  • काव्या मारन चिंतेत! IPL 2026 मधून पॅट कमिन्स बाहेर? SRH कर्णधाराने दिली फिटनेस अपडेट

काव्या मारन चिंतेत! IPL 2026 मधून पॅट कमिन्स बाहेर? SRH कर्णधाराने दिली फिटनेस अपडेट

Pat Cummins Set To Miss First Half Of IPL 2026: सनरायझर्स हैदराबादने विकत घेतला दमदार खेळाडू पॅट कमिन्स सध्या दुखापतीतून सावरत आहे. या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने आपल्या तंदुरुस्तीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. ज्यामुळे काव्या मारनची चिंता वाढली आहे.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 26, 2026, 10:43 AM IST
काव्या मारन चिंतेत! IPL 2026 मधून पॅट कमिन्स बाहेर? SRH कर्णधाराने दिली फिटनेस अपडेट

SRH Captain Pat Cummins out of IPL 2026?: आयपीएल 2026 सुरू होण्याच्या तोंडावरच अनेक खेळाडू अनेक कारणांमुळे स्पर्धंतून बाहेर पडत आहे किंवा अनेक सामने खेळणार नाहीयेत. याबद्दलचे अनेक अपडेट्स सातत्याने येत आहेत. आता सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) साठी एक मोठी चिंता समोर आली आहे. यामुळे संघाची मालकीण काव्या मारन चिंतेत आहे. याचे कारण असं की, संघाचा कर्णधार आणि प्रमुख वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स (Pat Cummins) अजूनही पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्यामुळे त्याच्या सहभागाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आयपीएलसारख्या एवढ्या मोठ्या स्पर्धेत कर्णधाराची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते, आणि कमिन्ससारखा अनुभवी खेळाडू संघात नसणे ही मोठी पोकळी ठरू शकते. हा एक प्रकारे सनरायझर्स हैदराबादचा लॉस आहे.

पॅट कमिन्सला नेमकं काय झालंय?

गेल्या काही महिन्यांपासून पाठीच्या दुखापतीमुळे पॅट कमिन्स त्रस्त आहे. काही काळापासून यामुळे कमिन्स क्रिकेटपासून काहीसा दूर राहिला आहे. त्यामुळे त्याच्या पुनरागमनाकडे केवळ सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) नव्हे, तर संपूर्ण क्रिकेटविश्वाचं लक्ष लागलं आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत संघाच्या रणनीतीत बदल होणार का?, कोण नेतृत्व करणार?, आणि संघाची कामगिरी कशी राहणार? अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा रंगू लागली आहे. चाहते चिंतेत होते. 

स्वतः दिली फिटनेस अपडेट 

दरम्यान, चाहत्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे कमिन्सने स्वतः आपल्या फिटनेसबाबत माहिती दिली आहे. त्या माहितीतून सकारात्मक संकेत दिले आहेत. तो हळूहळू सरावाला परतला असून पुनरागमनासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र, तो स्पर्धेच्या सुरुवातीपासून खेळू शकणार नाही हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे.

सुरुवातीच्या सामन्याला मुकणार?

लीगचा हंगाम सुरू होत असताना कमिन्स पूर्णपणे फिट नसल्याने तो पहिल्या काही सामन्यांमध्ये खेळणार नाही. त्यामुळे संघाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी तात्पुरती ईशान किशन (Ishan Kishan) कडे देण्यात आली आहे.

कधीपासून सुरु झाला दुखापतीचा त्रास?

गेल्या वर्षी कमिन्सला पाठीचा त्रास सुरू झाला होता. त्यानंतर त्याचा खेळ मर्यादित राहिला आणि तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही फारसा दिसला नाही.

फिटनेसबाबत सकारात्मक संकेत

कमिन्सने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने नेट्समध्ये गोलंदाजी सुरू केली आहे आणि तो आधीपेक्षा अधिक बरा वाटत आहे. सध्या तो नियोजनबद्ध पद्धतीने सराव करत आहे.

दुसऱ्या टप्प्यात पुनरागमनाची शक्यता? 

त्याच्या मते, सर्व काही सुरळीत राहिल्यास तो आयपीएलच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुनरागमन करू शकतो आणि महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये संघासाठी उपलब्ध होईल.

ऑस्ट्रेलियासाठीही महत्त्वाचा खेळाडू

आगामी काळात ऑस्ट्रेलिया संघाला महत्त्वाच्या कसोटी मालिकांचा सामना करायचा आहे, त्यामुळे त्याची फिटनेस अधिकच महत्त्वाची ठरते.

कमिन्स पूर्ण स्पर्धेला मुकणार नसला तरी त्याचा सहभाग उशिरा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चाहत्यांना त्याच्या पुनरागमनाची उत्सुकता लागून राहणार आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

