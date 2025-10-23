English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘सत्य लपवता येतं, पण दाबता येत नाही…’ तमिळ थलायवाजच्या पराभवानंतर PKLमध्ये पवनच्या पोस्टमुळे उसळला वाद

Pawan Sehrawat: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League 2025) सीझन 12 मध्ये तमिळ थलायवाजच्या पराभवानंतर पवन सेहरावतच्या पोस्टमुळे नवीन वाद उसळला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 23, 2025, 12:05 PM IST
‘सत्य लपवता येतं, पण दाबता येत नाही…’ तमिळ थलायवाजच्या पराभवानंतर PKLमध्ये पवनच्या पोस्टमुळे उसळला वाद
Pawan Sehrawat's Cryptic Post Sparks Controversy of PKL 12

Pawan Sehrawat Cryptic Post Sparks Controversy: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League 2025) सीझन 12 मध्ये तमिळ थलायवाज संघाच्या पराभवानंतर संघाचा स्टार रेडर पवन सेहरावत (Pawan Sehrawat) पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. बंगाल वॉरियर्सविरुद्ध 44–43 अशा नजीकच्या फरकाने झालेल्या पराभवानंतर पवनने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक गूढ आणि भावनिक पोस्ट शेअर केली, ज्यात त्याने लिहिलं “सत्य लपवता येतं, पण दाबता येत नाही.” त्यासोबतच त्याने म्हटलं, “मिळालेल्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल आभारी आहे. मी लवकरच सगळे सत्य समोर आणेन  कोणालाही पुन्हा अशा गोष्टींमधून जावं लागू नये, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चाहत्यांच्या भावनांशी खेळ होऊ नये. हे दिवस कठीण आहेत, पण मी पुन्हा उभा राहीन.” या पोस्टनंतर कबड्डी जगतात खळबळ उडाली असून चाहत्यांपासून ते विश्लेषकांपर्यंत सर्वजण तमिळ थलायवाज कॅम्पमधील अंतर्गत कलहाबद्दल चर्चा करत आहेत. पवन सेहरावत हा लीगमधील सर्वात मोठ्या नावांपैकी एक असून, काही आठवड्यांपूर्वी त्याला शिस्तभंगाच्या कारणावरून संघातून घरी पाठवण्यात आलं होतं. त्यावेळीच वाद निर्माण झाला होता आणि आता त्याच्या या पोस्टमुळे परिस्थिती आणखी तापली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पवनने आपल्या पोस्टमध्ये कोणाचं नाव थेट घेतलं नाही, पण “चाहत्यांच्या भावनांशी फसवणूक होऊ नये” या वाक्यामुळे त्याच्या नाराजीचा सूर स्पष्टपणे जाणवतो. त्याची ही पोस्ट व्हायरल झाली असून, हजारो चाहत्यांनी त्याला पाठिंबा दर्शवला आहे आणि पूर्ण सत्य बाहेर आणण्याची मागणी केली आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की या विधानांमागे टीम मॅनेजमेंटमधील मतभेद आणि अंतर्गत गैरसमजांचा संकेत आहे.

हे ही वाचा: PKL: अवघ्या 20व्या वर्षी यू मुम्बाच्या खेळाडूचं अचानक निधन, तर 23 वर्षाच्या असिस्टंट मॅनेजरचाही मृत्यू

 

 

 

सध्या ना पवन सेहरावतने, ना तमिळ थलायवाज व्यवस्थापनाने याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र या घटनेमुळे प्रो कबड्डी फ्रँचायझींमधील अंतर्गत शिस्त, खेळाडूंची वागणूक आणि व्यवस्थापनाच्या निर्णयांबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

PKL: 'हे' पाकिस्तानी सुधारणार नाहीत! ऑस्ट्रेलियामध्ये फिरताना शुभमन गिलसोबत घडली 'नापाक' घटना! Video Viral

 

पवन सेहरावतला संघातून अधिकृतरीत्या वगळले!

तमिळ थलायवाज फ्रँचायझीने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून एक निवेदन जारी करत सांगितलं की, “पवन सेहरावतला शिस्तभंगाच्या कारणावरून संघातून बाहेर काढण्यात आलं आहे आणि तो या हंगामातील उर्वरित सामन्यांचा भाग राहणार नाही. हा निर्णय टीमच्या आचारसंहितेनुसार आणि विचारपूर्वक घेण्यात आला आहे.” पवन सेहरावत हा प्रो कबड्डी लीगमधील सर्वात महागडा आणि प्रभावी रेडर मानला जातो. सीझन 12 पूर्वी तमिळ थलायवाजने त्याला कर्णधारपद दिलं होतं आणि त्याच्याकडून संघाच्या कामगिरीत मोठा फरक पडेल अशी अपेक्षा होती.

 हे ही वाचा: Women’s WC 2025: दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने Points Table मध्ये उलथापालथ, एका जागेसाठी तीन संघांमध्ये चुरस! पाहा कोण कोणत्या स्थानावर

मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार पवन आणि टीमच्या प्रशिक्षकांमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. हे मतभेद इतके वाढले की व्यवस्थापनाला अखेर त्याला संघातून वगळण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही, पण या घटनेमुळे प्रो कबड्डीच्या इतिहासातील एक मोठं वादळ उठलं आहे.

आता सर्वांच्या नजरा पवन सेहरावतवर आहेत.  कारण त्याने “मी लवकरच सत्य बाहेर आणेन” असं जाहीरपणे म्हटलं आहे. कबड्डी जगत त्याच्या पुढील हालचालीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, कारण या प्रकरणातून कोणते नवे खुलासे होतील, हे पाहणं खरोखरच उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Pawan SehrawatPKL Season 12Tamil Thalaivas

इतर बातम्या

Viral Video: ट्रेनमध्ये बॅगेच्या आडून मुलीच्या छातीला करत ह...

भारत