"जर भारताला आशिया कप ट्रॉफी उचलायची असेल तर...," पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वीने पुन्हा एकदा डिवचलं

India vs Pakistan: मोहसिन नक्वी यांच्या इशाऱ्यानंतर, भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेला वाद आणखी एका नवीन पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे. पीसीबी अध्यक्षांनी यावर पुन्हा एकदा मोठं भाष्य केले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 30, 2025, 09:00 AM IST
PCB Chairman Mohsin Naqvi on  Asia Cup Trophy 2025: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेटमधील तणाव कमी होणायच नाव घेत नाहीये. उलट ते आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आशिया कप जिंकल्यावर भारताने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसिन नक्वीमुळे अन्य काही गोष्टींमुळे ट्रॉफी घेतली नाही. अद्याप ती ट्रॉफी भारताकडे आलेली नाही. आरा पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी आशिया कप ट्रॉफीवरून पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत भारताला थेट इशारा दिला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांतील वाद नव्या पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे.

काय म्हणाले मोहसिन नक्वी? 

मोहसिन नक्वी यांनी स्पष्टपणे भारताला इशारा दिला की, जर भारताला टी20 आशिया कप 2025 ची विजेती ट्रॉफी हवी असेल, तर ती दुबईत येऊन त्यांच्याकडूनच घ्यावी लागेल. टेलिकॉम एशिया स्पोर्ट्सशी बोलताना त्यांनी सांगितले, “ट्रॉफी हस्तांतराबाबत परिस्थिती तशीच आहे. भारताला ट्रॉफी घ्यायची असेल, तर त्यांनी आपला कर्णधार दुबईला पाठवावा आणि माझ्याकडूनच ती स्वीकारावी.”

नक्की काय झालेलं? 

28 सप्टेंबर रोजी दुबईत झालेल्या आशिया कप फायनलमध्ये भारताने पाकिस्तानवर 5 विकेट्सने विजय मिळवला होता. मात्र अंतिम सामन्यानंतरच्या पुरस्कार वितरण समारंभात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ही ट्रॉफी अजूनही आशियाई क्रिकेट परिषद (ACC)च्या दुबईतील कार्यालयात ठेवण्यात आली आहे. नक्वी यांनी दावा केला आहे की, एसीसीचे अध्यक्ष म्हणून ट्रॉफी सुपूर्द करण्याचा अधिकार केवळ त्यांच्याकडेच आहे.

याचबरोबर, नक्वी यांनी आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. पाकिस्तान जूनियर आशिया कपदरम्यान भारतीय अंडर-19 खेळाडूंनी केलेल्या कथित गैरवर्तनाबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) तक्रार दाखल केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. “ज्युनियर आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय खेळाडूंचे वर्तन चांगले नव्हते. यासंदर्भात आम्ही आयसीसीला पत्र लिहिणार आहोत,” असे नक्वी म्हणाले.

या वादाला आणखी चिघळला जेव्हा आशिया कपदरम्यानच्या नाणेफेकीवेळी हात मिळवला नाही. भारताचा टी20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आघा यांच्याशी हस्तांदोलन न केल्याने हा मुद्दा अधिक तापला. यावर प्रतिक्रिया देताना नक्वी म्हणाले की, भारतासोबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. “जर भारतीय खेळाडूंना आमच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्याची परवानगी नसेल, तर आम्हीही त्याच तोडीस तोड उत्तर देऊ. या बाबतीत कोणताही समझोता होणार नाही. आम्हालाही त्यांच्याशी हात मिळवण्यात रस नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

या वक्तव्यांमुळे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संबंधांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता असून, आशिया कप ट्रॉफीचा वाद लवकर मिटेल की नाही, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

