  • PBKS vs SRH : हैदराबाद आपला फॉर्म परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात! कोणाचा होणार पत्ता कट, कशी असेल दोन्ही संघाची प्लेइंग 11?

PBKS vs SRH : हैदराबाद आपला फॉर्म परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात! कोणाचा होणार पत्ता कट, कशी असेल दोन्ही संघाची प्लेइंग 11?

punjab kings vs sunrisers hyderabad : श्रेयस अय्यर आणि इशान किशन आज आमनेसामने असणार आहे, त्यामुळे आजच्या सामन्यावर चाहत्यांची नजर असणार आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी असणार आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Shubhangi Mere & Updated: Apr 11, 2026, 01:04 PM IST
PBKS vs SRH : हैदराबाद आपला फॉर्म परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात! कोणाचा होणार पत्ता कट, कशी असेल दोन्ही संघाची प्लेइंग 11?

punjab kings vs sunrisers hyderabad probable playing 11 : पंजाब किंग्स विरूद्ध सनराइजर्स हैदराबाद यांच्यामध्ये आज सुपर संन्डेचा पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. पंजाबच्या संघाने मागील दोन सामन्यामध्ये दमदार कामगिरी केली होती पण कोलकता नाईट राइडर्सविरूद्ध सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. या सामन्यामध्ये आज श्रेयस अय्यरची रणनीती कशी असणार आहे? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. आज इशान किशन पंजाबचा विजयरथ रोखण्याचा प्रयत्न करेल. मागील सामन्यामध्ये सनराइजर्स हैदराबादच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे आता सनराइजर्स हैदराबादच्या संघाची नजर आज स्पर्धेतील दुसऱ्या विजयावर असणार आहे. तथापि, सनरायझर्स हैदराबादची शक्तिशाली सलामीची जोडी हे त्यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान असेल.

सलामीवीरांच्या कामगिरीवर असणार नजर

सनरायझर्स हैदराबादसाठी, ट्रॅव्हिस हेड आणि अभिषेक शर्मा ही गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वात धोकादायक सलामीच्या जोड्यांपैकी एक आहे. या हंगामात, त्यांनी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध केवळ ५.४ षटकांत ८२ धावा जोडून आपल्या स्फोटक क्षमतेचे प्रदर्शन केले. पंजाब किंग्सकडेही प्रभसिमरन सिंग आणि प्रियांश आर्या यांची एक मजबूत सलामीची जोडी आहे. ही जोडी सुरुवातीला थोडी सावकाश असली तरी, त्यांनी २०२५ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. 

आर्याने १७९.४२ च्या स्ट्राईक रेटने ४७५ धावा केल्या, तर प्रभसिमरनने १६०.५२ च्या स्ट्राईक रेटने ५४९ धावा केल्या. या हंगामात आतापर्यंत चारही फलंदाजांपैकी कोणीही अर्धशतक झळकावलेले नाही, परंतु प्रभसिमरनने ३७ आणि ४३ धावा करून चांगली सुरुवात करून दिली आहे. त्यामुळे, सर्व सलामीवीर मोठी खेळी खेळण्यास उत्सुक असतील.

विजयकुमार वैशाक की हरप्रीत ब्रार कोणाला मिळणार संधी? 

पंजाब किंग्स दिवसाच्या सामन्यानुसार एका अतिरिक्त फिरकी गोलंदाजाला संधी देऊ शकतो. विजयकुमार विशाकच्या जागी हरप्रीत ब्रारचा संघात समावेश केला जाऊ शकतो, विशेषतः कूपर कॉनॉली गोलंदाजीचा पर्याय नसल्यामुळे. सनरायझर्स हैदराबाद आपल्या संघात फारसे बदल करण्याची शक्यता नाही. तथापि, परिस्थितीनुसार ब्रायडन कार्स आणि लियाम लिव्हिंगस्टोन यांच्यापैकी एकाची निवड केली जाऊ शकते.

पंजाबच्या कूपर कॉनॉलीने या हंगामाची दमदार सुरुवात केली आहे. त्याने गुजरातविरुद्ध पदार्पणातच नाबाद अर्धशतक झळकावले आणि त्यानंतरच्या सामन्यात ३६ धावांची जलद खेळी केली. त्याचा फॉर्म संघासाठी निर्णायक ठरू शकतो. दरम्यान, सनरायझर्सचा नितीश कुमार रेड्डी देखील उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्याने मागील सामन्यात अर्धशतक झळकावून संघाला कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढले आणि आपल्या गोलंदाजीनेही प्रभाव पाडला. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची कामगिरी संघासाठी निर्णायक ठरेल.

दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 

पंजाब किंग्ज: प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, मार्को जॅान्सन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, विजयकुमार वैशाक/हरप्रीत ब्रार, युजवेंद्र चहल

सनरायझर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन/ब्राइडन कार्स, अनिकेत वर्मा, ईशन मलिंगा, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, जयदेव उनादकट, शिवांग कुमार

इतर बातम्या

महिला असल्याने मनीषा म्हैसकरांना मंत्र्याने डावललं! स्वत: म...

मुंबई बातम्या