टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी टीमला मोठा धक्का! सुरुवातीच्या सामन्यांमधून स्टार गोलंदाज बाहेर

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होणार आहे. जवळपास एक महिना ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळवली जाणार असून एकूण 20 संघांनी यात सहभाग घेतलाय. ऑस्ट्रेलियाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष जॉर्ज बेली यांनी सोमवारी बोलताना ऑस्ट्रेलियाचा स्टार गोलंदाज पॅट कमिन्स हा मागील काही दिवसांपासून दुखापतीने त्रस्त होता आणि तो अद्याप पूर्णपणे फिट न झाल्याने तो सुरुवातीच्या काही सामन्यांमध्ये संघाचा भाग नसेल असं सांगितलं.
ऑस्ट्रेलियाचा स्टार गोलंदाज पॅट कमिन्स सध्या लंबर बोन स्ट्रेस इंजरीमधून बरा होतोय. ही समस्या 2025-26 च्या एशेस सीरिजपूर्वी समोर आली होती. ज्यामुळे ती पाचपैकी चार सामन्यांमधून बाहेर झाला. एशेस सीरिज दरम्यान त्याने रिहॅब केलं आणि एडिलेड टेस्टमध्ये पुनरागमन करत सहा विकेट सुद्धा घेतल्या. पण पूर्णपणे फिट होण्यासाठी त्याला अजूनही वेळ लागणार आहे. ज्या कारणामुळे त्याला शेवटच्या सामन्यांमधून बाहेर राहावे लागले.
पाकिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी20 सीरिजमधून ऑस्ट्रेलियाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष जॉर्ज बेली यांनी पॅट कमिन्स, जोश हेझलवूड आणि टिम डेव्हिड यांना संघातून बाहेर ठेवण्याबद्दल बोलले. त्याने पुढे सांगितले की, टिम डेव्हिडला हॅमस्ट्रिंगची किरकोळ दुखापत झाली पण आता तो स्पर्धेच्या सुरुवातीसाठी तंदुरुस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. जोश हेझलवूडचीही अशीच परिस्थिती आहे. जॉर्ज बेलीने सांगितलं की पॅट कमिन्सची स्थिती थोडी वेगळी आहे आणि वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये तो उपलब्ध नसेल. त्यांच्या सांगण्यानुसार तिसऱ्या आणि चौथ्या सामन्यापर्यंत तो संघाचा भाग होईल.
मिचेल मार्श, झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, पॅट कमिन्स, टिम डेव्हिड, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा.