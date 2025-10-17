मुलींसोबतचे अश्लील ऑडियो लीक, कोट्यवधींची टॅक्स चोरी, वर्ल्ड कप हीरोचं डर्टी सिक्रेट बाहेर

Cricket News : क्रिकेट हा जगातील प्रसिद्ध खेळांपैकी एक असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा खेळ खेळणाऱ्या क्रिकेटर्सचं वैयक्तिक आयुष्य सुद्धा बरंच चर्चेत असतं. इंग्लंडचा पहिला वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेट कर्णधार पॉल कॉलिंगवूड यांनी निवृत्तीनंतर संघासोबत प्रशिक्षक म्हणून काम केलं आहे. पण आश्चर्याची गोष्ट ही की इंग्लंड संघाच्या प्रशिक्षकपदाचा एकेकाळी विश्वासू सदस्य असलेला कॉलिंगवूड आता इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाच्या (ECB) योजनांमधून गायब झालाय, त्याच्या वैयक्तिक वर्तनाबद्दल आणि मोठ्या प्रमाणात टॅक्स चोरीबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
49 वर्षीय कॉलिंगवूड या वर्षी 22 मे पासून राष्ट्रीय प्रशिक्षकांच्या सेटअपमध्ये सहभागी नाही. वैयक्तिक कारणांमुळे नॉटिंगहॅम येथे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या एकमेव टेस्ट सामन्यातून त्याने माघार घेतली होती. डेली मेलच्या वृत्तानुसार ऑस्ट्रेलियातील आगामी अॅशेस सीरिजसाठी त्याला प्रशिक्षक संघात समाविष्ट केलं जाणार नाही. त्याला संघ सोडल्यापासून जवळजवळ एक वर्ष होईल. त्याच्या अनुपस्थितीबद्दल कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
इंग्लंडचा पहिला वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेट कर्णधार पॉल कॉलिंगवूडबाबत एप्रिल 2023 पासून घोटाळ्याची नवनवीन प्रकरण समोर येत आहेत. कॉलिंगवूडचा आधीचा सहकारी ग्रॅमी स्वानने रिग बिझ पॉडकास्टवर क्रिकेटपटूंमध्ये फिरत असलेल्या एका स्पष्ट ऑडिओ रेकॉर्डिंगचा उल्लेख केला. लीक झालेल्या व्हॉइस नोटमध्ये कॉलिंगवुडला अनेक महिलांसोबत तब्बल दोन तास लैंगिक विषयावर अश्लील बोलत असताना आढळलं.
माजी ऑलराउंडर पॉल कॉलिंगवूड हा मैदानाबाहेर केलेल्या त्याच्या विविध घटनांमुळे चर्चेत राहिला. 2007 च्या दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडचे नेतृत्व करत असताना कॉलिंगवूडला केपटाऊनमधील मॅव्हेरिक्स या स्ट्रिप क्लबमध्ये पाहिले गेले होते. त्यानंतर त्याने दावा केला की तो खूप लवकर बाहेर पडला होता. यासाठी ईसीबीने त्याला 1,000 पौंडचा दंड ठोठावला. 2022 च्या अॅशेस सीरिजमध्ये इंग्लंडच्या पराभवानंतर मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त झाल्याच्या काही वेळातच बार्बाडोसमधील समुद्रकिनाऱ्यावर कॉलिंगवुडचा एका महिले सोबत चुंबन घेतानाच फोटो समोर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर काही दिवसातच इंग्लंडने वेस्टइंडीज विरुद्ध टेस्ट सामना 10 विकेटने गमावला.
पॉल कॉलिंगवूड हा कायद्याच्या कचाट्यात सुद्धा अडकला आहे. अलिकडच्या काळात HM Revenue & Customs (एचएमआरसी) विरुद्ध त्याचा कोर्टाच्या एका लढाईत कायदेशीर पराभव झालेला होता. न्यायालयाने कॉलिंगवुडला £196,000 (अंदाजे 2 कोटी) कर बिल भरण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रायोजकत्व करारांमधून मिळणारे उत्पन्न लाँडरिंग करण्यासाठी आणि कर कमी करण्यासाठी त्याच्या वैयक्तिक सेवा कंपनी, पीडीसी राइट्सचा वापर केल्याबद्दलच्या दीर्घ चौकशीतून हा दंड आकारण्यात आला आहे.
पॉल कॉलिंगवूड कोण आहेत आणि त्यांचा क्रिकेट कारकिर्दीतील योगदान काय आहे?
पॉल कॉलिंगवूड हे इंग्लंडचे माजी ऑलराउंडर क्रिकेटर आणि कर्णधार आहेत. ते इंग्लंडचे पहिले वर्ल्ड कप विजेते कर्णधार म्हणून ओळखले जातात (२००७ च्या टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये). निवृत्तीनंतर त्यांनी इंग्लंड संघासोबत प्रशिक्षक म्हणून काम केले, विशेषतः राष्ट्रीय प्रशिक्षकांच्या सेटअपमध्ये.
कॉलिंगवूडला कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याचे कारण काय आहे?
कॉलिंगवूडला HM Revenue & Customs (HMRC) विरुद्ध कोर्टात कायदेशीर पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यायालयाने त्यांना £१९६,००० (अंदाजे २ कोटी रुपये) कर बिल भरण्याचे आदेश दिले आहेत. हे दंड प्रायोजकत्व करारांमधून मिळणारे उत्पन्न लाँडरिंग करण्यासाठी आणि कर कमी करण्यासाठी वैयक्तिक सेवा कंपनी 'पीडीसी राइट्स'चा वापर केल्याबद्दलच्या दीर्घ चौकशीतून आले आहे.
कॉलिंगवूडच्या अनुपस्थितीमुळे इंग्लंड क्रिकेट संघावर काय परिणाम होईल?
कॉलिंगवूड ECB च्या विश्वासू सदस्य होते, त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रशिक्षण सेटअपवर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः अॅशेस सीरिजसारख्या महत्त्वाच्या मालिकांसाठी. मात्र, ECB ने याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन दिलेले नाही, त्यामुळे नेमके परिणाम स्पष्ट नाहीत.