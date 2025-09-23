English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाकिस्तानचा रडीचा डाव, भारताविरुद्ध सामन्यात मॅच रेफरीनंतर आता थर्ड अंपायरची केली तक्रार

Asia Cup 2025 : भारत विरुद्ध झालेल्या सुपर 4 च्या दुसऱ्या सामन्यात फखर झमानच्या वादग्रस्त विकेट प्रकरणी पीसीबीने आयसीसीकडे तक्रार केली आहे. यात टीम इंडियाने  विजयासाठी मिळालेलं 172 धावांचं आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं.

पूजा पवार | Updated: Sep 23, 2025, 03:35 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) भारताने सलग दोनवेळा पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव केला आहे. पहिल्या सामन्यात नो हॅन्डशेकमुळे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डाने मॅच रेफरी विरोधात आयसीसीकडे तक्रार केली. आता पुन्हा सुपर 4 सामन्यात थर्ड अंपायरच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करून पीसीबीने आयसीसीकडे तक्रार केली आहे. दुबईमध्ये भारताविरुद्ध 2025 च्या आशिया कप सुपर फोर सामन्यादरम्यान फखर झमानच्या (Fakhar Zaman) वादग्रस्त विकेट प्रकरणी पाकिस्तान क्रिकेट संघ व्यवस्थापनाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडे (ICC) ही तक्रार केली आहे.

आशिया कप सुपर 4 मध्ये पाकिस्तान संघाने भारताविरुद्ध फखर जमांला ओपनिंग स्लॉटमध्ये फलंदाजी करायला पाठवलं होतं. फखर जमांने सुरुवात अतिशय चांगली केली आणि 15 धावा केल्या, मात्र हार्दिक पंड्याच्या गोलंदाजीवर विकेटकिपर संजू सॅमसनने पकडलेल्या कॅचमुळे तो बाद झाला. फील्ड अंपायरने कॅचवर निर्णय घेतला आणि तो तिसऱ्या अंपायरकडे पाठवला. टीव्ही अंपायरने रिव्ह्यू तपासून भारताच्या बाजूने निर्णय देत फखर जमांला बाद घोषित केले. मात्र बॉल संजू सॅमसनच्या हातात येण्यापूर्वी बाउंस झाला होता, थर्ड अंपायरने दिलेला निर्णय चुकीचा आहे असे पाकिस्तानी खेळाडू आणि फॅन्सकडून सांगण्यात आले.  

नेमकं काय घडलं? 

तिसऱ्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर पाकिस्तानचा फलंदाज फखर जमा स्ट्राईकवर होता. तर हार्दिक पंड्या हा गोलंदाजी करण्यासाठी आला. तेव्हा फखर जमाच्या बॅटला कट लागून सामना बॉल मागे गेला. तेव्हा विकेटकिपर संजू सॅमसनने तो कॅच पकडला. मैदानातील अंपायरने बाद निर्णय दिला, मात्र त्यानंतरही पाकिस्तानने त्याच्यावर रिव्ह्यू घेतला. थर्ड अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगेने निर्णय देण्यापूर्वी अगदी व्यवस्थित तपासले की बॉल अगदी स्पष्ट संजूच्या हातात गेला आहे की नाही. खूप वेळ तपासल्यावर त्यांनी फखर जमानला बाद निर्णय दिला. परंतु तरीही पाकिस्तानचे फॅन्स थर्ड अंपायरच्या या निर्णयावर नाराज दिसले. त्यानंतर त्यांनी भारतीय संघावर राग व्यक्त करायला सुरुवात केली. 

पाकिस्तानने आयसीसीकडे काय तक्रार दिली : 

पाकिस्तानच्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार टीम मॅनेजर नावेद चीमाने मॅच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट समोर सदर गोष्ट आणली. यावर त्यांनी असे वाद त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानंतर चीमा यांनी आयसीसीला एक औपचारिक ईमेल पाठवला, ज्यामध्ये थर्ड अंपायरच्या  निर्णयावर आणि प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वृत्तांनुसार, पाकिस्तान व्यवस्थापनाने असा युक्तिवाद केला की बॅड ठरवण्यासाठी देण्यात आलेले पुरावे 'स्पष्ट आणि निर्णायक' नव्हते आणि असा दावा केला की निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध बाजूंची पूर्णपणे चौकशी करण्यात आली नव्हती.

नक्की वाचा >> 'मला फरक पडत नाही....' फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन करणाऱ्या खेळाडूची पत्रकार परिषदेत मुजोरी

 

FAQ : 

फखर जमानची विकेट कशी घेतली गेली?

फखर जमानला तिसऱ्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर हार्दिक पंड्याच्या गोलंदाजीवर कॅच आउट देण्यात आले. बॉल फखरच्या बॅटला लागून विकेटकीपर संजू सॅमसनकडे गेला, ज्याने तो कॅच घेतला. मैदानावरील अंपायरने आधीच बादचा निर्णय दिला होता, पण पाकिस्तानने रिव्ह्यू घेतला.

थर्ड अंपायरने काय निर्णय दिला?

थर्ड अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगेने अनेक रीप्ले तपासल्यानंतर फखर जमानला बाद घोषित केले. त्यांच्या मते, बॉल संजू सॅमसनच्या हातात पूर्णपणे गेला होता आणि तो जमिनीला स्पर्श करणार्‍या आधीच कॅच झाला होता. मात्र, काही कोनातून हे स्पष्ट दिसले नाही, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीकडे नेमकी काय तक्रार केली?

पीसीबीने थर्ड अंपायरच्या निर्णयावर आणि प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत ICC ला औपचारिक ईमेलद्वारे तक्रार केली. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की बाद ठरवण्यासाठी दिलेला पुरावा 'स्पष्ट आणि निर्णायक' नव्हता. तसेच, निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व उपलब्ध कॅमेरा ऍंगल्सची पूर्ण तपासणी करण्यात आली नव्हती. पीसीबीचा विश्वास आहे की फखर झमान 'नॉट आऊट' होता आणि बॉल योग्यरित्या कॅरी झाली नव्हती. ही तक्रार सामन्यानंतर पाकिस्तान टीम मॅनेजर नावेद चीमाने मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्टकडे प्रथम घेतली, पण त्यांनी हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचं सांगितलं.

 

 

 

IND vs PakAsia Cup 2025Cricket Newsmarathi news

