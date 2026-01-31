T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकापूर्वी मोठा धक्का; 'हे' दोन महत्त्वाचे खेळाडू स्पर्धेबाहेर, संघात बदल

Australia Have Suffered A Major Setback: टी-20 विश्वचषक सुरू होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्कक असतानाचा एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एवढी मोठी स्पर्धा सुरु होण्याआधीच एक संघातील दोन खेळाडू संघातून बाहेर पडले आहेत. २०२६ चा टी-20 विश्वचषक सुरु होण्याआधी ऑस्ट्रेलियन संघाला मोठा धक्का बसला आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला असून, तर त्याच्यासोबत सलामीवीर मॅथ्यू शॉर्टलाही संघातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला १५ सदस्यीय संघात दोन बदल करावे लागले आहेत.
पॅट कमिन्स बऱ्याच काळापासून दुखापतीशी झुंज देत होता. अॅशेस मालिकेदरम्यानही तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नव्हता आणि अनेक सामने खेळू शकला नव्हता. विश्वचषकापर्यंत तो फिट होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र स्पर्धेला अवघे काही दिवस उरले असताना त्याची प्रकृती पूर्णपणे सुधारली नाही. अखेर निवड समितीने त्याला संघाबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. कमिन्सचा अनुभव आणि प्रभाव लक्षात घेता, त्याची अनुपस्थिती ऑस्ट्रेलियासाठी मोठा फटका मानला जात आहे.
शॉर्टच्या जागी फलंदाज मॅथ्यू रेनशॉला, तर कमिन्सच्या जागी वेगवान गोलंदाज बेन ड्वारशुइसला संघात स्थान देण्यात आले आहे.
दरम्यान, जोश हेजलवूड, टिम डेव्हिड आणि नॅथन एलिस यांनी विश्वचषकासाठी आवश्यक फिटनेस चाचणी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे. हेजलवूड हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे काही काळ मैदानाबाहेर होता, तर डेव्हिड आणि एलिस यांनाही दुखापतीमुळे बिग बॅश लीग आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळता आले नव्हते.
WORLD CUP SQUAD
Mitch Marsh will lead our Aussie men's team at the upcoming #T20WorldCup in India and Sri Lanka. pic.twitter.com/DlIaxxnMnG
— Cricket Australia (@CricketAus) January 31, 2026
विश्वचषकापूर्वी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानविरुद्ध तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळत आहे. टी-२० विश्वचषकाची सुरुवात ७ फेब्रुवारीपासून होत असून सामने भारत आणि श्रीलंकेत आयोजित करण्यात आले आहेत.
मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेव्हिड, बेन ड्वारशुइस, कॅमेरॉन ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेजलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहेनमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झाम्पा.