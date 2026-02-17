IND VS PAK : लाजिरवाण्या पराभवानंतर मोहसिन नकवीने पाकिस्तान संघाला पाठवला मेसेज, पाहा काय म्हणाले?

IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. या सामन्यात पाकिस्तानचा भारताकडून 61 धावांनी लाजिरवाणा पराभव झाला. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून पाकिस्तानला विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान दिलं होतं, मात्र पाकिस्तानचे फलंदाज 114 धावांवरच ऑल आउट झाले. त्यामुळे पाकिस्तानचा टी 20 आंतरराष्ट्रीय मधील भारताविरुद्धचा हा सलग चौथा पराभव आहे. यापूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये झालेल्या तीनही सामन्यात पाकिस्तानला भारताने धूळ चारली होती. रविवारी भारताविरुद्ध झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी हे संघाच्या परफॉर्मन्सवर नाराज दिसले आणि त्यांनी सामना संपल्यावर संघातील खेळाडूंसाठी मेसेज पाठवला.
श्रीलंकेच्या कोलंबो येथील आर प्रेमदास स्टेडियमवर झालेल्या भारत - पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी आले होते. सामन्यापूर्वी ते त्यांच्या संघातील खेळाडूंना भेटला आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले, पण जेव्हा त्यांना समजले की पाकिस्तान हरत आहे, तेव्हा सामना संपण्यापूर्वीच स्टेडियममधून निघून गेले. या सामन्यात पाकिस्तानी गोलंदाजांना ईशान किशन ,सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा अशा भारतीय फलंदाजांना जबरदस्त धुतलं. टीम इंडियाने 175 धावांचा स्कोअर उभा केला. विजयासाठी 176 धावांचं आव्हान असताना पाकिस्तानचा संघ हा 114 धावांवर ऑल आउट झाला.
पीटीआयने एका सूत्राच्या हवाल्याने आपल्या रिपोर्टमध्ये सांगितलं की, 'भारताविरुद्धच्या 61 धावांनी झालेल्या पराभवात संघाच्या कामगिरीबद्दल मोहसीन नक्वी यांनी संघ व्यवस्थापक नावेद अक्रम चीमा यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना संपण्यापूर्वी मोहसिन नक्वी आर. प्रेमदासा स्टेडियममधून निघून गेले. पाकिस्तान हरणार हे स्पष्ट झाल्यावर ते निघून गेला. त्यांनी असेही सांगितले की मोहसिन नक्वी यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत व्यवस्थापकांना सांगितले की महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये पाकिस्तानी संघाची अशी खराब कामगिरी समजण्यासारखी किंवा स्वीकारार्ह नाही. एवढंच नाही तर पाकिस्तानचे हेड कोच माइक हेसन यांनीही ड्रेसिंग रूममधील खेळाडूंशी त्यांच्या खराब कामगिरीबद्दल बोलले आणि खेळाडू त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने खेळले नाहीत असे देखील त्यांनी सांगितले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार 'मॅनेजमेंटने थिंक टॅंकमध्ये निर्णय घेतलाय की आता खूप झालं आणि बाबर आझम, शाहीन शाह आफ्रिदी यांना प्लेईंग ११ मधून बाहेर करून सलमान मिर्झा, नसीम शाह आणि फखर जमान सारख्या खेळाडूंना संधी दिली पाहिजे. पाकिस्तानचा पुढील सामना हा नामिबिया विरुद्ध असून यात जर नामिबियाचा संघ जिंकला तर ते ग्रुप स्टेजमधून बाहेर पडतील.