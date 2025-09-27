English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025 IND vs SL: अक्षर पटेलने कॅच सोडला, चेंडू सीमारेषेबाहेर गेला… तरी श्रीलंकेला एकही धाव का नाही मिळाली?

Axar Patel: 2025 च्या आशिया कप दरम्यान, अक्षर पटेलने एक झेल सोडला आणि चेंडू सीमारेषेवरून गेला. सर्वांना वाटले की हा एक षटकार आहे पण श्रीलंकेला एकही धाव मिळाली नाही. हे असं का घडलं हे जाणून घेण्यासाठी जाणून घेऊयात नियम   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 27, 2025, 12:05 PM IST
Asia Cup 2025 IND vs SL: अक्षर पटेलने कॅच सोडला, चेंडू सीमारेषेबाहेर गेला… तरी श्रीलंकेला एकही धाव का नाही मिळाली?

 Axar Patel Drop Catch Dead Ball: आशिया कप 2025 मधल्या भारत विरुद्ध श्रीलंका सुपर-4 च्या शेवटच्या सामन्यात एक विचित्र प्रसंग घडला ज्यामुळे प्रेक्षक थक्क झाले. श्रीलंकेचा फलंदाज पाथुम निसंका याने जोरदार फटका मारला आणि चेंडू थेट लाँग-ऑनवर उभ्या असलेल्या अक्षर पटेलकडे गेला. कॅच अगदी सोपा भासत होता. अक्षरच्या हातात चेंडू गेला देखील, पण त्यांच्याकडून तो सुटला आणि सीमारेषा ओलांडून गेला. सामान्यतः अशी वेळ आली तर षटकार दिला जातो. मात्र अंपायर इजातुल्लाह साकी यांनी प्रेक्षकांना धक्का देत या चेंडूला 'डेड बॉल' घोषित केले.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमके काय घडले?

भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती गोलंदाजी करत होता. निसंका स्ट्राईकवर होता. त्याने जबरदस्त फटका मारला. चेंडू सरळ लाँग-ऑनच्या दिशेने गेला जिथे अक्षर पटेल सज्ज उभा होता. पण कॅच त्याच्या हातातून घसरला आणि चेंडू थेट सीमारेषेबाहेर गेला. श्रीलंकन खेळाडूंनी आणि प्रेक्षकांनी लगेच षटकार समजून आनंद व्यक्त केला. पण काही क्षणांतच अंपायरने षटकाराचा इशारा न करता 'डेड बॉल' घोषित केले.

हे ही वाचा: IND vs PAK: भारताचं टेन्शन वाढलं! सर्व मॅच जिंकून देणारा स्टार खेळाडू जखमी; Asia Cup Final मधून बाहेर?

 

डेड बॉलचा निर्णय का दिला गेला?

या निर्णयामागे कारण होतं मैदानावरचं आणखी एक दृश्य. भारताचा ओपनर अभिषेक शर्मा यावेळी दुखापत झाल्याने मैदान सोडत होता. क्रिकेटच्या नियमांनुसार, जोपर्यंत एखादा खेळाडू पूर्णपणे मैदानाबाहेर जात नाही आणि त्याच्या जागी बदली क्षेत्ररक्षक मैदानात येत नाही, तोपर्यंत खेळ औपचारिकपणे वैध ठरत नाही. यामुळे चक्रवर्तीने टाकलेला तो चेंडू 'वैध डिलिव्हरी' मानलाच गेला नाही. त्यामुळे निसंकाचा फटका, अक्षरचा हातातून सुटलेला कॅच, आणि चेंडू सीमारेषा ओलांडून गेलेला संपूर्ण प्रकार निरर्थक ठरला. अंपायरने नियमांनुसार बरोबर निर्णय देत तो चेंडू डेड घोषित केला.

हे ही वाचा: IND vs SL: दासुन शनाका रनआऊट होऊनही का खेळत राहिला? अंपायरच्या निर्णयामुळे मैदानावर गोंधळ, जाणून घ्या नियम

भारताला दिलासा, श्रीलंकेची निराशा

जर हा फटका षटकार ठरला असता तर सामन्याचं पारडं श्रीलंकेच्या बाजूला झुकलं असतं. मात्र डेड बॉलच्या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला. श्रीलंकन खेळाडू आणि चाहत्यांना हा निर्णय मान्य नसला तरी नियमांनुसार अंपायरचा निर्णय अगदी अचूक होता.

 

काय सांगतात क्रिकेटचे नियम?

क्रिकेटच्या नियमावलीनुसार, एखादा खेळाडू पूर्णपणे सीमारेषा ओलांडून मैदानाबाहेर गेला नसेल आणि त्या वेळी चेंडू टाकला गेला, तर ती डिलिव्हरी वैध मानली जात नाही. अशा परिस्थितीत त्या चेंडूवर झालेलं फलंदाजाचं फटकेबाजीचं फलित, धावा किंवा बाद होणे हे काहीच नोंदवले जात नाही.

 हे ही वाचा: Asia Cup 2025 Prize Money: जिंकणारा संघ होणार मालामाल तर, उपविजेत्याही मिळणार करोडो रुपये! जाणून घ्या बक्षीस रक्कम

या प्रकारामुळे सामना अधिकच रोमहर्षक झाला आणि पुन्हा एकदा हे अधोरेखित झाले की क्रिकेटमध्ये केवळ खेळाडूंची कामगिरीच नव्हे तर नियमांचे काटेकोर पालन देखील किती महत्त्वाचे आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Asia Cup 2025ind vs slPathum NissankaAxar Patel

इतर बातम्या

जबरदस्त! भारताच्या हाती जॅकपॉट; खोल समुद्रात सापडला हक्काचा...

भारत