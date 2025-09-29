English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'तुमच्या अभिमानाचा मापदंड...', भारताची ट्रॉफी घेऊन जाणारे मोहसीन नखवी मोदींच्या पोस्टवर संतापले, 'खेळात युद्ध ओढून...'

Mohsin Naqvi on Narendra Modi Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख आणि देशाचे गृहमंत्री मोहसीन नखवी आता भारताने खेळाच्या भावनेला कलंकित केलं असल्याचं म्हटलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 29, 2025, 03:50 PM IST
'तुमच्या अभिमानाचा मापदंड...', भारताची ट्रॉफी घेऊन जाणारे मोहसीन नखवी मोदींच्या पोस्टवर संतापले, 'खेळात युद्ध ओढून...'

Mohsin Naqvi on Narendra Modi Asia Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख आणि देशाचे गृहमंत्री मोहसीन नखवी यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपमान सहन करावा लागला आहे. आशिया कप जिंकल्यानंतर भारताने मोहसीन नखवी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्विकारण्यास नकार दिला. यानंतर मोहसीन नखवी आशिया कप ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. आता तर त्यांनी भारताने खेळाच्या भावनेला कलंकित केल्याचं ते म्हणत आहेत. भारताकडून झालेल्या पराभवामुळे नाराज पीसीबी प्रमुख मोहसीन नखवी, यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अभिनंदनपर पोस्टवर प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मोहसीन नखवी यांचं एक्स अकाऊंट भारतात प्रतिबंधित करण्यात आलं आहे. मोदींच्या पोस्टला प्रत्युत्तर देताना त्यांनी लिहिलं आहे की, "जर युद्ध तुमच्या अभिमानाचं मापदंड असेल, तर इतिहासात पाकिस्तानच्या हातून झालेल्या अपमानजनक पराभवांची नोंद आहे. कोणताही क्रिकेट सामना ते सत्य पुन्हा लिहू शकत नाही. खेळात युद्ध ओढल्याने केवळ निराशाच उघड होते आणि खेळाच्या आत्म्याला कलंकित करते".. 

याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आशिया कपमधील भारताच्या विजयानंतर एक्सवर पोस्ट शेअर केली होती. यात त्यांनी लिहिलं होतं की, "खेळाच्या मैदानावरही ऑपरेशन सिंदूर. निकाल मात्र सारखाच - भारताचा विजय. आपल्या क्रिकेटर्सचं अभिनंदन".

बीसीसीआयचा मोठा निर्णय
 

या ऐतिहासिक यशानंतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने (BCCI) खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफच्या गौरवासाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची घोषणा केली आहे. बीसीसीआयच्या या निर्णयामुळे खेळाडूंचा आत्मविश्वास आणखी वाढला असून, तरुण क्रिकेटपटूंनाही भविष्यकाळात प्रेरणा मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. चाहत्यांनी देखील या पावलाचे स्वागत केले आहे.

मैदानावर निर्माण झाला तणाव

या मालिकेला राजकीय आणि भावनिक पार्श्वभूमीही होती. 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर 7 मे रोजी झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर प्रथमच भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघ आमनेसामने आले. त्यामुळे या स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यावर तणावाचे वातावरण पसरले होते. चाहत्यांच्या अपेक्षा, माध्यमांचे लक्ष आणि सुरक्षा यामुळे वातावरण तापले होते.

फक्त मैदानावरच नव्हे, तर सामन्यानंतरही वाद निर्माण झाले. भारतीय खेळाडूंनी एकदाही पाकिस्तानी संघाशी हस्तांदोलन केले नाही. अंतिम सामन्यानंतरही असेच चित्र पाहायला मिळाले, ज्यावरून चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली.

भारताची विजयी परंपरा कायम

आशिया कप हा 17 वा हंगाम होता आणि भारताने तब्बल नवव्यांदा विजेतेपद मिळवत पुन्हा एकदा या स्पर्धेतील सर्वाधिक यशस्वी संघ म्हणून आपले नाव नोंदवले. याआधी भारताने 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 आणि 2023 मध्ये आशिया कप जिंकला होता. त्यामुळे भारतीय संघाने आपल्या किताबाचे यशस्वी रक्षण केले आहे. या विजयाने भारताने केवळ मैदानावरच नव्हे, तर चाहत्यांच्या मनावरही राज्य केले आहे. बीसीसीआयच्या मोठ्या इनामामुळे हा विजय आणखी संस्मरणीय ठरला आहे.

 

FAQ

1) भारत पाकिस्तान एशिया कप २०२५ फायनल सामना कधी आणि कुठे झाला?
उत्तर: हा सामना २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम येथे झाला. ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एशिया कप फायनलमध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर आले.

2) सामन्याचा निकाल काय होता?
उत्तर: भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने हरवले आणि एशिया कप २०२५ जिंकले. पाकिस्तानने प्रथम १४६ धावांपर्यंत मजबूत धावसंख्या उभी केली, पण भारताने १४७ धावांचा लक्ष्य १९.४ षटकांत गाठला.

3) सामन्यानंतर कोणता विवाद झाला?
उत्तर: विजयी ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नकवींकडून न घेण्यावर भारताने आग्रह केला, ज्यामुळे पुरस्कार वितरण एक तास उशिरा झाले आणि शेवटी ट्रॉफी सादरीकरणच झाले नाही. पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघा यांनी याला "क्रिकेटचा अपमान" म्हटले, तर माजी पाकिस्तानी खेळाडू कामरान अकमल आणि शोएब मलिक यांनी भारतावर टीका केली.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
pcbPakistan Cricket Boradnarendra modiMohsin Naqviमोहसीन नखवी

इतर बातम्या

भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिरात महाघोटाळा! कारकुनाची संपत्त...

भारत