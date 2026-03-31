  • PBKS VS GT : हवेत उडी मारून बाउंड्री लाईनवर घेतला जबरदस्त कॅच, चहलने दिलेली रिअ‍ॅक्शन व्हायरल

PBKS VS GT : पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजांनी गुजरात टायटन्सच्या 6 विकेट घेतल्या. यावेळी बटलरला आउट करण्यासाठी पंजाब किंग्समधील खेळाडू जेवियर बार्टलेटने एक जबरदस्त कॅच पकडला जो पाहून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. 

पूजा पवार | Updated: Mar 31, 2026, 11:26 PM IST
Photo Credit - Social Media

PBKS VS GT : आयपीएल 2026 चा चौथा सामना हा पंजाब किंग्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (PBKS VS GT) यांच्यात पार पडत आहे. यावेळी गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करून 162 धावा केल्या आणि पंजाब किंग्सला विजयासाठी 163 धावांचं आव्हान दिलं. यावेळी पंजाब किंग्सच्या गोलंदाजांनी गुजरात टायटन्सच्या 6 विकेट घेतल्या. दरम्यान गुजरातकडून कर्णधार शुभमन गिलने सर्वाधिक 39, जॉश बटलरने 38 धावा केल्या. यावेळी बटलरला आउट करण्यासाठी पंजाब किंग्समधील खेळाडू जेवियर बार्टलेटने एक जबरदस्त कॅच पकडला जो पाहून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. स्वतः गोलंदाज युझवेंद्र चहल सुद्धा हा कॅच पाहून चकित झाला, या प्रसंगाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. गुजरातच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली, मात्र पहिल्या विकेट साठी गिल आणि साई सुदर्शनने 37 धावांची पार्टनरशिप केली. साई सुदर्शन नंतर 13 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर गुजरातसाठी जॉश बटलरने मैदानात टिकून फलंदाजी केली. तो संघाला चांगल्या धावसंख्येकडे घेऊन जात होता. तेवढ्यात शुभमन गिलची विकेट पडली. त्यानंतर सर्व जबाबदारी जॉश बटलरच्या खांद्यावर आली. जॉशने 33 बॉलमध्ये 38 धावा केल्या. यात त्याने 3 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले. 

जॉश बटलर हा मैदानात सेट झाला होता. यावेळी युझवेंद्र चहलने 16 व्या ओव्हरमध्ये टाकलेल्या चौथ्या बॉलवर जॉश बटलरने एक जबरदस्त शॉट खेळला. एकाक्षणी असं वाटलं की हा बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर सिक्स जाईल, पण तेवढ्यात जेवियर बार्टलेटने हवेत उडी मारून कॅच पकडला. हा कॅच पाहून बटलरला सुद्धा डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. युझवेंद्र चहल हा आनंदाने नाचू लागला. 

पाहा व्हिडीओ : 

पंजाब किंग्सची प्लेईंग 11 :

प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅनसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार व्यास, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल

गुजरात टायटन्स प्लेईंग 11 :

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, एम शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, रशीद खान, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

