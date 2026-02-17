English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • IND VS PAK : लाजिरवाण्या पराभवानंतर मोहसिन नकवीने पाकिस्तान संघाला पाठवला मेसेज, पाहा काय म्हणाले?

IND VS PAK : रविवारी भारताविरुद्ध झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी हे संघाच्या परफॉर्मन्सवर नाराज दिसले आणि त्यांनी सामना संपल्यावर संघातील खेळाडूंसाठी मेसेज पाठवला. 

पूजा पवार | Updated: Feb 17, 2026, 11:46 AM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. या सामन्यात पाकिस्तानचा भारताकडून 61 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं होतं, मात्र पाकिस्तानचे फलंदाज 114 धावांवरच ऑल आउट झाले. त्यामुळे पाकिस्तानचा टी 20 आंतरराष्ट्रीय मधील भारताविरुद्धचा हा सलग चौथा पराभव आहे. यापूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये झालेल्या तीनही सामन्यात पाकिस्तानला भारताने धूळ चारली होती. रविवारी भारताविरुद्ध झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी हे संघाच्या परफॉर्मन्सवर नाराज दिसले आणि त्यांनी सामना संपल्यावर संघातील खेळाडूंसाठी मेसेज पाठवला. 

सामना संपण्यापूर्वीच निघून गेले नकवी : 

श्रीलंकेच्या कोलंबो येथील आर प्रेमदास स्टेडियमवर झालेल्या भारत - पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी आले होते. सामन्यापूर्वी ते त्यांच्या संघातील खेळाडूंना भेटला आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले, पण जेव्हा त्यांना समजले की पाकिस्तान हरत आहे, तेव्हा सामना संपण्यापूर्वीच स्टेडियममधून निघून गेले. या सामन्यात पाकिस्तानी गोलंदाजांना ईशान किशन ,सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा अशा भारतीय फलंदाजांना जबरदस्त धुतलं. टीम इंडियाने 175 धावांचा स्कोअर उभा केला. विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान असताना पाकिस्तानचा संघ हा 114 धावांवर ऑल आउट झाला. 

पीटीआयने एका सूत्राच्या हवाल्याने आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगितलं की, 'भारताविरुद्धच्या 61 धावांनी झालेल्या पराभवात संघाच्या कामगिरीबद्दल मोहसीन नक्वी यांनी संघ व्यवस्थापक नावेद अक्रम चीमा यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना संपण्यापूर्वी मोहसिन नक्वी आर. प्रेमदासा स्टेडियममधून निघून गेले. पाकिस्तान हरणार हे स्पष्ट झाल्यावर ते निघून गेला. त्यांनी असेही सांगितले की मोहसिन नक्वी यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत व्यवस्थापकांना सांगितले की महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये पाकिस्तानी संघाची अशी खराब कामगिरी समजण्यासारखी किंवा स्वीकारार्ह नाही. एवढंच नाही तर पाकिस्तानचे हेड कोच माइक हेसन यांनीही ड्रेसिंग रूममधील खेळाडूंशी त्यांच्या खराब कामगिरीबद्दल बोलले आणि खेळाडू त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने खेळले नाहीत असे देखील त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा :  IND VS PAK : मैदानावर हारले, पण ड्रेसिंग रूममध्ये काय झालं? ड्रेसिंग रूममधील वादावर प्रशिक्षकाचं मोठं विधान!

 

बाबर, शाहीनला काढणार बाहेर? 

सूत्रांच्या माहितीनुसार 'मॅनेजमेंटने थिंक टॅंकमध्ये निर्णय घेतलाय की आता खूप झालं आणि बाबर आझम, शाहीन शाह आफ्रिदी यांना प्लेईंग ११ मधून बाहेर करून सलमान मिर्झा, नसीम शाह आणि फखर जमान सारख्या खेळाडूंना संधी दिली पाहिजे. पाकिस्तानचा पुढील सामना हा नामिबिया विरुद्ध असून यात जर नामिबियाचा संघ जिंकला तर ते ग्रुप स्टेजमधून बाहेर पडतील. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

