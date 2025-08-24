'आता भीक मागितली जाणार नाही', PCB अध्यक्षांचं भारत - पाकिस्तान सामन्यापूर्वी मोठं वक्तव्य

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ची सुरुवात 9 सप्टेंबर पासून होणार आहे. मात्र जगभरातील क्रिकेट फॅन्सच्या नजरा या 14 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याकडे लागल्या आहेत. भारत सरकारने टीम इंडियाला (Team India) आशिया कप स्पर्धेत (Asia Cup 2025) खेळण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. सरकारने म्हटले आहे की बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानसोबत खेळण्यावर कोणतीही बंदी नाही. मात्र आशिया कपपूर्वी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवीने (Mohsin Naqvi) भारत - पाकिस्तान (India VS Pakistan) संबंधांवर मोठं वक्तव्य केलंय.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा अध्यक्ष मोहसिन नकवीने भारतासोबतच्या क्रिकेट संबंधांवर एक मोठं वक्तव्य केलंय. ते म्हणाले की आता पाकिस्तान भारताला क्रिकेट खेळण्यासाठी 'अपील' करणार नाही आणि भविष्यात दोन्ही देशांमधील कोणतीही चर्चा समान पातळीवर होईल. 2025 मध्ये होणाऱ्या आशिया कपपूर्वी त्यांनी हे विधान केलं आहे.
मोहसिन नकवीने लाहोरमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत म्हटले की, 'मला वाटते की आम्ही अगदी स्पष्ट आहोत की जेव्हा जेव्हा चर्चा होईल तेव्हा ती भारतासोबत समानतेच्या पातळीवर असेल आणि आता चर्चेसाठी भीक मागता येणार नाही. तो काळ संपला आहे आणि आता जे काही होईल ते समानतेच्या आधारावर होईल.' त्याचं हे वक्तव्य आता खूप व्हायरल होतं आहे.
चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान भारतीय संघाने पाकिस्तानचा डायर केला नव्हता. भारताने पाकिस्तानमध्ये जाऊन सामान खेळण्यास नकार दिला. त्यानंतर एक सामंजस्य करार झाला, ज्याप्रमाणे चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी जर भारत पाकिस्तानात येणार नसेल तर पुढील आयसीसी ट्रॉफीच्या स्पर्धांसाठी पाकिस्तान सुद्धा भारतात जाणार नाही. दोघांचे सामने हे न्यूट्रल वेन्यूवर खेळवले जातील. महिला वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा असेच काहीसे दिसून येईल. पाकिस्तानचा संघ आपले सामने भारताऐवजी श्रीलंकेत खेळेल.
