांगितले की, टिम डेव्हिडला हॅमस्ट्रिंगची किरकोळ दुखापत झाली पण आता तो स्पर्धेच्या सुरुवातीसाठी तंदुरुस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. जोश हेझलवूडचीही अशीच परिस्थिती आहे. जॉर्ज बेलीने सांगितलं की पॅट कमिन्सची स्थिती थोडी वेगळी आहे आणि वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये तो उपलब्ध नसेल. त्यांच्या सांगण्यानुसार तिसऱ्या आणि चौथ्या सामन्यापर्यंत तो संघाचा भाग होईल. 

हेही वाचा : विराट कोहलीने ड्रेसिंग रूममध्ये हर्षित राणाला बजावलं! कारण अनुष्काला 'या' नावाने मारली होती हाक

 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ : 

मिचेल मार्श, झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, पॅट कमिन्स, टिम डेव्हिड, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Cricket Newsmarathi newsAustraliaPat Cummins

इतर बातम्या

2026 वर्षातील दुसरा मोठा रेल्वे अपघात, 39 जणांचा मृत्यू, 78...

विश्व