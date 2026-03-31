PBKS VS GT : आयपीएल 2026 चा चौथा सामना हा पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (PBKS VS GT) यांच्यात पार पडत आहे. यावेळी गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करून 162 धावा केल्या आणि पंजाब किंग्सला विजयासाठी 163 धावांचं आव्हान दिलं. यावेळी पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजांनी गुजरात टायटन्सच्या 6 विकेट घेतल्या. दरम्यान गुजरातकडून कर्णधार शुभमन गिलने सर्वाधिक 39, जॉश बटलरने 38 धावा केल्या. यावेळी बटलरला आउट करण्यासाठी पंजाब किंग्समधील खेळाडू जेवियर बार्टलेटने एक जबरदस्त कॅच पकडला जो पाहून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. स्वतः गोलंदाज युझवेंद्र चहल सुद्धा हा कॅच पाहून चकित झाला, या प्रसंगाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. गुजरातच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली, मात्र पहिल्या विकेट साठी गिल आणि साई सुदर्शनने 37 धावांची पार्टनरशिप केली. साई सुदर्शन नंतर 13 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर गुजरातसाठी जॉश बटलरने मैदानात टिकून फलंदाजी केली. तो संघाला चांगल्या धावसंख्येकडे घेऊन जात होता. तेवढ्यात शुभमन गिलची विकेट पडली. त्यानंतर सर्व जबाबदारी जॉश बटलरच्या खांद्यावर आली. जॉशने 33 बॉलमध्ये 38 धावा केल्या. यात त्याने 3 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले.
जॉश बटलर हा मैदानात सेट झाला होता. यावेळी युझवेंद्र चहलने 16 व्या ओव्हरमध्ये टाकलेल्या चौथ्या बॉलवर जॉश बटलरने एक जबरदस्त शॉट खेळला. एकाक्षणी असं वाटलं की हा बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर सिक्स जाईल, पण तेवढ्यात जेवियर बार्टलेटने हवेत उडी मारून कॅच पकडला. हा कॅच पाहून बटलरला सुद्धा डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. युझवेंद्र चहल हा आनंदाने नाचू लागला.
A superbly-timed jump from the PunjabKingsIPL player to grab a stunner!
Wicket No. for @yuzi_chahal
— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2026
प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार व्यास, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, एम शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, रशीद खान, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज