/IND vs SL कसोटी मालिका सुरू होण्याआधी श्रीलंकेच्या संघाला मोठे धक्के! मॅचविनर खेळाडू संघातून बाहेर

IND vs SL Team Update : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये मालिका सुरु व्हायला चार दिवस शिल्लक आहेत. भारताच्या संघाने सराव सामन्यात कमालीची कामगिरी केली, पण टीम इंडियामध्ये मागील काही दिवसांपासून सातत्याने दुखापतीचा सामना करावा लागला आहे. आता श्रीलंकेच्या संघाला मालिकेआधी दोन मोठे धक्के बसले आहेत, यामध्ये आता संघातील मॅचविनर खेळाडू बाहेर झाल्यानंतर श्रीलंकेच्या कामगिरीवर मोठा फरक पडणार आहे. 15 ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या अगदी आधी श्रीलंकेला मोठा धक्का बसला आहे. दुखापतग्रस्त फलंदाज पथुम निस्संका आणि कुसल मेंडिस नियोजित वेळेपर्यंत तंदुरुस्त होणार नाहीत, अशी माहिती बोर्डाने दिली आहे.
भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेआधी श्रीलंकेच्या संघाने आतापर्यत संघ जाहीर केलेला नाही. निवड समिती आपल्या दोन्ही प्रमुख फलंदाजांच्या तंदुरुस्तीच्या माहितीची वाट पाहत असल्यामुळे हा विलंब झाला आहे असे श्रीलंका बोर्डाने सांगितले आहे. रेव्हस्पोर्ट्झच्या एका वृत्तानुसार, दोन्ही खेळाडू भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत, कारण त्यांच्या सध्याच्या तंदुरुस्तीनुसार ते कसोटी क्रिकेटचा ताण सांभाळू शकणार नाहीत. संघ जाहीर न करण्याचे कारण सांगितले की, श्रीलंकेचे दोन सर्वात महत्त्वाचे फलंदाज, पथुम निस्संका आणि कुसल मेंडिस, दुखापतग्रस्त आहेत. ते उपलब्ध होतील अशी निवड समितीला आशा होती, पण तसे झाले नाही त्यामुळे आता संघाची घोषणा केली जाईल.
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अहवालामध्ये अशीही माहिती दिली आहे की, श्रीलंकेसाठी 54 कसोटी सामने खेळणारा निरोशन डिकवेला याला संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. निरोशन डिकवेला याने शेवटचा श्रीलंकेसाठी सामना हा 2023 मध्ये खेळला होता. मेंडिस हा संघाचा मुख्य विकेटकिपर होता पण त्याला दुखापत झाल्यामुळे या अनुभवी यष्टीरक्षकाला तीन वर्षांनंतर संघात परत आणण्याची योजना आखली आहे.
BIG BLOW FOR SRI LANKA— Johns. (@CricCrazyJohns) August 11, 2026
Kusal Mendis & Pathum Nissanka is likely to be ruled out of the first Test against India. [RevSportz] pic.twitter.com/po3vc6apbz
कर्णधार धनंजय डी सिल्वा, कामिंदू मेंडिस, दिनेश चंडीमल आणि लाहिरू उदारा हे फलंदाजीच्या क्रमाचा गाभा असतील. पथुम निस्संकाच्या अनुपस्थितीत, निशन मदुष्का अव्वल फळीतील फलंदाज म्हणून आपले स्थान कायम ठेवेल. या उजव्या हाताच्या फलंदाजाने भारताविरुद्धच्या तीन दिवसीय सराव सामन्यात दोन अर्धशतके झळकावली होती.