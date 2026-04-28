PBKS vs RR : रॅायल्सने मोडला पंजाबचा विजयी रथ! राजस्थानने पंजाबच्या संघाला 6 विकेट्सने केले पराभूत

PBKS vs RR : पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आज सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाला पहिल्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. आज आरआरच्या संघाने पंजाबला 5 विकेट्सने पराभूत केले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 28, 2026, 11:06 PM IST
Photo Credit - X

Punjab Kings vs Rajasthan Royals match highlights : पंजाब किंग्ज विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये आज सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्सच्या संघाची आजच्या सामन्यात सुरुवात संथ झाली. आजच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सचा कर्णधार रियान पराग याने पहिले नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पंजाब किंग्जच्या संघाने फलंदाजीचे आव्हान स्विकारत पहिले फलंदाजी करत 222 धावा केल्या होत्या. 

राजस्थान रॅायल्सची फलंदाजी

राजस्थान रॅायल्सच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर आजच्या सामन्यामध्ये यशस्वी जयस्वाल याने 51 धावांची महत्वाची खेळी खेळली तर वैभव सूर्यवंशी याने आजच्या सामन्यात 43 धावा केल्या यामध्ये त्याने 5 षटकार आणि 3 चौकार मारले. आणखी एकदा वैभव सुर्यवंशी याची फ्लॅाप फलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याने फक्त 29 धावा केल्या. डोनोव्हान फरेरा याने आजच्या सामन्यामध्ये 52 धावा केल्या आणि आजच्या सामन्यामध्ये त्याने नाबाद खेळी खेळली. तर शुभम दुबे याने 31 धावा केल्या. 

पंजाब किंग्जची आजच्या सामन्यात फलंदाजी

आजच्या पंजाब किंग्जच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर प्रभसिमरन सिंह याने आणखी एक शतक झळकावले. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 44 चेंडूमध्ये 59 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 1 षटकार आणि 6 चौकार मारले. प्रियांश आर्या आजच्या सामन्यात स्वतात बाद झाला, त्याने फक्त 29 धावा केल्या आणि विकेट गमावली. पण प्रियांशने आजच्या सामन्यामध्ये 263.64 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली. कुपर कोनोली याने 30 धावा केल्या. श्रेयस अय्यर देखील 30 धावा करुन बाद झाला. आजच्या सामन्यामध्ये मार्कस स्टायनिस याने आजच्या सामन्यामध्ये कमालीची खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये त्याने 6 षटकार आणि 4 चौकार मारले. 

राजस्थान रॅायल्सची गोलंदाजी

राजस्थान रॅायल्सच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले जोप्रा आर्चरने 1 विकेट घेतला, तर नांद्रे बर्गर याने संघाला एक विकेट मिळवून दिला. यश पुंजा याने संघाला 2 विकेट्स मिळवून दिले, त्याने आजचा पहिला सामना खेळला. 

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

