English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकापूर्वी मोठा धक्का; हे दोन महत्त्वाचे खेळाडू स्पर्धेबाहेर, संघात बदल

T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकापूर्वी मोठा धक्का; 'हे' दोन महत्त्वाचे खेळाडू स्पर्धेबाहेर, संघात बदल

T20 World Cup 2026: टी-20 विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. या अपडेटमुळे सगळ्यांचं मोठा धक्का बसला आहे. विश्वचषकातून दोन महत्त्वाचे खेळाडू बाहेर पडल्याने क्रिकेट  संघात दोन बदल केले आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 31, 2026, 03:00 PM IST
T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकापूर्वी मोठा धक्का; 'हे' दोन महत्त्वाचे खेळाडू स्पर्धेबाहेर, संघात बदल

Australia Have Suffered A Major Setback: टी-20 विश्वचषक सुरू होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्कक असतानाचा एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एवढी मोठी स्पर्धा सुरु होण्याआधीच एक संघातील दोन खेळाडू संघातून बाहेर पडले आहेत. २०२६ चा टी-20 विश्वचषक सुरु होण्याआधी ऑस्ट्रेलियन संघाला मोठा धक्का बसला आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला असून, तर त्याच्यासोबत सलामीवीर मॅथ्यू शॉर्टलाही संघातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला १५ सदस्यीय संघात दोन बदल करावे लागले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

बऱ्याच काळापासून दुखापतीशी झुंज

पॅट कमिन्स बऱ्याच काळापासून दुखापतीशी झुंज देत होता. अ‍ॅशेस मालिकेदरम्यानही तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नव्हता आणि अनेक सामने खेळू शकला नव्हता. विश्वचषकापर्यंत तो फिट होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र स्पर्धेला अवघे काही दिवस उरले असताना त्याची प्रकृती पूर्णपणे सुधारली नाही. अखेर निवड समितीने त्याला संघाबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. कमिन्सचा अनुभव आणि प्रभाव लक्षात घेता, त्याची अनुपस्थिती ऑस्ट्रेलियासाठी मोठा फटका मानला जात आहे.

हे ही वाचा: टी20 वर्ल्ड कपमध्ये एकाच संघात भारत-पाकिस्तानचे खेळाडू! श्रीलंकेच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूचीही संघात एन्ट्री

 

कोणाला मिळालं संघात स्थान?

शॉर्टच्या जागी फलंदाज मॅथ्यू रेनशॉला, तर कमिन्सच्या जागी वेगवान गोलंदाज बेन ड्वारशुइसला संघात स्थान देण्यात आले आहे.

दरम्यान, जोश हेजलवूड, टिम डेव्हिड आणि नॅथन एलिस यांनी विश्वचषकासाठी आवश्यक फिटनेस चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. हेजलवूड हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे काही काळ मैदानाबाहेर होता, तर डेव्हिड आणि एलिस यांनाही दुखापतीमुळे बिग बॅश लीग आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळता आले नव्हते.

 

कधीपासून सुरु होणार स्पर्धा?

विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळत आहे. टी-२० विश्वचषकाची सुरुवात ७ फेब्रुवारीपासून होत असून सामने भारत आणि श्रीलंकेत आयोजित करण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा: क्रिकेट स्टंप्सची उंची आणि किंमत? आयसीसीची मान्यता कधी मिळाली? जाणून घ्या इंटरेस्टिंग माहिती

 

टी-२० विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलियन संघ

मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेव्हिड, बेन ड्वारशुइस, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेजलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहेनमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, अ‍ॅडम झाम्पा.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Pat CumminsAustralian teamT20 World Cup 2026Matthew Short

इतर बातम्या

संध्याकाळच्या चहासोबत बनवा चटपटीत क्रिस्पी मिरची पकोडा, झटप...

Lifestyle